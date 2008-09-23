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AMD'nin Shangai kod adlı 45nm Opteron işlemcileri için geri sayım başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Shangai kod adlı 45nm Opteron işlemcileri için geri sayım başladı
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AMD masaüstü platformunun yanı sıra sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Opteron işlemci ailesini de 45nm üretim sürecine dahil ediyor. Yapılan son pazar yoklamalarına göre masaüstü platformunda bir miktar kan kaybettiği iddia edilen AMD'nin sunucu pazarında daha güçlü bir pozisyonda bulunduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz sene Barcelona kod adıyla hazırladığı doğal çekirdek tasarımına sahip 65nm Opteron işlemcilerini kullanıma sunan AMD, Ekim ayı ile birlikte Shanghai kod adlı yeni Opteron modellerini pazara sunmaya başlayacak. Tabii yeni işlemcilerin en önemli özelliği kullanılan üretim teknolojisi olacak.

Tayvan PC endüstrisinden alınan bilgilere göre, AMD önümüzdeki Ekim ayı ile birlikte Shangai kod adlı 45nm Opteron işlemcilerini pazara sürmeye başlayacak. Bu noktada firma öncelikli olarak 75 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan Opteron 2000 serisini yaygın anlamda kullanıma sunacak gibi görünüyor.

75 watt'lık modellerin yanı sıra AMD'nin ürün gamında 55W ve 105W'lik modeller de olacak fakat ilgili işlemciler için 2009 yılının beklenmesi gerecek. Tamamı DDR2 desteğine sahip olan 45nm Opteron modelleri 2MB L2 ve 6MB'lık L3 belleğe sahip olacak.

Detaylı model bilgilerini haber içerisinde paylaştığımız 45nm Opteron modellerine ek olarak AMD, sunucu pazarında da kendi yonga seti çözümlerini kullanacak gibi görünüyor. Zira şimdiye kadar Nvidia ve Broadcom üretimi yonga setlerinin yataklık ettiği işlemciler, AMD'nin gelecek yıl duyurmayı planladığı SR5600 yonga setiyle de kullanılabilecek.

Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD önümzüdeki sene içerisinde Istanbul kod adlı, 6 çekirdekli sunucu işlemci ailesini de duyurmayı hedefliyor. Intrel'in 6 çekirdekli Dunington serisi işlemcilerine karşı AMD'nin ise Istanbul kod adlı ve 6 çekirdekli modellerle yanıt vermesi bekleniyor.

 
Saat Hızı
L2 Bellek
L3 Bellek
Çekirdek
Soket
Veri Yolu Hızı
Bellek Desteği
Lansman
105W
8386 SE
2.8GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Feb, 2009
75W
8385
2.7GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
4.4GT/s
DDR2
Q2, 2009
8384
2.7GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Oct, 2008
8383
2.6GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
4.4GT/s
DDR2
Q2, 2009
8382
2.6GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Oct, 2008
8380
2.5GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Oct, 2008
8378
2.4GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Oct, 2008
55W
8376 HE
2.3GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Feb, 2009
8374 HE
2.2GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Feb, 2009

 
Saat Hızı
L2 Bellek
L3 Bellek
Çekirdek
Soket
Veri Yolu Hızı
Bellek Desteği
Lansman
105W
2386 SE
2.8GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Feb, 2009
75W
2385
2.7GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
4.4GT/s
DDR2
Q2, 2009
2384
2.7GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Oct, 2008
2383
2.6GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
4.4GT/s
DDR2
Q2, 2009
2382
2.6GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Oct, 2008
2380
2.5GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Oct, 2008
2378
2.4GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Oct, 2008
2376
2.3GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Oct, 2008
55W
8376 HE
2.3GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Feb, 2009
8374 HE
2.2GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Feb, 2009
8372 HE
2.1GHz
4x512KB
6MB
4
F(1207)
2GT/s
DDR2
Feb, 2009

Kaynak: PC Üreticileri, Derleme: HKEPC Hardware, Eylül 2008


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VMTX 11 yıl
şu amd boş değil be
adamlar okadar zor duruma rağmen genede birşeyler yapıyorlar.ne firmalar var dağılıp giden.helal olsun amd.intel in tek eline bırakma bu piyasayı.

haber için teşekkürler fx57
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AndryTR 11 yıl
AMD bu aralar gayet hareketli. Haberler umut veriyor. Sunucu pazarında güzel bir ürün gamı oluşturmaya çalışıyor. Bence takdire değer. Umarım performansı da iyi olur ki böylelikle pazarda iddiasını sürdürebilir.

Haber için teşekkürler...
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