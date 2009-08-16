Anakart üreticileri masaüstü bilgisayar pazarının geleceği için kötümser

Anakart üreticileri masaüstü bilgisayar pazarının geleceği konusunda malesef çok da fazla iyimser değiller. Dizüstü bilgisayar satışlarının her geçen gün artması ayrıca netbook, nettop ve hepsi bir arada çözümlerin giderek daha fazla yaygınlaşması karşısında üreticiler, masaüstü bilgisayar pazarının geleceğine yönelik güçlü bir geri dönüş beklemiyorlar.

Anakart üreticileri Intel tarafından Çin'de düzenlenecek olan ve masaüstü bilgisayar pazarının geleceğine yönelik stratejilerin tartışılacağı zirvenin düşüşü yavaşlatacağını inanıyorlar fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi gelecekte masaüstü sistemler için güçlü bir geri dönüş için iyimser değiller.

Bu arada Intel'in yapacağı zirvenin oldukça geniş kapsamlı olacağını, firmanın kanal ortaklarının, komponent üreticilerinin, yazılım geliştirilcilerinin ve masaüstü PC ile ilgili endüstri kollarının davet edildiği oldukça geniş bir etkinlik organize ediyor. Masaüstü işlemci pazarının çok büyük bir kısmını kontrol eden Intel'in önderliğinde yapılacak bu zirvede alınması olası kararlar endüstri tarafından merakla bekleniyor.