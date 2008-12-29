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AMD'nin Phenom II X4 920 işlemcisi hava soğutmayla 4GHz'i gördü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,5b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X4 920 işlemcisi hava soğutmayla 4GHz'i gördü
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AMD'nin 8 Ocak'ta başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda duyurmaya hazırlandığı işlemcilerden biri de Phenom II X4 920 olacak. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Deneb kod adlı Phenom II işlemci ailesinin 2.8GHz'deki temsilcisi her ne kadar 6GHz ve üstü hızlara çıktığı konuşulan Phenom II X4 940 BE modelinin gölgesinde kalmış gibi görünse de bir süre için en uygun fiyatlı Phenom II temsilcisi olacak.

Zaman zaman haberlerimizde de dile getirdiğimiz üzere AMD'nin Phenom II işlemcileri hız aşırtma potansiyelleriyle ön plana çıkabilir. Firma profesyonel hız aşırtmacılar eşliğinide yaptığı etkinlikte Phenom II X4 940 Black Edition modelinin 790GX yonga setli anakartlarla Sıvı Azot altında 6GHz ve üstü hızlara çıkabildiğini hava soğutmayla ise 4GHz seviyesinin görülebileceğini resmi olarak açıklamış ve videolar yayınlamıştı.

Çarpan kilidi açık olarak gelen Phenom II X4 940 BE modelinden sonra Phenom II X4 920 için çeşitli hız aşırtma çalışmaları gündeme gelmeye başladı. Ripping.org sitesindeki dünya hız aşırtma veri tabanına göre 2.8GHz'de çalışan ve 6MB seviye 3 belleğe sahip olan Phenom II X4 920, hava soğutma ile 790GX yonga setli anakart üzerinde %44 seviyesinde hız aşırtılarak 4032MHz seviyesini görebildi.

Phenom II X4 920 için hazırlanan rekor listesindeki 8 farklı sonucun tamamı hava soğutmalı çalışmalardan oluşurken 7'sinin 4GHz civarında olması da dikkatlerden kaçmıyor. Bu önemli çünkü AMD'nin resmi dökümanlarında Phenom II ailesinin hava soğutma ile 4GHz seviyesine ulaşabileceği iddia ediliyordu. Tabii daha yüksek hızlara ulaşılması da söz konusu olabilir zira bilindiği üzere işlemciler henüz satışa sunulmadı.

Phenom II X4 920 ile yapılan hız aşırtma çalışmalarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz!


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fatihcakir 10 yıl
bana kalırsa yahudi intelden bir an önce kurtulmak lazım teknoloji sadece intele ait değil
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01Mrt 10 yıl
inşallah yakında bizde görürüz... :D
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fatihcanery 10 yıl
intele 1500 verip tlb hatalı cpu alcagıma 300 veririm amd alırım :) hava civaymıs... cekemeyenlerin sanal cekirdekleri catlasın..--espiri süper :D:D
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Master_Evil 10 yıl
güzel güzel
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AndryTR 10 yıl
AMD bu tutumunu sürdürürse (ucuz ve etkili sistem) Intel fiyat indirimine gider. Güzel haber (tabii OC yapanlar için). İşlemci piyasası hareketleniyor...
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ugacomtr 10 yıl
intele 1500 verip tlb hatalı cpu alcagıma 300 veririm amd alırım :) hava civaymıs... cekemeyenlerin sanal cekirdekleri catlasın..
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max975 10 yıl
mhz anlamında iyide bakalım oyun performanslarını görmek gerekecek
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darkwanderer 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

intele 1500 verip tlb hatalı cpu alcagıma 300 veririm amd alırım :) hava civaymıs... cekemeyenlerin sanal cekirdekleri catlasın..


eha eha süper espri ya :D:D



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yc#1 10 yıl
Olmayacak duaya amin denmez.
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kahveisteyen 10 yıl
AMD de Intel de yeni yılda yenişemez inşallah. Hatta nvidia bi x86 yapar da analarını ağlatır inşallah. Via hepsine yetişir de geçer inşallah.
Niye dua ediyorum? Bunlar ancak eşit olsalar ucuzlarlar da ondan.
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
Çık artık çık :) valla işlemcim yüzünden oyunlarda ekran kartım kendini gösteremiyor
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Vipracing 10 yıl
Haber için teşekkürler,
Ekonomi uzmanları 2009 içinde malesef iyimser bir tablo çizmiyorlar.Yeni sistem toplayan/alanlar için F/P başarımı yüksek işlemcilerin daha ön plana çıkacağı anlamına da gelebilir.Bu bağlamda AMD bence geçen bir kaç seneye göre daha 'şanslı' olabilir.
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Schi2ophrene 10 yıl
zaten AMD hava civa cpular uretir HAVA CIVA ilede 4ghz gormus


ayıp valla devrım dıyerek phenom 2 cıkarmıslar garım ama hıc ıntel abısınden ornek almamıs adamlar 12mb cache werıo bunlar ıse 6
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fx57 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kaynak; valid.canardpc.com/...
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