AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisinde dördüncü çekirdek açılabiliyor ?

Geçtiğimiz ay ile birlikte Deneb kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 serisi işlemcilerini satışa sunmaya başlayan AMD, iki hafta önce yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini de duyurmuştu. Dört çekirdekli modellerinin yanı sıra Phenom II X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerini de tanıtan firmanın özellikle çarpan kilidi açık olarak gelen ve test sonuçlarını Donanım Haber farkıyla dünyada ilk defa yayımladığımız Phenom II X3 720 Black Edition modeli dikkat çekmeyi başarmıştı.

AMD'nin kullanıma sunduğu üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinin aslında dört çekirdekli olarak tasarlandığı biliniyor. AMD farklı fiyat segmentleri için Deneb kod adlı dört çekirdekli işlemcilerin tek bir çekirdeğini kapatarak hazırladığı Phenom II X3 işlemcilerini de iki hafta önce pazara sunmaya başladı. Firmanın üç çekirdekli işlemcilerinde yer alan dördüncü çekirdeğin durumu ise net değil. Zira kimi kaynaklar kapatılan dördüncü çekirdeğin üretim sürecinde diğer üç çekirdeğe kıyasla zayıf kaldığını iddia ederken kimileriyse AMD'nin üç çekirdekli işlemci hazırlamak adına herhangi bir sorunu bulunmayan dördüncü çekirdeği donanımsal olarak kapatarak Phenom II X3 işlemcilerini hazırladığı üzerinde duruyor.

Endüstrinin üç çekirdekli ilk işlemcileri olan Phenom X3 ailesinin satışa sunulduğu günden bu yana tartışılan önemli bir konu var. Pek çok kullanıcı AMD tarafından donanımsal olarak kapatıldığı belirtilen dördüncü çekirdeğin bir dönemin bazı ekran kartı modellerinde olduğu gibi (pipeline konusu) yazılımsal olarak kullanıcılar tarafından aktif edilip edilemeyeceğini merak ediyordu. Bu konuda şimdiye kadar kayda değer herhangi bir çalışma yapılmış olmasa da Phenom II X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerde kapalı dördüncü çekirdeğin açılabileceği belirtiliyor.

Koreli bir kullanıcının iddiasına göre Phenom II X3 işlemcilerinde fiziksel olarak var olan ancak AMD tarafından kapatıldığı için çalışmayan dördüncü çekirdek açılabiliyor. Kullanıcının iddiasına göre, yine bir AMD teknolojisi olan ve ilk defa 790GX yonga setiyle tanıtılan SB750 köprüsüyle gündeme gelen Advanced Clock Calibration teknolojisinin desteklendiği anakartlarda soft-mod yani yazılımsal modifikasyon ile dördüncü çekirdek açılabilir. Kullanıcı yaptığı denemelerde Phenom II X3 710 işlemcisini, Biostar'ın TA790GX anakartı üzerinde deneyerek olumlu sonuç aldığını iddia ediyor.

Peki iddia edilen bu uygulama nasıl gerçekleştiriliyor? Yapılan açıklamaya göre Advanced Clock Calibration teknolojisinin desteklendiği anakartlarda ki bunlar SB750 köprüsünün kullanıldığı 790GX veya 790FX yonga setli modeller olabilir, kullanıcıların BIOS'dan Advanced Clock Calibration teknolojisinin "auto" konumuna getirmeleri yeterli oluyor. Aynı çalışma ile gerçekleştirilen testlerden çıkan sonuçlara göre, ek çekirdek ile 3DMark 2006 testinde işlemci skorunun 1000 puan alttığı belirtiliyor. Bu arada bu çalışmanın şu an için iddia aşamasında olduğunu ve henüz bu durumu yaygın anlamda doğrulayacak alternatif denemelerin yapılmadığını da belirtelim.

Uygulama adımları;

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Test sonuçları;

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