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AMD'nin Phenom II X4 işlemcisi hava soğutmayla 4.4GHz'i gördü

10 yıl
25b
1
31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X4 işlemcisi hava soğutmayla 4.4GHz'i gördü
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AMD geçtiğimiz ay lanse ettiği 45nm üretim teknolojisine sahip Phenom II X4 işlemcilerinin özellikle hız aşırtma başarımına vurgu yapmış ve işlemcilerin farklı soğutma koşullarında yüksek saat hızlarına ulaşabileceğini ifade etmişti. Çeşitli etkinliklerde dört çekirdekli Phenom II X4 ailesinin hız aşırtma başarımına yönelik gösterile yapan firma cephesinden hız aşırtmacıların dikkatini çekebilecek yeni bir haber geldi.

Sıvı azot kullanımı gibi ekstrem koşullarda 6GHz'in üzerine çıkabilen Phenom II X4 işlemcilerinin hava soğutma çözümleriyle sergileyeceği hız aşırtma başarımı oldukça önemliydi zira işlemcileriyle hız aşırtma yapmak isteyen kullanıcıların çok büyük bir kısmı hava soğutma kullanacağı ve ulaştıkları hızı günlük uygulamalarda da kullanmak isteyecekleri için hava soğutma ile elde edilen değerler tartışma konusu olmuştu.

Gelen yeni bir habere göre AMD'nin Phenom II X4 işlemci ailesi hava soğutma ile 4.4GHz'i gördü. Chew rumuzlu kullanıcının yaptığı çalışmada modeli açıklanmayan mühendislik örneği Phenom II X4 işlemcisiyle (muhtemelen Phenom II X4 940 BE) 1.55v geriliminde 4.4GHz'in görüldüğü bildiriliyor. Dört çekirdeğin aktif tutulduğu çalışmada Gigabyte'ın 790GX yonga setli 790GP-DS4H anakartının kullanıldığı belirtiliyor.

CPU-Z onayı için buraya, detaylar içinse buraya tıklayabilirsiniz.


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c0d3r36 9 yıl
Bende bugün aldım x945 bakalım anca toparladım yarın başlicam oc çalışmalarına :)
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iscanthere 9 yıl
4.0ghz ile rahat stabil çalışır o zaman
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mctug 9 yıl
Benim anakartım K9A2 CF Yani 790X Bu Hızları Görmek mümkün mü bu anakartla ?
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sgnr 9 yıl
Bende istiyorum BE bir cpu =)
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StreamRolleR 10 yıl
biz amandayla 4+ gördük 4.4 normal
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maviay1980 10 yıl
1 Ocz 2 tane twinmos ramim var single çalışıyor ddr 667 alsamda bios açılışta 800mhz otomatik gözükmekte nedendir anlamadım.Neyse sfrr bu phenom2 yakacak ortalığı 4.4 ghz baya iyi değer resime bak...
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tuning79 10 yıl
Şu anda tek istediğim işlemci :)) Biraz daha fiyat düşmesini bekliyorum gözü kapalı dalacam :))
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sfrr 10 yıl
4.4 bir yana 4.2 bile yeter bana yeterki stabil calıssın... paramız cope gitmesin. 1 sefer alayım tam alayım bari.
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maviay1980 10 yıl
Bu phenom2 sanırım 3.0ghz olanıdır.Yaklaşık %50 oranında o.c yemiş.2000mhzyi gören ram kullanmışlardır herhald.Benim epox anakartım var %20 oc.li kullnıyom ancak nedendir bilemiyom hız aşırtma yaptığımda ramlerinde clock değeri artıyor 667 olan ramler 800mhzde çalışıyor ama stabil kullnıyom.İlk işim herlade ocz reaper hpc 800mhz dual olacak.Valla anlamadım bu rated fsb oranını.3800X2 2400Mhz de kullanıyom rated fsb 240 gösteriyo cpu_z'yi çözmek zor...
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Grandgustin 10 yıl
mavi arkadasım ıslemcıde fsb yı arttırınca ramler de artar.bu yuzden ramlerını 667 e al o sekılde ıslemcını oc yap.
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BuenoVentura 10 yıl
Orjinalden alıntı: maviay1980
Bu phenom2 sanırım 3.0ghz olanıdır.Yaklaşık %50 oranında o.c yemiş.2000mhzyi gören ram kullanmışlardır herhald.Benim epox anakartım var %20 oc.li kullnıyom ancak nedendir bilemiyom hız aşırtma yaptığımda ramlerinde clock değeri artıyor 667 olan ramler 800mhzde çalışıyor ama stabil kullnıyom.İlk işim herlade ocz reaper hpc 800mhz dual olacak.Valla anlamadım bu rated fsb oranını.3800X2 2400Mhz de kullanıyom rated fsb 240 gösteriyo cpu_z'yi çözmek zor...

Nb ve ht frekansları anakartlardan ayarlanabiliyor,yani sırf cpu-z için kasılmış bir durum,önemli olan o frekansta 3dmark bitirebilmesi,ht ve nb değerleri bu şekilde düşük test sonucuda çok komik çıkar zaten.
.Bu nedenle çoğu kullanıcı için bu cpu-z değerinin bir önemi yok sadece göz boyama.
.
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Batuist 10 yıl
birde önemli olan 4GHz lik bir phenom2 kaç ghz lik bir C2D işlemcisi ile eş değer??? herhalde her ikiside aynı frekansta aynı performans değerlerini verecek değil.. sadece frekans artırmanın performansı artırmak anlamına gelmediği gösteren ilk AMD idi.. şimdi C2Dlar ile o frekansta test sonuçlarını karşılıklı gösterseler.
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GuitarMania 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

birde önemli olan 4GHz lik bir phenom2 kaç ghz lik bir C2D işlemcisi ile eş değer??? herhalde her ikiside aynı frekansta aynı performans değerlerini verecek değil.. sadece frekans artırmanın performansı artırmak anlamına gelmediği gösteren ilk AMD idi.. şimdi C2Dlar ile o frekansta test sonuçlarını karşılıklı gösterseler.


Görünüşe bakılırsa geçen gün verilen testlere göre 3dmark 2006'dan aldığı değerlerle sanırım bir Q6600@3.6-3.8'in skorlarıyla eşit. Bu da AMD'nin gayet iddialı geldiğini gösteriyo
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fx57 10 yıl
Çalışmayı yapan kullanıcı 4.4GHz'de CPU-Z onayı aldığını belirtiyor. Yani hava soğutma ile 4.4GHz'de günlük stabil kullanım en azından şu anki çalışmalar ışığında pek mümkün değil. Ancak Phenom jenerasyonunu düşündüğümüzde Phenom II ailesinin yeni üretim teknolojisinin de katkısıyla hız aşırtma konusundaki iddiası bir kez daha gündeme gelmiş oldu.
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maviay1980 10 yıl
Rated FSB 1004.4mhz'de yalnış ölçülmüş değer zaten oc.siz o değerde olması lazım ki.HT linkten kasıtta 3200 olması lazım bence anlamadım gitti cpu_z yi resime bak...
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RoyalForce 10 yıl
fx 57

kuyuya bir taş attın kimse çıkaramıyor
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ugacomtr 10 yıl
ya bize dandik işlemcileri gönderiyorlar ya da onlara özel üretiliyor... 4 ghz göremedik biz daha adam 4.4 ghz görmüş. bence saçma bişi. adam neyle sogutmuş o bile belli degil.
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