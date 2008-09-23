AMD'nin Shangai kod adlı 45nm Opteron işlemcileri için geri sayım başladı

AMD masaüstü platformunun yanı sıra sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Opteron işlemci ailesini de 45nm üretim sürecine dahil ediyor. Yapılan son pazar yoklamalarına göre masaüstü platformunda bir miktar kan kaybettiği iddia edilen AMD'nin sunucu pazarında daha güçlü bir pozisyonda bulunduğu belirtiliyor.
Geçtiğimiz sene Barcelona kod adıyla hazırladığı doğal çekirdek tasarımına sahip 65nm Opteron işlemcilerini kullanıma sunan AMD, Ekim ayı ile birlikte Shanghai kod adlı yeni Opteron modellerini pazara sunmaya başlayacak. Tabii yeni işlemcilerin en önemli özelliği kullanılan üretim teknolojisi olacak.
Tayvan PC endüstrisinden alınan bilgilere göre, AMD önümüzdeki Ekim ayı ile birlikte Shangai kod adlı 45nm Opteron işlemcilerini pazara sürmeye başlayacak. Bu noktada firma öncelikli olarak 75 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan Opteron 2000 serisini yaygın anlamda kullanıma sunacak gibi görünüyor.
75 watt'lık modellerin yanı sıra AMD'nin ürün gamında 55W ve 105W'lik modeller de olacak fakat ilgili işlemciler için 2009 yılının beklenmesi gerecek. Tamamı DDR2 desteğine sahip olan 45nm Opteron modelleri 2MB L2 ve 6MB'lık L3 belleğe sahip olacak.
Detaylı model bilgilerini haber içerisinde paylaştığımız 45nm Opteron modellerine ek olarak AMD, sunucu pazarında da kendi yonga seti çözümlerini kullanacak gibi görünüyor. Zira şimdiye kadar Nvidia ve Broadcom üretimi yonga setlerinin yataklık ettiği işlemciler, AMD'nin gelecek yıl duyurmayı planladığı SR5600 yonga setiyle de kullanılabilecek.
Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD önümzüdeki sene içerisinde Istanbul kod adlı, 6 çekirdekli sunucu işlemci ailesini de duyurmayı hedefliyor. Intrel'in 6 çekirdekli Dunington serisi işlemcilerine karşı AMD'nin ise Istanbul kod adlı ve 6 çekirdekli modellerle yanıt vermesi bekleniyor.
|
Saat Hızı
|
L2 Bellek
|
L3 Bellek
|
Çekirdek
|
Soket
|
Veri Yolu Hızı
|
Bellek Desteği
|
Lansman
|
105W
|
8386 SE
|
2.8GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Feb, 2009
|
75W
|
8385
|
2.7GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
4.4GT/s
|
DDR2
|
Q2, 2009
|
8384
|
2.7GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Oct, 2008
|
8383
|
2.6GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
4.4GT/s
|
DDR2
|
Q2, 2009
|
8382
|
2.6GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Oct, 2008
|
8380
|
2.5GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Oct, 2008
|
8378
|
2.4GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Oct, 2008
|
55W
|
8376 HE
|
2.3GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Feb, 2009
|
8374 HE
|
2.2GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Feb, 2009
|
Saat Hızı
|
L2 Bellek
|
L3 Bellek
|
Çekirdek
|
Soket
|
Veri Yolu Hızı
|
Bellek Desteği
|
Lansman
|
105W
|
2386 SE
|
2.8GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Feb, 2009
|
75W
|
2385
|
2.7GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
4.4GT/s
|
DDR2
|
Q2, 2009
|
2384
|
2.7GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Oct, 2008
|
2383
|
2.6GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
4.4GT/s
|
DDR2
|
Q2, 2009
|
2382
|
2.6GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Oct, 2008
|
2380
|
2.5GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Oct, 2008
|
2378
|
2.4GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Oct, 2008
|
2376
|
2.3GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Oct, 2008
|
55W
|
8376 HE
|
2.3GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Feb, 2009
|
8374 HE
|
2.2GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Feb, 2009
|
8372 HE
|
2.1GHz
|
4x512KB
|
6MB
|
4
|
F(1207)
|
2GT/s
|
DDR2
|
Feb, 2009
Kaynak: PC Üreticileri, Derleme: HKEPC Hardware, Eylül 2008
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