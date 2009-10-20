AMP yüksek performanslı yeni SSD ailesini duyurdu: Predator X7

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Bellek ve depolama çözümleri hazırlayan Active Media Product (AMP), SSD gamını yeni modellerle zenginleştirmeye devam ediyor. Arka arkaya duyurduğu yeni SSD modelleriyle son dönemde segmenin öne çıkmayı başaran isimlerinden birisi olan AMP, Predator X7 serisi yüksek performanslı SSD modellerini kullanıma sunuyor. Firmanın 32GB-256GB arasında farklı kapasite seçeneklerie sahip 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücülerini içeren seri kapsamındaki SSD'lerin SATA-II ve USB 2.0 (miniUSB portu ile) ara birimine destek verdikleri açıklandı.

Multi Level Cell (MLC) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücülerde yüksek performans için 128MB kapasiteli tampon bellek bulunduğu ayrıca JMicron tarafından hazırlanan JMF612 kontrolcüsüne yer verildiği belirtildi. Donanımsal olarak hata doğrulama kodu desteği sunan NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerinin 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sundukları açıklandı. 230MB/sn okuma ve 180MB/sn yazma hızlarını destekleyen Predator X7 serisi yeni SSD sürücüleri, 149$-699$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacaklar.