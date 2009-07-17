AMD'nin Phenom II 42 TWKR işlemcisinde fiyat 12.000$'a yükseldi

AMD'nin hız aşırtmacılar için özel olarak hazırladığı ve yaklaşık 100 adet ürettiği Phenom II 42 TWKR işlemcisinin proje çalışması olduğunu ve hacimli satışının yapılmayacağını belirtmiştik. Ancak geçtiğimiz günlerde AMD'nin izniyle işlemcinin bir örneği, tüm geliri yaşlılar ve rahatsızlığı dolayısıyla iş göremez durumda olan yetişkinler için hizmet veren Family Eldercare organizasyonuna bağışlanmak üzere eBay'de satışa sunulmuştu. Yüksek hız aşırtma potansiyeli ile dikkat çeken ve Sıvı Azot (LN2) altında 6.5GHz ve üstü hızlara çıkabilen işlemci eBay'de devam eden açık arttırmada rekor fiyata gidiyor.
Birkaç gün içerisinde açık arttırması sonlanacak olan işlemci an itibariyle 12.000$ seviyesine gelmiş bulunuyor. Bilindiği üzere günümüzün en hızlı masaüstü işlemcilerinde bile fiyat Skulltaril platformu için hazırlalanan QX9775 işlemcisini ayrı tutarsak 1000$ seviyesini geçmemişti. Ancak AMD'nin özel olarak hazırlanan ve son derece az miktarda üretilen özel hız aşırtma işlemcisinde sadece bir örneğin eBay de satışa sunulmsaı aralarında koleksiyonerler de olmak üzere çok sayıda donanım ve hız aşırtma tutkununu harekete geçirmiş durumda.
3 gün daha devam edecek olan açık arttırma sonucunda Phenom II 42 TWKR işlemcisinin hangi fiyat seviyesine ulaşacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bunu alan hem bağış yapacak hemde bir köşede özel kutusunda tutacak...
gereksiz yorumlar yapmayın lütfen..
Amdyi bu anlamda tebrik etmek istiyorum..
7 Ağustos 2009
bu kadar düz mantıklı olunamaz yaa oha diyorum
sanki ona o kadar para weren adam gerizekalı bir siz akıllısnız nolcak işte...
Dunyada bir fiil kullanilmakta olan kac adet TWKR islemcisi var?
EBAY gibi bir internet sitesinden yayinlanan, acik arttirma onerisi altinda, kar edilecek paranin hayir kurumlarina bagislanacagi bildirilmis.. Sanki goren de AMD satiyor zannedecek.. Orda kocaman yaziyor ve EBAY'da teminat veriyor..
Bu bir piyasa arastirmasi olabilir... ama bir AMD islemciye ne kadar verildigini gormekten ileri gidemez ve AMD bundan kar edemez... Cunku orda "nonprofit" diye bir yazi gecmis.. yani butun kazanc direkt olarak "Elder Care"'a ait...
yukardaki sorularin cevabini verin... ondan sonra konusalim...aksi taktirde acik arttirma gayet "etik ve ahlaki olarak dogru..."
Insanlar oraya o kadar fiyati bosuna koymadilar.. o kadar arttiran varsa, alicisi da var demek ki.... enayilikten bahsederek, yok iste reklam falan diye konuya girerek bu DH konusunu anlamsiz yerlere ve tartismalara tasimanin ozel bir anlamini gormuyorum... sahsen ben acik arttirmaya katilmis olsam enayi mi olacam yoksa reklam'a mi kurban gitmis olacam? Hayir!!
ben Turkiye'de bulunmayan bisey almis olacam ve yardim etmis olucam... bunu dusunerek aliyorum... Herhangi bir insanin benim hakkimdaki dusuncesi beni ilgilendirmiyor... eger kazanilacak para gercekten hayir kurumuna bagislanmaz ise; bu gunahi isleyenlerin boynunda kalir... Ben yardim ettigimi dusunerek aldigimdan insanlik yapmis olurum...
çok düz mantık seninkisi... ona bakıyorsan koleksiyoncusu senin benim için hiçbirşey ifade etmeyen eski püskü bir parçaya yüzbinlerce dolar verebiliyor... hem bu işin içerisinde yardım da var... bence çok daha büyük meblağlara ulaşacak bu artırmanın sonu...