AMD'nin OverDrive 3.1 yazılımı 4 Kasım'da kullanıma sunuluyor

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İşlemci fiyatlarında indirime giderek en hızlı modeli olan Phenom II X4 965 Black Edition'ı 195$ seviyesine çeken AMD, popüler ince ayar uygulaması OverDrive için sürüm güncellemesine hazırlanıyor. Firmanın Kasım ayında kullanıma sunmayı planladığı 3.1 sürüm numaralı yeni versiyon, önemli bazı yenilikleri de beraberinde getiriyor. İşlemci modelleri için spesifik smart profil desteği sunulan yeni sürümde ayrıca Cool 'n Quiet desteği de eklenerek OverDrive uygulaması için güç verimli hız aşırtma yaklaşımı gündeme alınıyor. Fusion For Desktop uygulaması ile uyumluluğun arttırıldığı yeni sürümde ayrıca;

- Cool 'N Quiet teknolojisiyle uyumlu, güncellenmiş işlemci çarpan mekanizması,

- Geliştirilmiş "Clock/Voltage" sekmesi,

- Ve yeni donanımlara destek;



* 785G çipseti.

* C3 Revizyon Phenom II işlemciler.

* ATi Radeon HD 5000 serisi ekran kartları.

* IT8712 SuperIO.



gibi yenilik ve güncellemelere gidiliyor. AMD OverDrive yazılımının 3.1 sürüm numaralı yeni versiyonunun 4 Kasım'da kullanıma sunulması beklenirken, OverDrive 3.2 için çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.