AMD'nin RS880 yonga seti GeForce 6800GT seviyesinde grafik performansı sunabilir

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AMD'nin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki ay içerisinde duyurmayı planladığı RS880 kod adlı yeni yonga seti entegre grafik performansıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Soket AM3 formundaki işlemciler için hazırlanan ve 880G adı altında lanse edilmesi beklenen yeni yonga setinin, entegre grafik işlemcisiyle bir dönemin yüksek performans odaklı ekran kartlarından birisi olan GeForce 6800GT ayarında performans sunduğu ve 3DMark 2006'da 1800 puan civarı skor aldığı belirtiliyor.

RV610 GPU'sunu temel alacağı ve DirectX 10.1 desteği sunacağı belirtilen entegre grafik işlem biriminin Radeon HD 4200 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip olacak Radeon HD 4200 IGP'sinin aynı zamanda SidePort bellek teknolojisi ile desteklenmesi bekleniyor. Grafik performansı en yüksek entegre çözüm olacağı söylenen RS880 yonga setini temel alacak anakartların Eylül ayı ile birlikte yaygınlaşması bekleniyor.