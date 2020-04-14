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    Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu, N95 maskelerin sterilizasyonuna bir kez daha yeşil ışık yaktı

    Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu,ülkede baş gösteren maske sorunu karşısında N95 maskelerin sterilizasyonuna bir kez dah yeşil ışık yaktı.Günde 4 milyona yakın maskenin yeniden kullanılması mümkün olacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu, N95 maskelerin sterilizasyonuna bir kez daha yeşil ışık yaktı
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    Koronavirüs salgını karşısında alınan tedbirlerin başında maske kullanımı yer alıyor. Ancak çoğunlukla tek kullanımlık olan maskelere, özellikle hastane gibi yoğun ve riskin yüksek olduğu alanlarda fazlasıyla ihtiyaç duyuluyor.  

    Maske temininin yavaş yavaş bir sorun olmaya başladığı ABD’de ülkenin Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tek kullanımlık N95 maskelerin arındırma yoluyla tekrar kullanılmasını mümkün kılan bir yönteme yeşil ışık yaktı. Advanced Sterilization Products (ASP) isimli bir şirkete verilen yetki kapsamında günlük dört milyona yakın maske temizlenmesi planlanıyor.

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     ASP yapmış olduğu açıklamada STERRAD serisi sterilizasyon makinalarıyla temizlik faaliyetini gerçekleştireceğini ve işlem sırasında buharlaştırılmış hidrojen peroksit gazı kullanılacağını ifade etmiş. Yaklaşık 10 bin adet STERRAD makinesinin ülke çapındaki hastanelerde zaten kullanıldığını söyleyen şirket yetkilileri, bunların halihazırda hastane ekipmanlarının sterilizasyonunda kullanıldığını ancak N95 maskeleri üzerinde ilk defa test edileceğini belirtmiş. Bir makinanın günde 480’e kadar maske temizleme kapasitesi sunduğu ise paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

    FDA’nın benzer bir yönteme daha önce de izin verdiği açıklanırken kurumun STERRAD makinaların tüm ülke çapına yayılmış olmasının getirdiği avantajı kullanmak istemesi oldukça mantıklı görünüyor.

    Farklı görüşler de var

    Ülkemizde faaliyet gösteren Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS) ise tek kullanımlık FFP2 maskelerin tekrar kullanımı konusunda çok az bilgi olduğunu belirtirken derneğin son günlerde sıkça tartışılan FFP2 maskelerin hidrojen peroksit ile sterilizasyonu konusundaki uyarısının “KESİNLİKLE YAPILMAMALI” şeklinde olduğunu da hatırlatalım. DAS’ın bu konudaki yazısını okumak için buraya tıklayabilirsiniz.



    https://interestingengineering.com/fda-grants-clearance-for-n95-respirator-decontamination-that-could-clean-4-million-daily Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
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    antigravity74100 1 sa.
    Ben güvenilir bir maske edinemedim fakat maskemi üç kata çıkardım, ayrıca kenarlarını yüze yapışacak ve kenarlarından hava almayacak biçime getirdim. İçindeki teli çıkararak her kullanımdan sonra mikro dalga fırında sterilize ediyorum. Son olarak şunu da belirteyim; maskeyi korumasını artırması amacı ile çörekotu yağı ile yağladım.
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    profecco 1 sa.
    Ben Uv c lamba ile sterilizasyon yapıyorum zaten maskelerimi. Hem uv c ışık ile öldürüyor hem de ozon yayıyor bir süre sonra 2li etki. Bu arada dandik maskeler değil FFP3 bendekiler. En azından virüse karşı %95'lik koruma sağlıyor bez maskeler gibi %0 değil !
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