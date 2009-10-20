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AMP yüksek performanslı yeni SSD ailesini duyurdu: Predator X7

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMP yüksek performanslı yeni SSD ailesini duyurdu: Predator X7
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Bellek ve depolama çözümleri hazırlayan Active Media Product (AMP), SSD gamını yeni modellerle zenginleştirmeye devam ediyor. Arka arkaya duyurduğu yeni SSD modelleriyle son dönemde segmenin öne çıkmayı başaran isimlerinden birisi olan AMP, Predator X7 serisi yüksek performanslı SSD modellerini kullanıma sunuyor. Firmanın 32GB-256GB arasında farklı kapasite seçeneklerie sahip 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücülerini içeren seri kapsamındaki SSD'lerin SATA-II ve USB 2.0 (miniUSB portu ile) ara birimine destek verdikleri açıklandı.

Multi Level Cell (MLC) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücülerde yüksek performans için 128MB kapasiteli tampon bellek bulunduğu ayrıca JMicron tarafından hazırlanan JMF612 kontrolcüsüne yer verildiği belirtildi. Donanımsal olarak hata doğrulama kodu desteği sunan NAND flash tabanlı yeni depolama sürücülerinin 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sundukları açıklandı. 230MB/sn okuma ve 180MB/sn yazma hızlarını destekleyen Predator X7 serisi yeni SSD sürücüleri, 149$-699$ arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacaklar.


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toonjai 10 yıl
128 gb gayet yeterli olacaktır sistem için. ayrıca fiyatlar uygun olmaya başladı. hızlı bir düşüş eğilimi var. ssd 1-2 seneye kadar pc dünyasına hakim olacak bu gidişle.
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Divinity 10 yıl
2 tane 64gb raid 0 daha mantıklı fakat bu fiyatlar zaten Türkiyede hayal.
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OverClocK1ng 10 yıl
Orada en mantıklı olan 128.
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ser_ka_n 10 yıl
32GB $149,
64GB $219,
128GB $349
256GB $699

kaynak:
tcmagazine.com/...
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amp, depolama ve
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