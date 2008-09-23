AMD'nin Shangai kod adlı 45nm Opteron işlemcileri için geri sayım başladı

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AMD masaüstü platformunun yanı sıra sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Opteron işlemci ailesini de 45nm üretim sürecine dahil ediyor. Yapılan son pazar yoklamalarına göre masaüstü platformunda bir miktar kan kaybettiği iddia edilen AMD'nin sunucu pazarında daha güçlü bir pozisyonda bulunduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz sene Barcelona kod adıyla hazırladığı doğal çekirdek tasarımına sahip 65nm Opteron işlemcilerini kullanıma sunan AMD, Ekim ayı ile birlikte Shanghai kod adlı yeni Opteron modellerini pazara sunmaya başlayacak. Tabii yeni işlemcilerin en önemli özelliği kullanılan üretim teknolojisi olacak.

Tayvan PC endüstrisinden alınan bilgilere göre, AMD önümüzdeki Ekim ayı ile birlikte Shangai kod adlı 45nm Opteron işlemcilerini pazara sürmeye başlayacak. Bu noktada firma öncelikli olarak 75 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan Opteron 2000 serisini yaygın anlamda kullanıma sunacak gibi görünüyor.

75 watt'lık modellerin yanı sıra AMD'nin ürün gamında 55W ve 105W'lik modeller de olacak fakat ilgili işlemciler için 2009 yılının beklenmesi gerecek. Tamamı DDR2 desteğine sahip olan 45nm Opteron modelleri 2MB L2 ve 6MB'lık L3 belleğe sahip olacak.

Detaylı model bilgilerini haber içerisinde paylaştığımız 45nm Opteron modellerine ek olarak AMD, sunucu pazarında da kendi yonga seti çözümlerini kullanacak gibi görünüyor. Zira şimdiye kadar Nvidia ve Broadcom üretimi yonga setlerinin yataklık ettiği işlemciler, AMD'nin gelecek yıl duyurmayı planladığı SR5600 yonga setiyle de kullanılabilecek.

Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD önümzüdeki sene içerisinde Istanbul kod adlı, 6 çekirdekli sunucu işlemci ailesini de duyurmayı hedefliyor. Intrel'in 6 çekirdekli Dunington serisi işlemcilerine karşı AMD'nin ise Istanbul kod adlı ve 6 çekirdekli modellerle yanıt vermesi bekleniyor.

Saat Hızı L2 Bellek L3 Bellek Çekirdek Soket Veri Yolu Hızı Bellek Desteği Lansman 105W 8386 SE 2.8GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009 75W 8385 2.7GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 4.4GT/s DDR2 Q2, 2009 8384 2.7GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008 8383 2.6GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 4.4GT/s DDR2 Q2, 2009 8382 2.6GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008 8380 2.5GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008 8378 2.4GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008 55W 8376 HE 2.3GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009 8374 HE 2.2GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009

Saat Hızı L2 Bellek L3 Bellek Çekirdek Soket Veri Yolu Hızı Bellek Desteği Lansman 105W 2386 SE 2.8GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009 75W 2385 2.7GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 4.4GT/s DDR2 Q2, 2009 2384 2.7GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008 2383 2.6GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 4.4GT/s DDR2 Q2, 2009 2382 2.6GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008 2380 2.5GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008 2378 2.4GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008 2376 2.3GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Oct, 2008 55W 8376 HE 2.3GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009 8374 HE 2.2GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009 8372 HE 2.1GHz 4x512KB 6MB 4 F(1207) 2GT/s DDR2 Feb, 2009

Kaynak: PC Üreticileri, Derleme: HKEPC Hardware, Eylül 2008