AMD'nin Phenom II X4 920 işlemcisi hava soğutmayla 4GHz'i gördü

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AMD'nin 8 Ocak'ta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda duyurmaya hazırlandığı işlemcilerden biri de Phenom II X4 920 olacak. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb kod adlı Phenom II işlemci ailesinin 2.8GHz'deki temsilcisi her ne kadar 6GHz ve üstü hızlara çıktığı konuşulan Phenom II X4 940 BE modelinin gölgesinde kalmış gibi görünse de bir süre için en uygun fiyatlı Phenom II temsilcisi olacak.

Zaman zaman haberlerimizde de dile getirdiğimiz üzere AMD'nin Phenom II işlemcileri hız aşırtma potansiyelleriyle ön plana çıkabilir. Firma profesyonel hız aşırtmacılar eşliğinide yaptığı etkinlikte Phenom II X4 940 Black Edition modelinin 790GX yonga setli anakartlarla Sıvı Azot altında 6GHz ve üstü hızlara çıkabildiğini hava soğutmayla ise 4GHz seviyesinin görülebileceğini resmi olarak açıklamış ve videolar yayınlamıştı.

Çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X4 940 BE modelinden sonra Phenom II X4 920 için çeşitli hız aşırtma çalışmaları gündeme gelmeye başladı. Ripping.org sitesindeki dünya hız aşırtma veri tabanına göre 2.8GHz'de çalışan ve 6MB seviye 3 belleğe sahip olan Phenom II X4 920, hava soğutma ile 790GX yonga setli anakart üzerinde %44 seviyesinde hız aşırtılarak 4032MHz seviyesini görebildi.

Phenom II X4 920 için hazırlanan rekor listesindeki 8 farklı sonucun tamamı hava soğutmalı çalışmalardan oluşurken 7'sinin 4GHz civarında olması da dikkatlerden kaçmıyor. Bu önemli çünkü AMD'nin resmi dökümanlarında Phenom II ailesinin hava soğutma ile 4GHz seviyesine ulaşabileceği iddia ediliyordu. Tabii daha yüksek hızlara ulaşılması da söz konusu olabilir zira bilindiği üzere işlemciler henüz satışa sunulmadı.

Phenom II X4 920 ile yapılan hız aşırtma çalışmalarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz!