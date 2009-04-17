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AMD'nin yonga seti yol haritası sızdırıldı; 890FX çipseti ve SB850'den ilk detaylar

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yonga seti yol haritası sızdırıldı; 890FX çipseti ve SB850'den ilk detaylar
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Önümüzdeki hafta çift ve dört çekirdekli bazı yeni işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan AMD'nin yonga seti yol haritası gün ışığına çıktı. Gerek 780G gerekse de 790GX yonga setleriyle yüksek satış rakamlarına ulaşmay başaran ayrıca SB750 köprüsü ile tanıtılan Advanced Clocbk Calibration teknolojisiyle sansasyon yaratmayı başaran AMD, yılın son çeyreğinde bir süredir merakla beklenen yeni yonga setlerini kullanıma sunmaya başlayacak gibi görünüyor, İşte detaylar!...

AMD cephesinde dikkat çeken ilk geliştme SB850 kod adlı yeni güney köprüsü, RD890 yani 890FX yonga setine eşlik etmesi beklenen yeni güney köprüsünün öne çıkan özelliği olarak SATA-III (SATA 6Gbps) desteği sunacak olması gösterilebilir. 14 adet USB portunun kullanımına olanak tanıyabileceği belirtilen yeni güney köprüsü aynı zamanda, AMD cephesinde ilk defa 790GX ile birlikte lanse edilen SB750 köprüsüyle verilen RAID 5 desteğinin devam ettirileceği belirtiliyor.

Her ne kadar henüz detayları açıklanmış olmasa da SB850 köprüsüyle gelecek olan RD890 (890FX) yonga setinin yüksek hız aşırtma desteği ile dikkat çekmesi ve yerini alacağı 790FX gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına destek sunması bekleniyor. Son çeyrekte gelecek 890FX+SB850 ikilisinin yanı sıra AMD'nin entegre grafik işlemcili yonga seti pazarı için de sürprizleri olacak. Özellikle ATi'nin IGP çözümleriyle bu alanda oldukça iddialı olan firmanın sürpriz ismi RS880D olacak.

AMD'nin yonga seti yol haritası sızdırıldı; 890FX çipseti ve SB850'den ilk detaylar
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RD890 yonga seti gibi son çeyrekte anons edilmesi beklenen RS880D, entegre grafik işlem birimi olarak DirectX 10.1 desteği sunan öte yandan HD videolara yönelik donanımsal hızlandırma için UVD 2.0 teknolojisine sahip olan RV620 (Radeon HD 3400 serisi) GPU'sunun yer alması bekleniyor. 700MHz'de çalışacak entegre grafik işlem biriminin Hybrid Crossfire teknolojisine de destek vereceği belirtilirken SidePort teknolojisine destek ise henüz netleşmiş değil.

AMD segmentlerinde iddialı olmaları beklenen RD890 ve RS880D çözümlerinin yanı sıra maliyet odaklı anakartları da unutmuş değil. Firma üçüncü çeyrek içerisinde yani yaz döneminde 785G kod adlı yeni yonga setini duyurmayı planlıyor. 780G yonga setinin yerine konumlandırılacak bu yonga seti genel olarak entegre grafik işlem biriminin özellikleriyle ayrılacak. Zira 780G'den farklı olarak 785G'de DirectX 10.1 ve UDV 2.0 destekli entegre grafik işlem birimine yer verilecek.

AMD'nin yonga seti yol haritası sızdırıldı; 890FX çipseti ve SB850'den ilk detaylar
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Saygılı1i 10 yıl
Ey Em Di istediği kadar yeni yonga üretsin bu gidişle Inteli yakalayamayacak. AMD ve VIA gibi üreticiler neden Intel kadar IDE-SATA portlarda başarılı olmayıyor anlamıyorum. Bazen performansta geçseler bile Intel kadar sorunsuz yonga üretemiyorlar.
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arnavuti 10 yıl
Tesekkurler.
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Byevrolex 10 yıl
bence hd3400 serisi yerine 4000 serisini koysalardı daha iyi olurdu
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DHHarezmi 10 yıl
Yeni yonga setinde 6 Sata olması eksi değil mi? Artık optik sürücülere de sata kullanıyoruz ve daha fazla sata girişi gerekiyor benim kullandığım anakartta 6 tane var ve sadece biri boşta.
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yc#1 10 yıl
@sertacaygun Satılan masaüstü sistemlerin önemli bir kısmı giriş seviyesi çözümler olduğu için bir süre daha üretim yapacaklardır. (Özellikle satışların azaldığı, maliyet etkin sistemlerin revaçta olduğu bu dönemde)
Umarım Hybrid Crossfire'ı geliştirip orta ve üst seviye Radeon'lara da destek verirler.
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killnOd 10 yıl
Tek yenilik sata3 ama hala usb3 , pcx3 32x , BT3 ve en onemlisi 3 kanal ddr3 destegi bulunmuyor.2009 sonunda cikacagina gore umarim dogal 6 cekirdek destegi olur bu yongalarin.AMD de intel gibi yine ayni ozelliklerde hicbir yeniligi olmayan bir cipset piyasaya surecek.Surpriz olmassa intel i5 platformundada herhangi bir yenilik olmayacak gibi gozukuyor.
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hikmetg 10 yıl
690G, 4200+ kullanıyorum. Ve gayet memnunum. Hatta nvidia 'nın 6600GT ile oynayamadığım oyunları dahi oynuyorum. Tebrikler ATI / AMD. Şimdi doğrudan cpu değişikliği ile phenom II 'ye dahi terfi edebilirim. Daha ne isteyeyim.
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sertacaygun 10 yıl
690G'nin ve SB600'ün 2010'da bile geçerliliğini sürdürecek olması ilginç...
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max975 10 yıl
YONGA SETİNDE İLERLEMELER iyi.
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01Mrt 10 yıl
ben 780g kullanıyorum çok memnun olmakla beraber atiyi tebrik ediyorum... devamınıda bekliyoruz... :)
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fatihcanery 10 yıl
hd 3400 serisi ekran kartı,sanki 4xxx seri olacak diye okumuştum önceleri
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Wilson Fisk 10 yıl
2010'dan once beklemiyordum 2009 q3 q4'un bahsi geciyor hatta 785'in eli kulaginda galiba.
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TELESCOPE 10 yıl
bunuda gördük
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