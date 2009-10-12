AMD'nin güncel yol haritası: 6 çekirdekli işlemci ailesi, Bulldozer mimarisi ve Fusion

Üç çekirdekli modellerden oluşan Athlon II X3 ailesini agresif bir fiyatlandırma ile kullanıma sunmaya hazırlanan AMD'nin gelecek planları netleşiyor. Güncel ürün gamındaki en hızlı model olan Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz) için yeni bir revizyon güncellemesi ile TDP seviyesini 125 Watt seviyesine çekmeyi ve 3.6GHz'de çalışacağı belirtilen Phenom II X4 975 Black Edition modeliyle de şimdiye kadar hazırlanan frekans değeri en yüksek dört çekirdekli işlemciyi duyurmayı planlayan AMD'nin üretim teknolojileri ve platform oluşumlarıyla ilgili son gelişmeleri içeren son yol haritası sızdırıldı. 2011 için radikal değişiklikler planladığı uzunca bir süredir konuşulan ancak 2010 planları hakkında ser verip sır vermeyen AMD'nin son yol haritası yeni yıl hakkında önemli ipuçları içeriyor.

Las Vegas'da gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği 2010 Fuarı (CES 2010) ile eş zamanlı olarak 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel'e karşı yüksek saat hızına ve düşük satın alma maliyetlerine sahip olan yeni modellerle rekabet etmeyi planlayan AMD'nin önümüzdeki yıl için en güçlü silahı Thuban (Arapça'da Yıldız anlamına geliyor) kod adını taşıyan 6 çekirdekli masaüstü işlemci ailesi olacak gibi görünüyor. Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron tasarımının masaüstüne uyarlanmış bir versiyonu olacağı ön görülen Thuban ailesinin, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlandığı ve Soket AM3 formunda olacağı bildirilirken yeni işlemcilerle birlikte platform değişikliğine gidecek olan AMD, 8 serisi yeni yonga seti ailesini tanıtmış olacak.

Altı çekirdekli masaüstü işlemci ailesiyle birlikte Leo platformunun bir parçası olması beklenen RD890 yonga seti de önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde muhtemelen Nisan ayı gibi lanse edilmesi bekleniyor. Çalışan örneklerinin Mart ayında düzenlenecek CeBIT 2010 fuarında tanıtılması ön görülen 890FX yonga setli anakartların SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil standartlara destek vermesi bekleniyor. Zira AMD'nin daha önce yayınlanan kurum içi bazı dökümanlarına göre, RD890 kod adını taşıyan 890FX yongasına eşlik edecek SB850 köprüsü hem SATA-III hem de USB 3.0 desteği sunacak. Üstelik Intel'in P55 çözümünden farklı olarak SB850 köprüsüyle doğal SATA-III / USB 3.0 desteğinin planladığı 890FX çipsetli anakartlarda 3. parti kontrolyongalara ihtiyaç duyulmayacak.

Phenom II işlemci ailesi, 790GX/790FX + SB750 yonga seti ve ATi Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarından oluşan Dragon platformunun yerini alması beklenen Leo platformuna ekran kartı olaraksa DirectX 11 destekli yeni nesil modeller eşlik edecek. Ancak yüksek performans segmenti için tasarlanan platforma DirectX 11 destekli hangi modellerin eşlik edeceği şu an için netlik kazanmış değil. Bir yandan Hemlock kod adını taşıyan Radeon HD 5850 X2 ve 5870 X2 modelleri için son hazırlıklarını yapan AMD-ATi, öte taraftan 2010 sonuna doğru Hecatoncheires kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin kullanılacağı ikinci jenerasyon DirectX 11 kartların planlaması, Leo platformunun en azından bir defa evrim geçireceğinin işaretçileri olarak değerlendirilebilir.

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AMD 32nm üretim teknolojisine Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil işlemcilerle geçiş yapacak!

AMD'nin satılmakta olan güncel işlemcilerinin tamamı 2007 yılında lanse edilen K10 mimarisinden izler taşıyor. Her ne kadar süreç içerisinde mimaride ciddi güncellemeler yapılmış olsa bile güncel işlemcilerin K10 mimarisinin genlerine sahip olduğunu biliyoruz. 45nm üretim teknolojisiyle birlikte evrim geçirerek K10.5 kimliğini alan mikroişlemci mimarisi, 2011 ile birlikte yavaş yavaş rekabet arenasındaki yerini gençlere teslim edecek gibi görünüyor. Tasarım çalışmaları yıllar önce başlayan Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin 2011 ile birlikte hazır olması ve Zambezi kod adını taşıyan yeni nesil AMD işlemcilere güç vermesi bekleniyor. 64-bit destekli mevcut mimari tasarımından farklı olarak 128-bit destekli olacağı söylenen Bulldozer tasarımı SMT desteği de sunacak.

SMT yani eş zamanlı çoklu izlek teknolojisiyle Intel'in güncel işlemcilerine benzer bir yaklaşıma geçecek olan AMD'nin farklı olarak tek çekirdekte çift izlek yerine tek çekirdekte 4 veya 8 izlek desteği sunacağı dolayısıyla yüksek performans segmenti için hazırlanan dört çekirdekli (fiziksel) bir masaüstü işlemcinin Windows altında 32 çekirdekli olarak görülebileceği ve bu sayede çoklu izlek (multi-threading) desteği sunan uygulamalarda ciddi performans kazanımları elde edilebileceği üzerinde duruluyor. Çoklu izlek desteği ile SMT teknolojisine kullanım amacı açısından Intel'e, tasarım detayları açısındansa Sun mimarisine yakın bir yaklaşım getireceği tahmin edilen AMD'nin pazardaki geleceği açısından kritik bir rol üstlenecek Bulldozer mimarisinin radikal yeniliklerle bekleniyor.

AMD'nin güncel yol haritasına göre Bulldozer mimarisi iki yeni platformda kullanılacak. Bu platformlardan ilki yüksek performans segmenti için planlanan Scorpius olacak. Dört çekirdekli yüksek performans işlemcilerine sahip olacak platform ile DDR3 bellek desteği sunalacağı belirtilirken lanse edilecek yeni nesil işlemcilerle Soket yapısında değişikliğe gidilmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor. Scorpius platformunun ekran kartı ayağında DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının (Radeon 100 serisi ?) kullanılması bekleniyor. Henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da Scorpius platformuna eşlik edecek ekran kartlarında 28nm üretim teknolojisiye (TMSC ve/veya GlobalFoundries tesislerinde) hazırlanan yeni nesil GPU'ların kullanılması en yüksek olasılık olarak ön plana çıkıyor.

Bulldozer mimarisinin kullanılacağı diğer platform ise Lynx kod adını taşıyor. Orta segment için tasarlanan yeni platform kapsamında Fusion projesi olarak yola çıkılan fakat son yapılan Analiz Günü etkinliğinde kod adı L1ano olarak değiştirilen entegre grafik özellikli işlemciler lanse edilecek. Çift, üç (?) ve dört işlemci çekirdeği ile bir adet GPU'nun bir araya getirildiği L1ano ailesinin Intel'in Clarkdale/Arrendale tasarımından (32nm CPU+45nm GPU) tasarımından farklı olarak doğal yapıda olacağı ve tüm çekirdeklerin tek bir yapı içerisinde monolitik olarak sunulacak. 2011'de lanse edilecek Lynx platformundan önce 2010 yılında RS880P (Radeon HD 4000 serisi IGP) ve SB810 (SATA III) güncellemesi yapılmış Dorado platformunun daha hızlı Athlon II modelleriyle tanıtılması bekleniyor.