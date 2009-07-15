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AMD'nin SB810 kod adlı yeni nesil güney köprüsü ertelendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin SB810 kod adlı yeni nesil güney köprüsü ertelendi
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Soket AM3 işlemcileriyle birlikte DDR3 bellek desteği sunmaya başlayan AMD, önümüzdeki aylarda yeni yonga setlerini duyurmayı planlıyor. Entegre grafik işlemci performansıyla öne çıkacağı söylenen RS880 kod adlı 880G yonga setini Ağustos ayında lanse edebileceği belirtilen firmanın, 880G olmasa bile 8 serisi yonga seti ailesinin gelecek modellerinde kullanılması beklenen yeni güney köprülerinden SB810 için ertelemeye gittiği ve ilk planın aksine SB810'u önümüzdeki yılın ikinci yarısına ötelediği belirtiliyor.

AMD'nin ertelemeye gitmesindeki en önemli neden olarak firmanın 785G gibi maliyet odaklı yonga seti çözümlerini Pisces platformu kapsamında yaygınlaştırma isteği gösterilebilir. Zira SB810 köprüsünün aksine RD890 kod adlı 890FX yonga seti gibi yüksek performans odaklı yonga setleri için geliştirilen ve SATA-III / USB 3.0 gibi yeniliklere de sahip olacağı iddia edilen SB850 yongası için herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı ve planlanan takvim çerçevesinde önümüzdeki yılın ilk aylarında lanse edileceği belirtiliyor.


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