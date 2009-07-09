AMD'nin RS880 yonga seti GeForce 6800GT seviyesinde grafik performansı sunabilir

AMD'nin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki ay içerisinde duyurmayı planladığı RS880 kod adlı yeni yonga seti entegre grafik performansıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Soket AM3 formundaki işlemciler için hazırlanan ve 880G adı altında lanse edilmesi beklenen yeni yonga setinin, entegre grafik işlemcisiyle bir dönemin yüksek performans odaklı ekran kartlarından birisi olan GeForce 6800GT ayarında performans sunduğu ve 3DMark 2006'da 1800 puan civarı skor aldığı belirtiliyor.
RV610 GPU'sunu temel alacağı ve DirectX 10.1 desteği sunacağı belirtilen entegre grafik işlem biriminin Radeon HD 4200 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip olacak Radeon HD 4200 IGP'sinin aynı zamanda SidePort bellek teknolojisi ile desteklenmesi bekleniyor. Grafik performansı en yüksek entegre çözüm olacağı söylenen RS880 yonga setini temel alacak anakartların Eylül ayı ile birlikte yaygınlaşması bekleniyor.
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İşte hocam bende öyle diyorum. İsterseniz Onboard grafik çipleriyle de birçok oyunu oynayabilirsiniz. Ama işte benim söylediğimle sizin söylediğiniz aynı kapıya çıkıyor; oyunu oynamak var, oynamak var...
tabi o konuda haklısınız gerçekçi görüntü insanı bir anlığına alıp götürüyor uzak diyarlara
Hocam aynı şeyleri düşnüyoruz ;)
@K.Kahriman
Hocam üstteki yorumumda belirttiğim gibi oynamak var; oynamak var...
bayağı tartışma olmuş baktım biraz ama tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum . çünkü onboard ekran kartı kullanacak kişi "oyun kasmasın , aksın yeter" mantığını benimser . 4-5 ekstra detay görmez 1000 liralık ekran kartının tam kapasite oynatabildiği oyunu o da oynar .
şuanda piyasadaki tepe onboardların haline bakarsak
9400gt igp pahalı nvidia çipsetli anakartlarda ve ion tabanında var
gma x4500 3dmark01de 10000 puan bile alamıyor (puanı yazmanın sebebi oyun performansıyla çoğu zaman paralel oluyor bu testler).
hd3300 ise 100 dolarlık 790gx anakartlarda var ve çoğu oyunu oynatıyor
100 dolarlık hd4200 igp li bir anakart . 40 dolarlık 2gb 1066mhz ddr2 cl5 ram , 115 dolarlık phenom II x2 550 ile istediğiniz her oyunu oynayabilirsiniz .
@TURK-ŞAD bilmem kaç senelik ekran akrtı hızını yakalamlarının neyini savunuyorsun anlamış değilim tamam performans performanstır ama bunu çok matah bişey gibi göstermek çok saçma. onboard ekran kartında dx10 desteği var demeleri neyse buda çok farklı değil.
Helal sana AMD
Evet hocam eklediğin yazıda şöyle diyor;
"O/B ekran kartı içeren anakartlar; genelde, bilgisayarını ofiste kullanacak ya da evde basit işlemler yapacak (internete girmek, yazı yazmak, hesap yapmak vb.) kişiler için satılmaktadır."
Bende böyle diyorum işte. Grafik performansı önemli değil diyorum. Sonuçta senin eklediğin yazıyla benim düşüncem aynı kapıya çıkıyor.
Ayrıca seni kırdıysam özür dilerim. Fakat ilk yorumunu okuyunca ve şu cümleyi görünce,
"Onboard grafik kartından bahsettiğinden hatta onboard grafik kart nedir, piyasadaki mevcut onboard GPU performansları hakkında bi haber olduğundan o kadar eminim ki...."
çok sinirlenmiştim. Kusura bakma...
@nuricomx
Her donanım satıcısı herşeyi bilecek diye bir kaide yok. Ki çoğu tanıdığım donanım toptancısı bazı donanım konularında benden daha az bilgiye sahip.
Ayrıca benim hava atmak gibi bir gayem yok. Bunu yazılarımda da görebilirsiniz. Ayrıca herşeyi mükemmel derece de bildiğimi de söylemiyorum. Fakat iyi bildiğim konularda da sonuna kadar tartışmaya açığım.
Lütfen Haddinizi Bilin!
İyide sana laf atan yok ki daha okuma yazma yı yeni öğrendin galiba yukardan beridir, bi kardeşimizle konu hakkında fikirlerimizi paylaşıyoruz sen üstüne alındın galiba ....