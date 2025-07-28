Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD ve AB'den dev ticaret anlaşması: Yeni tarifeler ve büyük yatırımlar

    ABD ile AB, %15'lik gümrük vergisi içeren dev ticaret anlaşmasında uzlaştı. Enerji, savunma ve otomotiv sektörlerini kapsayan anlaşma, küresel ticaret gerilimini azaltmayı hedefliyor.

    ABD ile Avrupa Birliği (AB), aylar süren müzakerelerin ardından 27 Temmuz 2025’te İskoçya’da tarihi bir ticaret anlaşmasına imza attı. ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından duyurulan anlaşma, iki büyük ekonomik güç arasında çıkması muhtemel bir ticaret savaşını önledi.

    Yeni tarife oranı %15

    Büyük ticaret savaşı önlendi: AB ve ABD anlaşmaya vardı Tam Boyutta Gör
    Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi, AB'den ithal edilen mallara uygulanacak %15 oranındaki yeni gümrük vergisi oldu. Trump, daha önce AB'yi %30’luk tarifeyle tehdit etmişti ancak yarısına indirerek uzlaşma sağladı. Bu adım özellikle otomotiv sektörü için kritik önemde, çünkü daha önce ABD’nin uyguladığı %27,5’lik otomobil tarifesi Avrupalı markaları zor durumda bırakmıştı.

    AB, anlaşma kapsamında önümüzdeki üç yıl içinde ABD'den toplam 750 milyar dolar değerinde enerji (petrol, doğalgaz, nükleer yakıt) ve yarı iletken ürünleri alacak. Buna ek olarak ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım da yapılacak. Bu yatırımın önemli bir kısmı askeri ekipman alımına ayrılacak. Trump bu gelişmeyi “Şimdiye kadar yapılmış en büyük ticaret anlaşması” sözleriyle değerlendirdi.

    Anlaşmaya göre her ürüne gümrük vergisi uygulanmayacak. Uçaklar ve yedek parçaları, bazı kimyasallar, jenerik ilaçlar, yarı iletken ekipmanlar, bazı tarım ürünleri, doğal kaynaklar ve stratejik hammaddeler tamamen tarifeden muaf tutuldu. Taraflar, bu ürün listesini genişletmek üzere görüşmelere devam edecek. Ancak alkollü içkiler gibi bazı tartışmalı başlıklarda henüz net bir karar alınmadı.

    Öte yandan, çelik ve alüminyum ürünlerinde halihazırda uygulanan %50’lik gümrük vergisi aynen korunuyor. Avrupa tarafı bu vergilerin yerine kota sistemi öneriyor, ancak bu konuda görüşmeler sürüyor.

    Bu anlaşma, ABD ve AB arasında karşılıklı ticareti artırmayı, yatırımları teşvik etmeyi ve belirsizlikleri azaltmayı hedefliyor. Ancak eleştiriler de var. Özellikle Avrupa’da bazı isimler, %15’lik yeni tarife oranının hala yüksek olduğu ve Avrupa’nın ABD’ye yapacağı dev yatırımların kendi ekonomisini zorlayabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

    Buna rağmen, uzmanlar bu anlaşmanın küresel piyasalarda istikrar sağlayabileceğini, otomotiv ve enerji gibi kilit sektörlerde önemli fırsatlar doğurabileceğini vurguluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Profil resmi
    mert1907 14 saat önce

    yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)

    Profil resmi
    MDK 4 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 4 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

    Profil resmi
    Paetzold 4 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    biyometrik fotoğraf sakallı olur mu tv kumanda tuşları basmıyor geartronic şanzıman nasıl böbrek kaç tl 2025 vücutta uzun siyah kıl çıkması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB CYBORG 15
    MSI NB CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum