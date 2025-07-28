ABD ve AB'den dev ticaret anlaşması: Yeni tarifeler ve büyük yatırımlar

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ABD ile Avrupa Birliği (AB), aylar süren müzakerelerin ardından 27 Temmuz 2025’te İskoçya’da tarihi bir ticaret anlaşmasına imza attı. ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından duyurulan anlaşma, iki büyük ekonomik güç arasında çıkması muhtemel bir ticaret savaşını önledi.

Yeni tarife oranı %15

Tam Boyutta Gör Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi, AB'den ithal edilen mallara uygulanacak %15 oranındaki yeni gümrük vergisi oldu. Trump, daha önce AB'yi %30’luk tarifeyle tehdit etmişti ancak yarısına indirerek uzlaşma sağladı. Bu adım özellikle otomotiv sektörü için kritik önemde, çünkü daha önce ABD’nin uyguladığı %27,5’lik otomobil tarifesi Avrupalı markaları zor durumda bırakmıştı.

AB, anlaşma kapsamında önümüzdeki üç yıl içinde ABD'den toplam 750 milyar dolar değerinde enerji (petrol, doğalgaz, nükleer yakıt) ve yarı iletken ürünleri alacak. Buna ek olarak ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım da yapılacak. Bu yatırımın önemli bir kısmı askeri ekipman alımına ayrılacak. Trump bu gelişmeyi “Şimdiye kadar yapılmış en büyük ticaret anlaşması” sözleriyle değerlendirdi.

Anlaşmaya göre her ürüne gümrük vergisi uygulanmayacak. Uçaklar ve yedek parçaları, bazı kimyasallar, jenerik ilaçlar, yarı iletken ekipmanlar, bazı tarım ürünleri, doğal kaynaklar ve stratejik hammaddeler tamamen tarifeden muaf tutuldu. Taraflar, bu ürün listesini genişletmek üzere görüşmelere devam edecek. Ancak alkollü içkiler gibi bazı tartışmalı başlıklarda henüz net bir karar alınmadı.

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Öte yandan, çelik ve alüminyum ürünlerinde halihazırda uygulanan %50’lik gümrük vergisi aynen korunuyor. Avrupa tarafı bu vergilerin yerine kota sistemi öneriyor, ancak bu konuda görüşmeler sürüyor.

Bu anlaşma, ABD ve AB arasında karşılıklı ticareti artırmayı, yatırımları teşvik etmeyi ve belirsizlikleri azaltmayı hedefliyor. Ancak eleştiriler de var. Özellikle Avrupa’da bazı isimler, %15’lik yeni tarife oranının hala yüksek olduğu ve Avrupa’nın ABD’ye yapacağı dev yatırımların kendi ekonomisini zorlayabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Buna rağmen, uzmanlar bu anlaşmanın küresel piyasalarda istikrar sağlayabileceğini, otomotiv ve enerji gibi kilit sektörlerde önemli fırsatlar doğurabileceğini vurguluyor.

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Büyük ticaret savaşı önlendi: AB ve ABD anlaşmaya vardı

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