Anakart üreticileri doğruladı; Phenom II X3 işlemcilerde dördüncü çekirdek açılabiliyor

Dün yayımladığımız bir haberimizde, yurt dışında bir kullanıcının üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisinin üretim aşamasında AMD tarafından kapatılan dördüncü çekirdeğini açabildiği yönündeki iddiasını sizler ile paylaşmıştık. Bugün bu iddiayı doğrulayan yeni detaylar gün ışığına çıktı ve üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcisindeki dördüncü çekirdeğin açılabildiği doğrulandı.
AMD'nin ilk defa SB750 köprüsü ile duyurduğu Advanced Clock Calibration teknolojisini destekleyen 790GX veya 790FX yonga setli anakartlarda BIOS'dan ACC özelliği "Auto" konuma getirilirerek dördüncü çekirdeğin açılabileceği belirtiliyor. Anakart üreticilerinin de bu durumu doğruladığı belirtilirken kullanıcıların iki hususa dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.
Gelen bilgilere göre AMD'nin Phenom II X3 serisi modellerden 0904 kodlu üretim partisine sahip işlemcilerde dördüncü çekirdeğin açılabildiği bildirilmekte. Fakat bu noktada yapılacak çalışmanın her işlemcide aynı sonucu sağlayacağı yönünde kesin bir yargı olmadığını da belirtelim zira dördüncü çekirdeğin sergileyeceği stabilite bu noktada biraz da şansa kalmış olacak.
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konuya dönecek olursak, Storm Bringer a tamamen katılıyorum... kırpılmış bir ürünün düşük fiyattan piyasaya sürülmesi ve daha sonra bu kırpma işleminin aşılması üretici firmanın suçu değildir ( ki burda her üründe aynı işlem yapılamıyor, sadece 0904 kodlular), bu bir ahlaksızlık değildir tam tersi bir fırsattır... değerlendirebilenler içinde bir şanstır... bende X4 aldım ama kendimi enayi gibi hissetmiyorum çünkü çatır çatır OC yapıp canavar gibi stabil çalıştırabiliyorum...
Sistem topluyorum şimdi Gigabyte 790X-DS4 alacam. Eğer yapılamıyorsa 790FX veya 790GX alayım...
Bırakın arkadaşlar bu işin teknik açıklamalarını AMD nin bu hatası veya bile bile yaptığı olayı çeşitli teknik açıklamalarla veya bazı varsayımlarla meşrulaştırıp olaydan nasıl fayda sağlarımı düşünmeniz beni bir kez daha kara kara düşündürüyor doğrusu...
Bu kadar mı ahlaki değerlerimiz çöktü ? Bu kadar mı düştük ? Eğer hatalı çıkan bir ürün var ise ve bu bir şekilde kullanıcıya zarar çıkartıyorsa ürünlerin toplatılması gerekiyor değilmi ? Eğer bu olay bir takım küçük bir kısıma fayda getirecek fakat büyük çoğunluğa da zararı dokunuyorsa bu bir suistimaldir.
Eskiden komşusu aç yatan olmazdı, insanlar komşum aç mı yatıyor diye düşünürdü, şimdi bırakın bunu yediği kazığı meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bu hiç kabul edilebilir bir şey değil...
Adam akıllı. Diyor ki bir kişi 790FX çipsetli anakart aldığı zaman bana ekstradan 60-70$ daha kazandırıyor. Bırakalım da 4 çekirdek kullansın.Olay bu...
Bu advanced clock calibration sayesinde her çekirdeğe farklı voltaj verebilme olayı da güzel bir şey. Prime95 testinde genelde benim hep aynı çekirdek hata veriyor. Zayıf olduğunu varsaydığımız 4. çekirdek için biraz fazla voltaj verip sağlıklı bir x4 elde etme şansı olur mu?
Bence yeni açılan 4. çekirdek L1 ve L2 önbelleklerini zaten kendisi içeriyor. Yukarıdaki CPU-Z görüntüsünde L1 ve L2 önbellekler dikkat edersiniz 4x64 ve 4x512 şeklinde. 6mb lık L3 zaten löp halde çekirdekler arası ortak kullanıma açık.
AMD Phenom 2 X3 serisiyle Core 2 Duo 'ların işini bitirecek gibi duruyor.
Phenom 2 X4 alan üyelerimiz, üzülmesin bence.
Olaya şu açıdan bakınız; Phenom 2 X4 aldığınızda 4 çekirdeğin yanında, büyük de bir OC potansiyeli sizin oluyor. Garanti yani. Bu garantinin karşılığını da ödüyorsunuz.
P2 X3 alanlar için ne 4. çekirdeğin garantisi var ne de 4 çekirdekle ne kadar OC olacağının.
Bu durumda P2 X4 almaya gücü yetmemiş, arada bir kaç kişiye sürpriz bir 4. çekirdek çıksa ve sevinse fena mı olur sizce?
Olaya bu açıdan da bakın lütfen.
Bana soracak olursanız, 4. çekirdeği sorunsuz işleyebilecek bir işlemcinin, o çekirdeğinin kullanılamayacak şekilde kapatılması israftır.
Bu da ikinci farklı bakış açısı.
Bir çok ürün satın alıyorsunuz, örneğin kola satın alıyorsunuz kapağından bedava 1lt çıkma şansı var. Bu durumda 1lt çıkmayanlar enayi mi oluyor?
Siz zaten ürünü satın alırken, asıl satın aldığınız ürüne odaklanırsınız. Yani 2,5lt kola alırken, bedava 1lt çıkacak diye almazsınız.
AMD cephesinden bakarsanız, bu bir çeşit promosyon.
X3 işlemci almak isteyenler, kendilerini X4 alacakmış gibi ayarlamasın. +1 çekirdek şans işi.
@FX57
amd eski günlere gerçekten geri dönmüş durumda.ileriki günlerde bu durum amd için fayda sağlayacaktır.phenomx3 alanlar yaşadı.intel in 2 çekirdekli işlemcisi fiyatına dört çekirdekli performansı.mükemmel bir şey.
tebrikler amd.