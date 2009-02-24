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Anakart üreticileri doğruladı; Phenom II X3 işlemcilerde dördüncü çekirdek açılabiliyor

10 yıl
22,4b
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61
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticileri doğruladı; Phenom II X3 işlemcilerde dördüncü çekirdek açılabiliyor
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Dün yayımladığımız bir haberimizde, yurt dışında bir kullanıcının üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisinin üretim aşamasında AMD tarafından kapatılan dördüncü çekirdeğini açabildiği yönündeki iddiasını sizler ile paylaşmıştık. Bugün bu iddiayı doğrulayan yeni detaylar gün ışığına çıktı ve üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisindeki dördüncü çekirdeğin açılabildiği doğrulandı.

AMD'nin ilk defa SB750 köprüsü ile duyurduğu Advanced Clock Calibration teknolojisini destekleyen 790GX veya 790FX yonga setli anakartlarda BIOS'dan ACC özelliği "Auto" konuma getirilirerek dördüncü çekirdeğin açılabileceği belirtiliyor. Anakart üreticilerinin de bu durumu doğruladığı belirtilirken kullanıcıların iki hususa dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre AMD'nin Phenom II X3 serisi modellerden 0904 kodlu üretim partisine sahip işlemcilerde dördüncü çekirdeğin açılabildiği bildirilmekte. Fakat bu noktada yapılacak çalışmanın her işlemcide aynı sonucu sağlayacağı yönünde kesin bir yargı olmadığını da belirtelim zira dördüncü çekirdeğin sergileyeceği stabilite bu noktada biraz da şansa kalmış olacak.


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Aeris 10 yıl
ona bakarsanız fiyat/performans bakımından intel hepten kazık :S.
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test.test.teron 10 yıl
bravo hakkaten... yeni bir değerlendirme şekli daha kazanmış olduk... forumda 500 tane mesajın varsa yazdıkların okunur yoksa adam değilsin ??? bu forum ilk açıldığında da aynısı geçerlimiydi acaba... bu forumda ilk defa yazı yazan birisi bu işi ilk defa yapan birisi anlamıza gelmez... kendinizi o kadar ilah sanmayın... çoğunuz daha mandallardan robot yaparken bazılarımız ellerinde lehimlerle pcb üzerine hat çekiyordu...***...
konuya dönecek olursak, Storm Bringer a tamamen katılıyorum... kırpılmış bir ürünün düşük fiyattan piyasaya sürülmesi ve daha sonra bu kırpma işleminin aşılması üretici firmanın suçu değildir ( ki burda her üründe aynı işlem yapılamıyor, sadece 0904 kodlular), bu bir ahlaksızlık değildir tam tersi bir fırsattır... değerlendirebilenler içinde bir şanstır... bende X4 aldım ama kendimi enayi gibi hissetmiyorum çünkü çatır çatır OC yapıp canavar gibi stabil çalıştırabiliyorum...
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highbrow 10 yıl
Arkadaşlar ben de bugün x3 720 almıştım. Anakartım MSI DKA790GX platinum. haberi görür görmez ilk önce biosumu flaşladım ve ACC yi auto yaptım ancak maalesef olmadı. Bu da benim şansızlığım artık
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girdap054 10 yıl
Selam arkadaşlar ben bu olayı sordum amd ye dediki süpriz süpriz aşkımmmmmm alanlara hayırlı olsun :)))))))))
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XivA 10 yıl
X4 liler sizde bi kurcalayın bakalım belki 5 hatta 6. çekirdekler ortaya çıkar :) istanbuldan dönme cpular olabilir :)) seviyorum seni AMD.
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Batuist 10 yıl
demek ki aslında AMD istese 4 çekirdekli işlemcilerini bugün 3 çekirdekli işlemcilerin fiyatlarında da satabilir.. buda aslında ne kadar yüksek kar oranları olduğunu gösteriyor..
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dark_town 10 yıl
Ati bir spriz yapti 800shader kodyu nvidia Bu duruma cok sasirdihatta butun kullanicilar sasirdi simdide amd intele boyle bir Supriz yapiyor ve kullanicilara kiyak geciyor hee birde 940 alanarkadaslar birazda siz kurcalayin belki bisoun bir yerinde bir seyler saklidir
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djisis 10 yıl
Arkadaşlar peki 790X çipsetinde de yapılabiliyor mu bu?
Sistem topluyorum şimdi Gigabyte 790X-DS4 alacam. Eğer yapılamıyorsa 790FX veya 790GX alayım...
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akyildizemre 10 yıl
arkadaşlar. bende 0904 parti koduna sahip p2 720 var fakat 4. çekirdek açılmadı. anakartım gigabyte g ma790x ud4 . acc auto yaptıgımda bilgisaar hiç açılmıyor. sanırım 4. çekirdek bende hasarlı :(
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centerland 9 yıl
Global şirketler sırf atraksiyon olsun diye böyle bir aptallık yapmaz ya 4 çekirdek işlemci üretim bandında bir sorun oldu 3x diye kutuladılar yada 4x işlemci stabilite sorunu yaratıyor du ki bu rekabet olayı yüzünde hazır olmayan işlemcilerin iteklenmesi durumu 3x diye kutulayıp sattılar ki zaten sadece belli bir seride olması bunlara işaret ediyor. Anakart konusuna gelirsek amd çekirdeği kapatırken bir şeyi göz ardı etmiş ... Adamlar 4 çekirdek imal edip 3x diye düşük fiyata satmaz sadece elde patlama riski olan ürünlerin ambalajı değiştirilip piyasaya sürülür. Belki ön yargılıyım ama bana güven vermedi...
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Serciey 10 yıl
Çekirdek kapatmaya bile emek harcıyorlar. Pazarlama stratejisini bırakıp 4 çekirdek sunsalar ya zaten.
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X Files 10 yıl
Yazılan yorumların çoğu ( eğer olursa ) yaşasın 3 yerine 4 çekirdeğimiz olacak şeklinde. @Storm Bringer hele senin yazdıkların falan...

Bırakın arkadaşlar bu işin teknik açıklamalarını AMD nin bu hatası veya bile bile yaptığı olayı çeşitli teknik açıklamalarla veya bazı varsayımlarla meşrulaştırıp olaydan nasıl fayda sağlarımı düşünmeniz beni bir kez daha kara kara düşündürüyor doğrusu...

Bu kadar mı ahlaki değerlerimiz çöktü ? Bu kadar mı düştük ? Eğer hatalı çıkan bir ürün var ise ve bu bir şekilde kullanıcıya zarar çıkartıyorsa ürünlerin toplatılması gerekiyor değilmi ? Eğer bu olay bir takım küçük bir kısıma fayda getirecek fakat büyük çoğunluğa da zararı dokunuyorsa bu bir suistimaldir.

Eskiden komşusu aç yatan olmazdı, insanlar komşum aç mı yatıyor diye düşünürdü, şimdi bırakın bunu yediği kazığı meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bu hiç kabul edilebilir bir şey değil...
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OverClocK1ng 10 yıl
Amaç belli. 790GX ve 790GX çipsetli anakartların çipsetlerini kim üetiyor= AMD
Adam akıllı. Diyor ki bir kişi 790FX çipsetli anakart aldığı zaman bana ekstradan 60-70$ daha kazandırıyor. Bırakalım da 4 çekirdek kullansın.Olay bu...
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showstopper41 10 yıl
Gerekli bilgiyi de aldık. Şimdi 0904 kodlu 3 çekirdekli işlemci bulmaya geldi. Birileri imzasına Phenom II x3 720@ x4 3,4 GHz gibi şeyler yazacak galiba.
Bu advanced clock calibration sayesinde her çekirdeğe farklı voltaj verebilme olayı da güzel bir şey. Prime95 testinde genelde benim hep aynı çekirdek hata veriyor. Zayıf olduğunu varsaydığımız 4. çekirdek için biraz fazla voltaj verip sağlıklı bir x4 elde etme şansı olur mu?

Bence yeni açılan 4. çekirdek L1 ve L2 önbelleklerini zaten kendisi içeriyor. Yukarıdaki CPU-Z görüntüsünde L1 ve L2 önbellekler dikkat edersiniz 4x64 ve 4x512 şeklinde. 6mb lık L3 zaten löp halde çekirdekler arası ortak kullanıma açık.
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XivA 10 yıl
amd kriz ortamında çaktırmadan % 33 indirim yapmış. aynı lastik firmaları gibi 3 lastik alana 4. bedava. gayet hoş ama bütün X3 lerde çalışacağını sanmıyorum. belkide sadece bu sansasyon çıksın diye bir 100 binlik patlatmışlardır.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
AMD açık kapı bırakmış helal olsun
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Storm Bringer 10 yıl
Core 2 Duo 'nun sonunu görür gibi oldum. (En azından E8xxx serisinin)
AMD Phenom 2 X3 serisiyle Core 2 Duo 'ların işini bitirecek gibi duruyor.

Phenom 2 X4 alan üyelerimiz, üzülmesin bence.
Olaya şu açıdan bakınız; Phenom 2 X4 aldığınızda 4 çekirdeğin yanında, büyük de bir OC potansiyeli sizin oluyor. Garanti yani. Bu garantinin karşılığını da ödüyorsunuz.

P2 X3 alanlar için ne 4. çekirdeğin garantisi var ne de 4 çekirdekle ne kadar OC olacağının.

Bu durumda P2 X4 almaya gücü yetmemiş, arada bir kaç kişiye sürpriz bir 4. çekirdek çıksa ve sevinse fena mı olur sizce?
Olaya bu açıdan da bakın lütfen.

Bana soracak olursanız, 4. çekirdeği sorunsuz işleyebilecek bir işlemcinin, o çekirdeğinin kullanılamayacak şekilde kapatılması israftır.
Bu da ikinci farklı bakış açısı.

Bir çok ürün satın alıyorsunuz, örneğin kola satın alıyorsunuz kapağından bedava 1lt çıkma şansı var. Bu durumda 1lt çıkmayanlar enayi mi oluyor?
Siz zaten ürünü satın alırken, asıl satın aldığınız ürüne odaklanırsınız. Yani 2,5lt kola alırken, bedava 1lt çıkacak diye almazsınız.
AMD cephesinden bakarsanız, bu bir çeşit promosyon.

X3 işlemci almak isteyenler, kendilerini X4 alacakmış gibi ayarlamasın. +1 çekirdek şans işi.

@FX57
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VMTX 10 yıl
bu olay bana bundan 4-5 sene kadar önce yine amd nin ürettiği şu mehşur athlon xp2500+ işlemcilerde olan durumu anımsattı.onlardada kod numarasında gizlenmiş olan 2004 ün 43. haftasından önce üretilen modellerde çarpan kilidinin açık olması ve aynı zamanda yine kod numarasının içinde gizlenmiş olarak numaranın son 3 rakamı yanılmıyorsam 400 den aşağıya olanlan modellerde oc potansiyelinin yüksek olduğu açıklanmıştı.şimdide durum aynı.

amd eski günlere gerçekten geri dönmüş durumda.ileriki günlerde bu durum amd için fayda sağlayacaktır.phenomx3 alanlar yaşadı.intel in 2 çekirdekli işlemcisi fiyatına dört çekirdekli performansı.mükemmel bir şey.

tebrikler amd.
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