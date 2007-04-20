AMD'nin ilk çeyrek kaybı: 611 milyon$

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AMD 2007 yılının ilk çeyreğine (1Q) yönelik finansal durumunu açıkladı ve beklenildiği üzere yine gelir kaybı gündemde. Kısaca özetlemek gerekirse, firma yılın ilk çeyreğinde toplam 1.2 milyar$'lık gelir elde etti. Aynı çeyrek içerisinde firmanın operasyonel kaybı 504 milyon dolar olurken net kaybı ise 611 milyon $'ı buldu. Tabii firmanın açıkladığı rakmalara ATi ile entegreasyon sürecinin doğurduğu kayıplar ve çalışanlara ödenen tazminatların da dahil olduğu belirtilmekte. AMD geçen yılın son çeyreğine yönelik açıkladığı rapoarlarda da 1.7 milyarlık kazancı olduğunu aynı dönem içindeki kaybının ise 529 milyon dolar olarak açıklamıştı. Yine firma 2006 yılının ilk çeyreğinde 1.3 milyar dolarlık kazancı olduğunu ve 256 milyon dolarlık operasyonel gelir elde ettiğini açıklamıştı. Gelen bilgilere göre, firmanın son çeyrek gelir kaybının en önemli sebebi olarak işlemci satışlarındaki düşüşün neden olduğu bildiriliyor. Bu arada bir olumlu not olarak 2007 yılının ilk çeyreğinde AMD grafik departmanın (ATi) satışlarından elde ettiği gelir 197 milyon dolar olarak açıklandı. Bu rakam geçen yılın son çeyreğine göre %19'luk bir artış anlamına geliyor. Tabii firmanın işlemci ve grafik kartı tarafında yeni çözümlerini hala piyasaya sürmediğinin de altını çizmek gerek.