AMP, Eee PC serisi netbook'lar için hazırladığı yeni SSD modellerini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Obama temalı USB belleğiyle gündeme gelen Active Media Porducts ya da kısa adıyla AMP, Asus Eee PC serisi için hazırladığı SSD depolama sürücülerini duyurdu. Depolama için SSD kullanan Eee PC modellerinin hedeflendiği SaberTooth gamı altında hazırlanan S3 serisi yeni depolama çözümleri 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile pazara sunuluyorlar.

PCIe ara birimiyle uyumlu olan ve Mini PCIe bağlantısını kullanan NAND flash tabanlı depolama sürücülerinde yeni nesil çok kanallı SMI kontrolcüsüne yer veriliyor. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama çözümleri için açıklanan performans değerlerine göre 95MB/sn okuma ve 70MB/sn yazma hızı desteklenmekte.

AMP tarafından Asus Eee PC serisi netbook'lar için hazırlanan SaverTooth S3 serisi yeni SSD çözümleri, kapasitesine göre sırasıyla 69$, 89$ ve 159$ seviyesinden satışa sunuluyorlar.