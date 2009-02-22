AMD'nin Phenom II X4 işlemcisi hava soğutmayla 4.4GHz'i gördü

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AMD geçtiğimiz ay lanse ettiği 45nm üretim teknolojisine sahip Phenom II X4 işlemcilerinin özellikle hız aşırtma başarımına vurgu yapmış ve işlemcilerin farklı soğutma koşullarında yüksek saat hızlarına ulaşabileceğini ifade etmişti. Çeşitli etkinliklerde dört çekirdekli Phenom II X4 ailesinin hız aşırtma başarımına yönelik gösterile yapan firma cephesinden hız aşırtmacıların dikkatini çekebilecek yeni bir haber geldi.

Sıvı azot kullanımı gibi ekstrem koşullarda 6GHz'in üzerine çıkabilen Phenom II X4 işlemcilerinin hava soğutma çözümleriyle sergileyeceği hız aşırtma başarımı oldukça önemliydi zira işlemcileriyle hız aşırtma yapmak isteyen kullanıcıların çok büyük bir kısmı hava soğutma kullanacağı ve ulaştıkları hızı günlük uygulamalarda da kullanmak isteyecekleri için hava soğutma ile elde edilen değerler tartışma konusu olmuştu.

Gelen yeni bir habere göre AMD'nin Phenom II X4 işlemci ailesi hava soğutma ile 4.4GHz'i gördü. Chew rumuzlu kullanıcının yaptığı çalışmada modeli açıklanmayan mühendislik örneği Phenom II X4 işlemcisiyle (muhtemelen Phenom II X4 940 BE) 1.55v geriliminde 4.4GHz'in görüldüğü bildiriliyor. Dört çekirdeğin aktif tutulduğu çalışmada Gigabyte'ın 790GX yonga setli 790GP-DS4H anakartının kullanıldığı belirtiliyor.

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