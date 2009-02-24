Anakart üreticileri doğruladı; Phenom II X3 işlemcilerde dördüncü çekirdek açılabiliyor

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Dün yayımladığımız bir haberimizde, yurt dışında bir kullanıcının üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisinin üretim aşamasında AMD tarafından kapatılan dördüncü çekirdeğini açabildiği yönündeki iddiasını sizler ile paylaşmıştık. Bugün bu iddiayı doğrulayan yeni detaylar gün ışığına çıktı ve üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisindeki dördüncü çekirdeğin açılabildiği doğrulandı.

AMD'nin ilk defa SB750 köprüsü ile duyurduğu Advanced Clock Calibration teknolojisini destekleyen 790GX veya 790FX yonga setli anakartlarda BIOS'dan ACC özelliği "Auto" konuma getirilirerek dördüncü çekirdeğin açılabileceği belirtiliyor. Anakart üreticilerinin de bu durumu doğruladığı belirtilirken kullanıcıların iki hususa dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre AMD'nin Phenom II X3 serisi modellerden 0904 kodlu üretim partisine sahip işlemcilerde dördüncü çekirdeğin açılabildiği bildirilmekte. Fakat bu noktada yapılacak çalışmanın her işlemcide aynı sonucu sağlayacağı yönünde kesin bir yargı olmadığını da belirtelim zira dördüncü çekirdeğin sergileyeceği stabilite bu noktada biraz da şansa kalmış olacak.