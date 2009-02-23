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AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisinde dördüncü çekirdek açılabiliyor ?

10 yıl
25,6b
1
70
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz ay ile birlikte Deneb kod adını taşıyan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 serisi işlemcilerini satışa sunmaya başlayan AMD, iki hafta önce yine 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini de duyurmuştu. Dört çekirdekli modellerinin yanı sıra Phenom II X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerini de tanıtan firmanın özellikle çarpan kilidi açık olarak gelen ve test sonuçlarını Donanım Haber farkıyla dünyada ilk defa yayımladığımız Phenom II X3 720 Black Edition modeli dikkat çekmeyi başarmıştı.

AMD'nin kullanıma sunduğu üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinin aslında dört çekirdekli olarak tasarlandığı biliniyor. AMD farklı fiyat segmentleri için Deneb kod adlı dört çekirdekli işlemcilerin tek bir çekirdeğini kapatarak hazırladığı Phenom II X3 işlemcilerini de iki hafta önce pazara sunmaya başladı. Firmanın üç çekirdekli işlemcilerinde yer alan dördüncü çekirdeğin durumu ise net değil. Zira kimi kaynaklar kapatılan dördüncü çekirdeğin üretim sürecinde diğer üç çekirdeğe kıyasla zayıf kaldığını iddia ederken kimileriyse AMD'nin üç çekirdekli işlemci hazırlamak adına herhangi bir sorunu bulunmayan dördüncü çekirdeği donanımsal olarak kapatarak Phenom II X3 işlemcilerini hazırladığı üzerinde duruyor.

Endüstrinin üç çekirdekli ilk işlemcileri olan Phenom X3 ailesinin satışa sunulduğu günden bu yana tartışılan önemli bir konu var. Pek çok kullanıcı AMD tarafından donanımsal olarak kapatıldığı belirtilen dördüncü çekirdeğin bir dönemin bazı ekran kartı modellerinde olduğu gibi (pipeline konusu) yazılımsal olarak kullanıcılar tarafından aktif edilip edilemeyeceğini merak ediyordu. Bu konuda şimdiye kadar kayda değer herhangi bir çalışma yapılmış olmasa da Phenom II X3 serisi üç çekirdekli işlemcilerde kapalı dördüncü çekirdeğin açılabileceği belirtiliyor.

Koreli bir kullanıcının iddiasına göre Phenom II X3 işlemcilerinde fiziksel olarak var olan ancak AMD tarafından kapatıldığı için çalışmayan dördüncü çekirdek açılabiliyor. Kullanıcının iddiasına göre, yine bir AMD teknolojisi olan ve ilk defa 790GX yonga setiyle tanıtılan SB750 köprüsüyle gündeme gelen Advanced Clock Calibration teknolojisinin desteklendiği anakartlarda soft-mod yani yazılımsal modifikasyon ile dördüncü çekirdek açılabilir. Kullanıcı yaptığı denemelerde Phenom II X3 710 işlemcisini, Biostar'ın TA790GX anakartı üzerinde deneyerek olumlu sonuç aldığını iddia ediyor.

Peki iddia edilen bu uygulama nasıl gerçekleştiriliyor? Yapılan açıklamaya göre Advanced Clock Calibration teknolojisinin desteklendiği anakartlarda ki bunlar SB750 köprüsünün kullanıldığı 790GX veya 790FX yonga setli modeller olabilir, kullanıcıların BIOS'dan Advanced Clock Calibration teknolojisinin "auto" konumuna getirmeleri yeterli oluyor. Aynı çalışma ile gerçekleştirilen testlerden çıkan sonuçlara göre, ek çekirdek ile 3DMark 2006 testinde işlemci skorunun 1000 puan alttığı belirtiliyor. Bu arada bu çalışmanın şu an için iddia aşamasında olduğunu ve henüz bu durumu yaygın anlamda doğrulayacak alternatif denemelerin yapılmadığını da belirtelim.

Uygulama adımları;

AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisinde dördüncü çekirdek açılabiliyor ?
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AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisinde dördüncü çekirdek açılabiliyor ?
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AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisinde dördüncü çekirdek açılabiliyor ?
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Test sonuçları;

AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisinde dördüncü çekirdek açılabiliyor ?
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AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisinde dördüncü çekirdek açılabiliyor ?
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1 Avatar
_EUA_ 10 yıl
Gösterge benim :) forum.donanimhaber.com/...
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Master_Evil 10 yıl
way be olaya bak
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OverClocK1ng 10 yıl
Intel sıfır çekirdekli işlemci çıkartıyormuş. Haberiniz yok mu. Yazılımla 4 çekirdek açılabilecekmiş. 4 de HyperThreading den gelenle birlikte 4 Core 8 Thread olacakmış. İşlemci 50$ ama yazılım 350$ olacakmış. Muhahahaha
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Towarscke 10 yıl
Diger yazida da Anakart ureticilerinin dogruladigi soylenmis ama gosterge olarak hic bir bilgi yok...
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marvinous 10 yıl
Kesin bu da AMD'nin yanlışlıkla yaptığı birşeydir :) :) :) Seviom ben bu AMD'yi yaa :)
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gurkan113 10 yıl
Düşünsenize i7'nin 4 tane thread'i de 4 çekirdek olarak kullanılıyomuş. toplam 8 çekirdek :D
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gurkan113 10 yıl
test sonuçlarına göre 4. çekirdek diğer çekirdeklerden zayıf gözüküyor
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Tunai 10 yıl
Sizce amd bu 4. çekirdeği bir şekilde kapattı, disable etti öyle ya da böyle kullanılmaz hale getirdi, bunun tekrar açılabilmesi ihtimalini acaba göze almak ister mi ?
Hiç zannetmiyorum
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Towarscke 10 yıl
ACC: Advanced Clock Calibration

Neden var diye bir dusun, zamaninda AMD'nin islemcileri bazi anakartlarda cok zor overclock ediliyordu.. Hatta overclock edildikten sonra Hypertransport ve Guney koprusunun kitli carpani ile ilgili problemler yasaniyor ve makinlar duzgun calismiyordu... Raid yapan arkadaslarimizda da bad sector'e degin varan problemler olusabiliyordu...

Ne ise yarar diye bir dusunelim, ACC dedigimiz teknoloji, islemcinin bus hizini 200'den daha yuksek seviyelere cikartirken, guney koprusunun otomatik olarak uygun carpani almasini ve hat boyunca problem cikarmamasini saglar... Duzgun carpani alan ve islemci hizini kendi calistirma hizina senkronize edebilen guney koprusu ile bir anakart daha stabil calisir..

ACC dedigimiz hadise dibine kadar anakartla ilgili bir hadise olup, islemci ile ilgili en ufak bir olayi yoktur... Taaa ki; islemci overclock edilmis ama ACC otomatik veya elle ayarlanmamissa, islemcinin kuzey ve guney koprusu arasindaki hattini darbogaza ugratir... Bu sebeple anakart ustune bagli donanimlardan (overclock yapmis olsaniz bile) performans alamazsiniz... ama sadece ACC'nin acilmasinin da oyle ciddi bir performans saglamayacagini da bilmelisiniz.. Sadece Overclock varsa ACC anlamli hale gelir...

Burdaki goruntuler biosun ilgili Porttan Islemci Diagnostigini dogru alamamasindan kaynakli olup, bir cok anakartta rastlanilabilecegi gibi, bios guncellemesi ile cozulebilecek bir olaydir..

Yani kisaca, ilgili Koreli arkadasimiz, overclock yapmis... ACC acmadigi icin anakart uzerindeki diger ogelerden performans alamamis. ACC'yi acmis, performansi yukselmis; ama bir bakmis ki Bios islemciyi yanlis okuyor...

Su ana kadar gerek Phenom gerek, Phenom 2 olsun butun X3 cekirdek islemcileri, 3 farkli sebeple uretilirler..
Bu asamada Storm Bringer arkadasimiz guzel bir sekilde soylemis..

1: Gercek uretilme ile yapilan X3
2: 4 Cekirdek fakat tek cekirdegi problemli olup kapatilan X3
3: Talebe gore uretilen X3'ki, 1. ve 2. sebeplerden gelmesi olasidir...

Talep edildigi taktirde, firma hatali x4'lerin hasarli cekirdegini yakilarak (yakmaktan bahsediyorum) donusturebilinecegi gibi, eger durum aciliyet tasimiyorsa X3 olarak uretebilir.

Neden bir islemcinin tek cekirdegi yakilir...
Cunku islemciler cok sayida karmasik ve detayli veriyoluna sahiptir.. Bir unitenin calismasi ve calismamasi icin programsal modla kapatilmasi veya acilmasi yeterli degildir.. Programsal olarak kapatilan bir cekirdek cesitli diger unitelerden komut almaya devam eder. evet isleyemez ama watt ceker ve isinir.. bu sebeple veri yollari iletkenligi kapatilan cekirdek yuksek voltajla diger cekirdeklerden bagimsiz bir sekilde yakilabilir...

Simdi bazi arkadaslarimiz bunun nasil mumkun olup olmayacagini soracaklar.. Kanit: AMD cok cekirdekli islemcilerinin her cekirdegini ve HT carpani birbirlerinden bagimsiz bir sekilde AMD overdrive yazilimi ayarlanabilmektedir. isterseniz tek cekirdegi sizde dilediginiz gibi cekirdeklerden bir tanesini 200mhz ile calistirabilirsiniz.. AMD ise istiyorsa bunu direkt olarak kapatir, isteseniz de acamazsiniz.. cunku onlar bilgisayara baglayip da ayarlamiyorlar bu islemcileri... onlar direkt islemci konsolu kullaniyorlar..

Saygilarimla...

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justbejust 10 yıl
amanın amd kıyakçılığa başladı:)
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iso614300 10 yıl
Bu şuna benziyor;ATI ekran kartlarıdan Sapphire Toxic ve Ultimate serilerinin çok daha fazla o.c imkanının olmasına benziyor.AMD-ATI çok çakal valla..
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mustafa goksel 10 yıl
Kolaysa bendeki x3 720 black edition'u 780g'de X4 yapmanın yolunu söylesinler, okadar kurcaladık hala x3 :).
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575m 10 yıl
Amd x4 alanlara haksızlık mı yapıyor gibi algılamalar olabilir..Hayır değil.Amd aptal değil 225 $lık işlemciyi 145e versin.Muhtemelen çekirdeğin biri sorunlu veyahut diğer 3 çekirdek kadar verimli olmayan 4. çekirdek kapatılmış, sistem stabilitesini bozmamak adına.Bir ihtimal de yukrda bir arkadaşın bahsettiği gibi talebi karşılmak adına bazı hatasız x4 ler de kapatılmış olabilir.Ancak bu çok cüzi olacaktır.1/5 falan iyi bir tespit.Buradan her x3 ,x4 olamayacağı anlaşılıyor.Promity bunu doğrulamış oldu.Bir zamanlar bende 9800se diye bir ekran kartı vardı.Sonra öğrendim pipe açarak 9800pro olabildiğini.Omega driver yükleyip dendim.Sonuç atitool'da önce 4 görünen pipe sonradan 8 oldu.Ancak bazı oyunlarda sorunsuzken bazı oyunlarda artifact veriyordu.Bu da bunun gibi bişey işte.Biraz da şans işi..Asıl phenom x2ler çıkınca ne olucak merak eiyorum.Aramızdan şanslı olanlar x2den birden x4e geçiyormuş ne deli olur..Amd bu..ne ilginç bir üretici değil mi?@:
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K.Kahriman 10 yıl
amd ye bak adamlar coştular gidiyorlar "3 çekirdek alana 1 çekirdek bedavaaa gel vatandaş gelll"
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