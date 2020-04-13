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    Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci bekliyoruz”

    Tesla CEO'su Elon Musk, Robotaxi projesi hakkında açıklamalar yaptı. Kendi açılarından işlerin planlandığı gibi gittiğini söyleyen CEO, yasal süreç konusunda karamsar konuştu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci bekliyoruz”
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    Elektrikli ve otonom araçlar konusunda yaptığı yatırımlarda hız kesmeyen Elon Musk ve sahibi olduğu Tesla, bilindiği üzere bir süredir Robotaxi adını verdiği bir proje üzerinde çalışıyor. Uber benzeri sistemde Tesla Ağı adı verilen bir altyapıda işleyen araçların %100 otonom bir şekilde taksi taşımacılığı yapması planlanıyor.

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    Tesla’nın %100 otonom sürüş özelliği kapsamında 1 milyon aracı içereceği belirtilen proje için Elon Musk 2020 yılının sonunu işaret etmişti. Tesla’nın 2016 yılından itibaren ürettiği araçlara gelecek bir güncellemeyle aktif olması beklenen özellik ve bu sayede hayata geçirilecek olan Robotaxi projesi için ünlü CEO’yu endişelendiren bir husus var. O da yasal izinlerin henüz alınamamış olması.

    Musk’ın Twitter üzerinde yaptığı açıklama, Ceo’nun endişelerini gözler önüne seriyor. Bir Twitter kullanıcısının Robotaxi projesi ile ilgili sorusuna yanıt veren Musk, “Kendi açımızdan işler yolunda ancak yasal izin süreci halen daha büyük bir muamma.” ifadelerini kullanmış.

    Robotaxi projesi nasıl işleyecek?

    Her şey beklendiği gibi giderse Tesla, halihazırda kullanılan mobil uygulamasına gelecek bir güncellemeyle Robotaxi ağını aktif hale getirecek. Tesla’nın ortak araç ağına araçlarını eklemek isteyen Tesla sürücüleri bunu kolaylıkla uygulama içinden yapabilecek ve bu sayede para kazanmaya başlayabilecek. Arzu eden kullanıcılar ise bir Tesla taksi çağırarak, istedikleri yere otonom bir araçla ulaşabilecek.

    Musk işin ekonomik boyutunu da ele almış. CEO’nun bir Model 3 aracın yılda 30 bin dolara yakın brüt kâr elde edebileceği ve Tesla ağına dahil olan araçların değerinin 200 bin dolara çıkabileceği iddiaları gerçekten iştah kabartan cinsten.

    Bakalım sıra dışı yönetici planlarının ne kadarını hayata geçirebilecek?



    https://electrek.co/2020/04/12/tesla-robotaxi-plan-2020-pending-regulatory-approval/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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