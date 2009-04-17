AMD'nin yonga seti yol haritası sızdırıldı; 890FX çipseti ve SB850'den ilk detaylar

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Önümüzdeki hafta çift ve dört çekirdekli bazı yeni işlemcilerini pazara sunmaya hazırlanan AMD'nin yonga seti yol haritası gün ışığına çıktı. Gerek 780G gerekse de 790GX yonga setleriyle yüksek satış rakamlarına ulaşmay başaran ayrıca SB750 köprüsü ile tanıtılan Advanced Clocbk Calibration teknolojisiyle sansasyon yaratmayı başaran AMD, yılın son çeyreğinde bir süredir merakla beklenen yeni yonga setlerini kullanıma sunmaya başlayacak gibi görünüyor, İşte detaylar!...

AMD cephesinde dikkat çeken ilk geliştme SB850 kod adlı yeni güney köprüsü, RD890 yani 890FX yonga setine eşlik etmesi beklenen yeni güney köprüsünün öne çıkan özelliği olarak SATA-III (SATA 6Gbps) desteği sunacak olması gösterilebilir. 14 adet USB portunun kullanımına olanak tanıyabileceği belirtilen yeni güney köprüsü aynı zamanda, AMD cephesinde ilk defa 790GX ile birlikte lanse edilen SB750 köprüsüyle verilen RAID 5 desteğinin devam ettirileceği belirtiliyor.

Her ne kadar henüz detayları açıklanmış olmasa da SB850 köprüsüyle gelecek olan RD890 (890FX) yonga setinin yüksek hız aşırtma desteği ile dikkat çekmesi ve yerini alacağı 790FX gibi çoklu ekran kartı kurulumlarına destek sunması bekleniyor. Son çeyrekte gelecek 890FX+SB850 ikilisinin yanı sıra AMD'nin entegre grafik işlemcili yonga seti pazarı için de sürprizleri olacak. Özellikle ATi'nin IGP çözümleriyle bu alanda oldukça iddialı olan firmanın sürpriz ismi RS880D olacak.

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RD890 yonga seti gibi son çeyrekte anons edilmesi beklenen RS880D, entegre grafik işlem birimi olarak DirectX 10.1 desteği sunan öte yandan HD videolara yönelik donanımsal hızlandırma için UVD 2.0 teknolojisine sahip olan RV620 (Radeon HD 3400 serisi) GPU'sunun yer alması bekleniyor. 700MHz'de çalışacak entegre grafik işlem biriminin Hybrid Crossfire teknolojisine de destek vereceği belirtilirken SidePort teknolojisine destek ise henüz netleşmiş değil.

AMD segmentlerinde iddialı olmaları beklenen RD890 ve RS880D çözümlerinin yanı sıra maliyet odaklı anakartları da unutmuş değil. Firma üçüncü çeyrek içerisinde yani yaz döneminde 785G kod adlı yeni yonga setini duyurmayı planlıyor. 780G yonga setinin yerine konumlandırılacak bu yonga seti genel olarak entegre grafik işlem biriminin özellikleriyle ayrılacak. Zira 780G'den farklı olarak 785G'de DirectX 10.1 ve UDV 2.0 destekli entegre grafik işlem birimine yer verilecek.

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