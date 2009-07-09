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AMD'nin RS880 yonga seti GeForce 6800GT seviyesinde grafik performansı sunabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,2b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin RS880 yonga seti GeForce 6800GT seviyesinde grafik performansı sunabilir
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AMD'nin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki ay içerisinde duyurmayı planladığı RS880 kod adlı yeni yonga seti entegre grafik performansıyla dikkat çekecek gibi görünüyor. Soket AM3 formundaki işlemciler için hazırlanan ve 880G adı altında lanse edilmesi beklenen yeni yonga setinin, entegre grafik işlemcisiyle bir dönemin yüksek performans odaklı ekran kartlarından birisi olan GeForce 6800GT ayarında performans sunduğu ve 3DMark 2006'da 1800 puan civarı skor aldığı belirtiliyor.

RV610 GPU'sunu temel alacağı ve DirectX 10.1 desteği sunacağı belirtilen entegre grafik işlem biriminin Radeon HD 4200 olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip olacak Radeon HD 4200 IGP'sinin aynı zamanda SidePort bellek teknolojisi ile desteklenmesi bekleniyor. Grafik performansı en yüksek entegre çözüm olacağı söylenen RS880 yonga setini temel alacak anakartların Eylül ayı ile birlikte yaygınlaşması bekleniyor.


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N-0NE 10 yıl
Ya bu insanlara iyilik yaramıyor gerçekten.Adamlar 6800gt ayarında bi on-board vga üretmişler siz yerden yere vuruyorsunuz.Madem bu kadar karşısın alma arkadaş kafana silah dayayan mı var sanki ? Giriş seviye bilgisayarları için oldukça güzel bi haber.Hatta bu çipe birazda o.c yapıldımı gerçekten süper olur.Gidip 30-40$ a ekran kartı alacağına bu anakarttan alırsın bitane hem biraz oyun oynarsın hemde işini görürsün hemde ucuza kapatmış olursun.İnsanlara gerçekten iyilik yaramıyor arkadaş ben bunu öğrendim.Bu arada gözüme çarptı @dj gamer gta4 zaten ekran kartını fazla kullanan b i oyun değil.Önemli olan işlemcin ki zaten x2 6000 diyosun.Sen o işlemcinin yanına al bitane 8600gt-9500gt-HD4650 vs. bak bakalım hangi detaylarda açıyor.Ben HD4650den 8800gt'ye geçtim kaliteyi görüyosun resmen....
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Sadece Sürücü 10 yıl
Bu kadar büyütülecek ne var. 790gx üzerindeki onboard ile gta4 açtım.benchmarkta En düşük ayarlarda 15fps aldım. üstelik işlemcim amd x2 6000+ iken. bu yeni onboard ile yeni bir işlemci ile 30fps görür gibi.
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Kimkim 10 yıl
Madem bu kadar tartışılmış o zaman ben de farklı bir konuya değineyim. Gerçi coreindie ve sertacaygun bahsetmiş ama yine bu forumda okumuştum hatırladığım kadarıyla bu entegre grafik işlemcisi bulunduğu anakartla birlikte 8 watt güç harcıyor. Allah bilir 6800gt ya da dengi bir kart kaç watt harcar.(Tahminim 50w) Bu bakımdan da önemli.
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sertacaygun 10 yıl
Dizüstünde de iyi gelişim gösterecek bu chipler, emin olabilirsiniz...
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buraoca2 10 yıl
@K.Kahriman
İşte hocam bende öyle diyorum. İsterseniz Onboard grafik çipleriyle de birçok oyunu oynayabilirsiniz. Ama işte benim söylediğimle sizin söylediğiniz aynı kapıya çıkıyor; oyunu oynamak var, oynamak var...
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2

@K.Kahriman

İşte hocam bende öyle diyorum. İsterseniz Onboard grafik çipleriyle de birçok oyunu oynayabilirsiniz. Ama işte benim söylediğimle sizin söylediğiniz aynı kapıya çıkıyor; oyunu oynamak var, oynamak var...


tabi o konuda haklısınız gerçekçi görüntü insanı bir anlığına alıp götürüyor uzak diyarlara
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buraoca2 10 yıl
@sadtneverdie
Hocam aynı şeyleri düşnüyoruz ;)
@K.Kahriman
Hocam üstteki yorumumda belirttiğim gibi oynamak var; oynamak var...
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K.Kahriman 10 yıl

Orjinalden alıntı: buraoca2
@K.Kahriman

Hocam üstteki yorumumda belirttiğim gibi oynamak var; oynamak var...


bayağı tartışma olmuş baktım biraz ama tartışmaya gerek olmadığını düşünüyorum . çünkü onboard ekran kartı kullanacak kişi "oyun kasmasın , aksın yeter" mantığını benimser . 4-5 ekstra detay görmez 1000 liralık ekran kartının tam kapasite oynatabildiği oyunu o da oynar .

şuanda piyasadaki tepe onboardların haline bakarsak

9400gt igp pahalı nvidia çipsetli anakartlarda ve ion tabanında var
gma x4500 3dmark01de 10000 puan bile alamıyor (puanı yazmanın sebebi oyun performansıyla çoğu zaman paralel oluyor bu testler).
hd3300 ise 100 dolarlık 790gx anakartlarda var ve çoğu oyunu oynatıyor
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constellation 10 yıl
yaw zaten 780g çipset anakartın grafik işlemcisini 700 mhz civarına çıkarın,bi de ganged modda 1066 mhz ramlerle sistemi destekleyin yine yakalarsınız 6800 gt'yi,çok uzatmışsınız ha
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K.Kahriman 10 yıl
desenize önceden intel sayesinde adı rezil olan "onboard ekran kartı" şimdilerde piyasadaki her oyunu oynatabilecek şekilde üretiliyor cidden çok iyi gelişme

100 dolarlık hd4200 igp li bir anakart . 40 dolarlık 2gb 1066mhz ddr2 cl5 ram , 115 dolarlık phenom II x2 550 ile istediğiniz her oyunu oynayabilirsiniz .
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sadtneverdie 10 yıl
bu arada haberde sunabilir diyor yani sunup sunmadığı daha belli değil.
@TURK-ŞAD bilmem kaç senelik ekran akrtı hızını yakalamlarının neyini savunuyorsun anlamış değilim tamam performans performanstır ama bunu çok matah bişey gibi göstermek çok saçma. onboard ekran kartında dx10 desteği var demeleri neyse buda çok farklı değil.
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wolfturk 10 yıl
bencede 6800 civarı performans vermesi çok iyi hele hybrid-crossfire yapılabilirseki muhtemelen 4670 gibi kartlarla yapılabilir.orta seviye bir ekran kartına sahip olunur
Helal sana AMD
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buraoca2 10 yıl
@TURK-ŞAD
Evet hocam eklediğin yazıda şöyle diyor;
"O/B ekran kartı içeren anakartlar; genelde, bilgisayarını ofiste kullanacak ya da evde basit işlemler yapacak (internete girmek, yazı yazmak, hesap yapmak vb.) kişiler için satılmaktadır."
Bende böyle diyorum işte. Grafik performansı önemli değil diyorum. Sonuçta senin eklediğin yazıyla benim düşüncem aynı kapıya çıkıyor.
Ayrıca seni kırdıysam özür dilerim. Fakat ilk yorumunu okuyunca ve şu cümleyi görünce,
"Onboard grafik kartından bahsettiğinden hatta onboard grafik kart nedir, piyasadaki mevcut onboard GPU performansları hakkında bi haber olduğundan o kadar eminim ki...."
çok sinirlenmiştim. Kusura bakma...
@nuricomx
Her donanım satıcısı herşeyi bilecek diye bir kaide yok. Ki çoğu tanıdığım donanım toptancısı bazı donanım konularında benden daha az bilgiye sahip.
Ayrıca benim hava atmak gibi bir gayem yok. Bunu yazılarımda da görebilirsiniz. Ayrıca herşeyi mükemmel derece de bildiğimi de söylemiyorum. Fakat iyi bildiğim konularda da sonuna kadar tartışmaya açığım.
Lütfen Haddinizi Bilin!
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nuricomx 10 yıl
Senden iyi biliyorum kötü biliyorum demem benimde kendime göre bildiğim birşeyler 15 yıldır bu işin içindeyim toptancılığını ve yeni çıkan bilgisayar ürünlerinin tanıtımını yaptım şimdi ukala bir şekilde millete soru soracağına oturupda işini yap. Yazdığım yorum sana değildi madem üstüne alındın senide kapsasın, öğrendiğin bir kaç bilgisayar terimi ile hava atma derim, senin bildiğini herkes biliyor.
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TURK-ŞAD 10 yıl

Orjinalden alıntı: nuricomx

Senden iyi biliyorum kötü biliyorum demem benimde kendime göre bildiğim birşeyler 15 yıldır bu işin içindeyim toptancılığını ve yeni çıkan bilgisayar ürünlerinin tanıtımını yaptım şimdi ukala bir şekilde millete soru soracağına oturupda işini yap. Yazdığım yorum sana değildi madem üstüne alındın senide kapsasın, öğrendiğin bir kaç bilgisayar terimi ile hava atma derim, senin bildiğini herkes biliyor.



İyide sana laf atan yok ki daha okuma yazma yı yeni öğrendin galiba yukardan beridir, bi kardeşimizle konu hakkında fikirlerimizi paylaşıyoruz sen üstüne alındın galiba ....
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