Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin Phenom II 42 TWKR işlemcisinde fiyat 12.000$'a yükseldi

9 yıl
14,4b
1
42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'nin Phenom II 42 TWKR işlemcisinde fiyat 12.000$'a yükseldi
Tam Boyutta Gör

AMD'nin hız aşırtmacılar için özel olarak hazırladığı ve yaklaşık 100 adet ürettiği Phenom II 42 TWKR işlemcisinin proje çalışması olduğunu ve hacimli satışının yapılmayacağını belirtmiştik. Ancak geçtiğimiz günlerde AMD'nin izniyle işlemcinin bir örneği, tüm geliri yaşlılar ve rahatsızlığı dolayısıyla iş göremez durumda olan yetişkinler için hizmet veren Family Eldercare organizasyonuna bağışlanmak üzere eBay'de satışa sunulmuştu. Yüksek hız aşırtma potansiyeli ile dikkat çeken ve Sıvı Azot (LN2) altında 6.5GHz ve üstü hızlara çıkabilen işlemci eBay'de devam eden açık arttırmada rekor fiyata gidiyor.

Birkaç gün içerisinde açık arttırması sonlanacak olan işlemci an itibariyle 12.000$ seviyesine gelmiş bulunuyor. Bilindiği üzere günümüzün en hızlı masaüstü işlemcilerinde bile fiyat Skulltaril platformu için hazırlalanan QX9775 işlemcisini ayrı tutarsak 1000$ seviyesini geçmemişti. Ancak AMD'nin özel olarak hazırlanan ve son derece az miktarda üretilen özel hız aşırtma işlemcisinde sadece bir örneğin eBay de satışa sunulmsaı aralarında koleksiyonerler de olmak üzere çok sayıda donanım ve hız aşırtma tutkununu harekete geçirmiş durumda.

3 gün daha devam edecek olan açık arttırma sonucunda Phenom II 42 TWKR işlemcisinin hangi fiyat seviyesine ulaşacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
::Ashes:: 8 yıl
bu işlemci hız aşırtma içinde değil sadece bağıç ve hatıra için..
bunu alan hem bağış yapacak hemde bir köşede özel kutusunda tutacak...
gereksiz yorumlar yapmayın lütfen..
Amdyi bu anlamda tebrik etmek istiyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 8 yıl

dronegd

bu işlemci hız aşırtma içinde değil sadece bağıç ve hatıra için..

bunu alan hem bağış yapacak hemde bir köşede özel kutusunda tutacak...

gereksiz yorumlar yapmayın lütfen..

Amdyi bu anlamda tebrik etmek istiyorum..

7 Ağustos 2009
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
11600 dolardan kapanmıs arttırma ayrıca bi satıs daha var su anda 405 dolar fıyat ılgılenen baksın derım ayrıca donanım haber aldımı merak edıyorum edıtorun secımı logosunu basmıslardı sızde alın madem edıtor sectı dııcen apar topar kaldırdılar logoyu bunuda belırtmek ısterım ve kınıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cavador 9 yıl
TWKR işlemcisi olunca noluyor, dahamı uzun yaşıyoruz
, bide adına bağış demişler görende bi fakir fkuaraya bağış falan yapılıyo sanıcak amd tesisine bağış öğlemi!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PAUL VAN DYK 56 9 yıl
bazı arkadaslrın mesajını okurken kendımden utandım walla
bu kadar düz mantıklı olunamaz yaa oha diyorum
sanki ona o kadar para weren adam gerizekalı bir siz akıllısnız nolcak işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 9 yıl
TWKR islemcisinden Turkiye'de kac tane var..?
Dunyada bir fiil kullanilmakta olan kac adet TWKR islemcisi var?
EBAY gibi bir internet sitesinden yayinlanan, acik arttirma onerisi altinda, kar edilecek paranin hayir kurumlarina bagislanacagi bildirilmis.. Sanki goren de AMD satiyor zannedecek.. Orda kocaman yaziyor ve EBAY'da teminat veriyor..

Bu bir piyasa arastirmasi olabilir... ama bir AMD islemciye ne kadar verildigini gormekten ileri gidemez ve AMD bundan kar edemez... Cunku orda "nonprofit" diye bir yazi gecmis.. yani butun kazanc direkt olarak "Elder Care"'a ait...

yukardaki sorularin cevabini verin... ondan sonra konusalim...aksi taktirde acik arttirma gayet "etik ve ahlaki olarak dogru..."

Insanlar oraya o kadar fiyati bosuna koymadilar.. o kadar arttiran varsa, alicisi da var demek ki.... enayilikten bahsederek, yok iste reklam falan diye konuya girerek bu DH konusunu anlamsiz yerlere ve tartismalara tasimanin ozel bir anlamini gormuyorum... sahsen ben acik arttirmaya katilmis olsam enayi mi olacam yoksa reklam'a mi kurban gitmis olacam? Hayir!!

ben Turkiye'de bulunmayan bisey almis olacam ve yardim etmis olucam... bunu dusunerek aliyorum... Herhangi bir insanin benim hakkimdaki dusuncesi beni ilgilendirmiyor... eger kazanilacak para gercekten hayir kurumuna bagislanmaz ise; bu gunahi isleyenlerin boynunda kalir... Ben yardim ettigimi dusunerek aldigimdan insanlik yapmis olurum...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
js30kv 9 yıl
12.000$mı oo baya ucuzmuş canım almışken 4-5 tane almak lazım arkadaşa komşuya dağıtırız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Azimkar 9 yıl
bazıları "sınırlı sayıda üretilmiştir" lafını çok sever malın cinsi önemli değil.......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 9 yıl
iyi de önce bi haberi okuyun ona göre yazın ne yazacaksanız.hayır işi için açık artırmaya konmuş işlemciler ve özel üretilmiş sırf bunun için... bi işlemciye 12 bin dolar verin demiyor kimse size...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 9 yıl
içim gidiyor 13 binim olsa düşünmeden artırırım teklifi:=)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 9 yıl
İnsanların hassas duygularıyla oynayıp bir yandan da iğrenç bir reklam kampanyası düzenleniyor. Böyle yardımlar medya önünde sağa sola caka satarak yapılmaz, yuh diyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
nereden bakarsan bak enayilik bu saçmalığın tek elle tutulur yanı paranın işe yarar bir yere gideceğini bilmek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 9 yıl
Allah hayırsever amd yi korusun ve bağışçışarıda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
50 bin doları gecmesi lazım bence gecergibi de geliyor bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan qwerty 9 yıl
bu fiyata ben 8 işlemcili 32 cekirdekli server pc kurarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctorfizik 9 yıl

Orjinalden alıntı: kaan qwerty

bu fiyata ben 8 işlemcili 32 cekirdekli server pc kurarım

çok düz mantık seninkisi... ona bakıyorsan koleksiyoncusu senin benim için hiçbirşey ifade etmeyen eski püskü bir parçaya yüzbinlerce dolar verebiliyor... hem bu işin içerisinde yardım da var... bence çok daha büyük meblağlara ulaşacak bu artırmanın sonu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 9 yıl
işlemcinin üstündeki demiri altın yapsalar belki bu fiyatı hakeder ama 12.000 para vermek saçma :D ne bu lamborginimi sanki açık artırmayla satılıyo .. :D bu yakında 30.000 de olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Knisath 9 yıl
25.000 $ civarı olacağını tahmin ediyorum ve yardım amaçlı olmasının da bu fiyata gelmesinde büyük rol oynamış durumda ayrıca böyle bir yardımın işlemci aracılığı ile düzenlenmiş olması da ayrı bir güzellik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14400 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, İşlemci ve
2 etiket daha amd eBay
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MSI X-Slim X340 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim