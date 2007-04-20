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AMD'nin ilk çeyrek kaybı: 611 milyon$

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD 2007 yılının ilk çeyreğine (1Q) yönelik finansal durumunu açıkladı ve beklenildiği üzere yine gelir kaybı gündemde. Kısaca özetlemek gerekirse, firma yılın ilk çeyreğinde toplam 1.2 milyar$'lık gelir elde etti. Aynı çeyrek içerisinde firmanın operasyonel kaybı 504 milyon dolar olurken net kaybı ise 611 milyon $'ı buldu. Tabii firmanın açıkladığı rakmalara ATi ile entegreasyon sürecinin doğurduğu kayıplar ve çalışanlara ödenen tazminatların da dahil olduğu belirtilmekte. AMD geçen yılın son çeyreğine yönelik açıkladığı rapoarlarda da 1.7 milyarlık kazancı olduğunu aynı dönem içindeki kaybının ise 529 milyon dolar olarak açıklamıştı. Yine firma 2006 yılının ilk çeyreğinde 1.3 milyar dolarlık kazancı olduğunu ve 256 milyon dolarlık operasyonel gelir elde ettiğini açıklamıştı. Gelen bilgilere göre, firmanın son çeyrek gelir kaybının en önemli sebebi olarak işlemci satışlarındaki düşüşün neden olduğu bildiriliyor. Bu arada bir olumlu not olarak 2007 yılının ilk çeyreğinde AMD grafik departmanın (ATi) satışlarından elde ettiği gelir 197 milyon dolar olarak açıklandı. Bu rakam geçen yılın son çeyreğine göre %19'luk bir artış anlamına geliyor. Tabii firmanın işlemci ve grafik kartı tarafında yeni çözümlerini hala piyasaya sürmediğinin de altını çizmek gerek.
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MiDNiGhTKiSs 12 yıl
eeee o kadar gec kalirlar uyusuk is yaparlarsa olacagi budur
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Storm Bringer 12 yıl
s939 konusunda çok üzgünüm.
Elimde bir değil iki sistem var s939 !!!
Üstelik biri agp,diğeri pci-ex.

ileride s939 çift çekirdeğe geçebileceğimi düşünerek pci-ex li sisteme 2gb DDR ram aldım,agp'li sisteme de yeni ekran kartı aldım.
Zarar,zarar,zarar...Başka bir şey değil.
Soket 939,fx-74 gibi bir işlemciyi taşıyabilecek kapasiteye sahipken,x2 3800 işlemci bile bulamıyoruz...Saçmalık.

AMD ve ATi isteyince iyi ürünler çıkarabiliyorlar ama ya çok geç oluyor,ya da yanlış pazarlama stratejileri ile kendilerini rezil ediyorlar.Bizi de.

AMD aklını başına toplasın.
Yeni nesil işlemcileri de çıktığında 2-3 soket değiştirirse kesinlikle batarlar.
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lpark 12 yıl
walla ister batsın ister çıksın ..banane ben intelciyim..
haberi yapan arkadaşa da Teşekkürler..
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loveisgod 12 yıl
yaw fx kardeş hadi ben uyumuyorum sendemi uyumuyorsun bravo valla


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TeoM@n 12 yıl
geçmiş olsun
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