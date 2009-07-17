AMD'nin Phenom II 42 TWKR işlemcisinde fiyat 12.000$'a yükseldi

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AMD'nin hız aşırtmacılar için özel olarak hazırladığı ve yaklaşık 100 adet ürettiği Phenom II 42 TWKR işlemcisinin proje çalışması olduğunu ve hacimli satışının yapılmayacağını belirtmiştik. Ancak geçtiğimiz günlerde AMD'nin izniyle işlemcinin bir örneği, tüm geliri yaşlılar ve rahatsızlığı dolayısıyla iş göremez durumda olan yetişkinler için hizmet veren Family Eldercare organizasyonuna bağışlanmak üzere eBay'de satışa sunulmuştu. Yüksek hız aşırtma potansiyeli ile dikkat çeken ve Sıvı Azot (LN2) altında 6.5GHz ve üstü hızlara çıkabilen işlemci eBay'de devam eden açık arttırmada rekor fiyata gidiyor.

Birkaç gün içerisinde açık arttırması sonlanacak olan işlemci an itibariyle 12.000$ seviyesine gelmiş bulunuyor. Bilindiği üzere günümüzün en hızlı masaüstü işlemcilerinde bile fiyat Skulltaril platformu için hazırlalanan QX9775 işlemcisini ayrı tutarsak 1000$ seviyesini geçmemişti. Ancak AMD'nin özel olarak hazırlanan ve son derece az miktarda üretilen özel hız aşırtma işlemcisinde sadece bir örneğin eBay de satışa sunulmsaı aralarında koleksiyonerler de olmak üzere çok sayıda donanım ve hız aşırtma tutkununu harekete geçirmiş durumda.

3 gün daha devam edecek olan açık arttırma sonucunda Phenom II 42 TWKR işlemcisinin hangi fiyat seviyesine ulaşacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda.