Anakart üreticileri masaüstü bilgisayar pazarının geleceği için kötümser

Anakart üreticileri masaüstü bilgisayar pazarının geleceği konusunda malesef çok da fazla iyimser değiller. Dizüstü bilgisayar satışlarının her geçen gün artması ayrıca netbook, nettop ve hepsi bir arada çözümlerin giderek daha fazla yaygınlaşması karşısında üreticiler, masaüstü bilgisayar pazarının geleceğine yönelik güçlü bir geri dönüş beklemiyorlar.
Anakart üreticileri Intel tarafından Çin'de düzenlenecek olan ve masaüstü bilgisayar pazarının geleceğine yönelik stratejilerin tartışılacağı zirvenin düşüşü yavaşlatacağını inanıyorlar fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi gelecekte masaüstü sistemler için güçlü bir geri dönüş için iyimser değiller.
Bu arada Intel'in yapacağı zirvenin oldukça geniş kapsamlı olacağını, firmanın kanal ortaklarının, komponent üreticilerinin, yazılım geliştirilcilerinin ve masaüstü PC ile ilgili endüstri kollarının davet edildiği oldukça geniş bir etkinlik organize ediyor. Masaüstü işlemci pazarının çok büyük bir kısmını kontrol eden Intel'in önderliğinde yapılacak bu zirvede alınması olası kararlar endüstri tarafından merakla bekleniyor.
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nettopların yaygınlaşması ve kullandğımız kocaman ve sesli kasalardaki bileşenleri bünyesinde daha pratik şekilde kullanması çok yerinde bir uygulama olacaktır..
laptoplar gelişiyor da, masaüstü sistemler yerinde mi sayıyor? Bir oyuncu kolay kolay dizüstü almaz. Çünkü masaüstü ile yapabilecekleri her zaman daha fazla olacaktır. Normal kasa yetmiyor full tower kasa alıyor. Nerde kaldı ki dizüstü alsın. İşlemcinin performansı artsın ekran kartını daha iyi beslesin diye işlemciye oc yapılıyor. Dizüstünde bunlar imkansız.
Zira oc, oyunlarda yüksek performans; dizüstünün mantığına aykırı. Dizüstü pc alanlar oc yapayım diye, oyunlarda yüksek fps alayım diye dizüstü almıyor.
Analist: Jin Sung Sang bey önümüzdeki yıl masaüstü anakart satışlarımızın kâr getirisi 500 milyon dolardan 400 milyon dolara düşecek.
Jin Sung Sang: Yapma ya, tüh, koçum benim bir zirve yapalım, kâr düşüşünü yavaşlatalım.
Analist: Yapalım hocam.
İşin esprisi bir yana, batmazlar ya, yine yeni yeniden satarlar, satarlar ve satarlar, masaüstü bilgisayarlar için anakartlara mutlaka ihtiyaç olacaktır. Korkmasınlar, karamsar olmasınlar, batmazlar.
kimse masaüstü masaaltı kısaca masa almasın...
geliyor geliyor dizüstü geliyor...
lansmanı 2209 yılı 28 ekimde yapılacak..
dizüstü fanatikleri heyecanla bekliyor...
hehehhehe
Konuya Gelecek olursak masaüstü sistemler için önümüzde uzun süreler var kimse vazgeçemez ayrıca leptop kullanıcılarının fazla olması demek leptop sök tak işinden anladklarını da göstermez masaüstü vazgeçilmez hiçbir zaman. zaten bu kadar büyük işler yapan firmalarda mutlaka buna çözüm getirecek kişiler vardır