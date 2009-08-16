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Anakart üreticileri masaüstü bilgisayar pazarının geleceği için kötümser

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticileri masaüstü bilgisayar pazarının geleceği konusunda malesef çok da fazla iyimser değiller. Dizüstü bilgisayar satışlarının her geçen gün artması ayrıca netbook, nettop ve hepsi bir arada çözümlerin giderek daha fazla yaygınlaşması karşısında üreticiler, masaüstü bilgisayar pazarının geleceğine yönelik güçlü bir geri dönüş beklemiyorlar.

Anakart üreticileri Intel tarafından Çin'de düzenlenecek olan ve masaüstü bilgisayar pazarının geleceğine yönelik stratejilerin tartışılacağı zirvenin düşüşü yavaşlatacağını inanıyorlar fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi gelecekte masaüstü sistemler için güçlü bir geri dönüş için iyimser değiller.

Bu arada Intel'in yapacağı zirvenin oldukça geniş kapsamlı olacağını, firmanın kanal ortaklarının, komponent üreticilerinin, yazılım geliştirilcilerinin ve masaüstü PC ile ilgili endüstri kollarının davet edildiği oldukça geniş bir etkinlik organize ediyor. Masaüstü işlemci pazarının çok büyük bir kısmını kontrol eden Intel'in önderliğinde yapılacak bu zirvede alınması olası kararlar endüstri tarafından merakla bekleniyor.


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chamicals2 9 yıl
bence pc'ler getirdiği avantajlara göre biraz pahalı oluyor bunun nedenni de her parçanın ayrı firmadan ayrı reseller dan (türkçesini unuttum :D)gelmesi bunlar tek kanaladan gerçekleşse eminim pc fiyatları %20 düşer.
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yimmasabi 9 yıl
400$ 600$ a anakart satarsanız olacağı budur tabi !
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toz-koparan 9 yıl
masaüstü sistemlerde sıkı bir düzenleme olmalı..
nettopların yaygınlaşması ve kullandğımız kocaman ve sesli kasalardaki bileşenleri bünyesinde daha pratik şekilde kullanması çok yerinde bir uygulama olacaktır..
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Tolgá 9 yıl
pazar payı düşmiycek ep45 ds3l alcam..şaka bir yana bir süre sonra nettop laptop kullanıcıları güç isterse yeni masaüstüne döncektir..daha piyasa doymadı aynı şeyler laptop için söylerler
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secrettruths 9 yıl
Bence herşeye bugün gözüyle bakıyorsunuz. Hiç kimse laptopların yakında masaüstleri kadar performans sunamayacagını idda edemez.Bir conroe mimarisiyle neler olduğu belli.Quantum pclerden bahsedildiği, 32 nm'lerin hayal olmadığı bir ortamda belkide laptoplar performans olarak masaüstü pcler kadar iyi olacaklar.Bu kaygı bence çok haklı ve yerinde.
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coupant 9 yıl
secrettruths

Bence herşeye bugün gözüyle bakıyorsunuz. Hiç kimse laptopların yakında masaüstleri kadar performans sunamayacagını idda edemez.Bir conroe mimarisiyle neler olduğu belli.Quantum pclerden bahsedildiği, 32 nm'lerin hayal olmadığı bir ortamda belkide laptoplar performans olarak masaüstü pcler kadar iyi olacaklar.Bu kaygı bence çok haklı ve yerinde.



laptoplar gelişiyor da, masaüstü sistemler yerinde mi sayıyor? Bir oyuncu kolay kolay dizüstü almaz. Çünkü masaüstü ile yapabilecekleri her zaman daha fazla olacaktır. Normal kasa yetmiyor full tower kasa alıyor. Nerde kaldı ki dizüstü alsın. İşlemcinin performansı artsın ekran kartını daha iyi beslesin diye işlemciye oc yapılıyor. Dizüstünde bunlar imkansız.


Zira oc, oyunlarda yüksek performans; dizüstünün mantığına aykırı. Dizüstü pc alanlar oc yapayım diye, oyunlarda yüksek fps alayım diye dizüstü almıyor.

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hunter87 9 yıl
Dizüstü ve diğer ufak sistemler için anakart üret(e)mezler. Direk sistem üreticileri kendi amaçlarına uygun olarak bunları üretiyorlar, yani onlara iş çıkmıyor burdan. Msi ve asus bu konuda sorunsuz olarak yol alıyorlar fakat gigabyte burda kötü durumda. Asus bu konuda gayet iyi durumda ve sürekli olarak da artıya geçiyor. Olay sadece anakart değil aslında, optik okuyucu, ekran kartı, kasa, psu gibi bir sürü bileşen üretiyor bu firmalar ve satılan her notebook tarzı ürün onların bu ürünleri satamaması anlamını taşıyor, bu yüzden de şimdiden geleceğe yönelik bir şeyler yapmak zorundalar ki bence bu zirveden en fazla para harcanan bölüm olan arge yi ortaklaşa yapım kararı çıkacaktır. Bu tarz durumlardan ötürü insanları dizüstü sistemlere geçirmemek (daha geç geçirmek) için ellerinden geleni yapacaklardır. (toplam maliyetde düşüş beklenebilir).
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melyyh 9 yıl
masaüstü sistemler kan kaybetse anakart üreticilerine ne zararı olcakki? onlar netbook ve nettopalara ankart üretimine devam edecekler zaten. desktop kullaımının azalması anakart üreticilerine hiçbir zarar vermez sonuçta pc kullanımı azalmıyor , aksine artıyor...
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emrahrasa 9 yıl
Anakart üreticilerinin masaüstü bilgisayar pazarının geleceği konusunda çok da fazla iyimser olmamaları, yapacakları yüksek kârdan az da olsa zarar edeceklerinden olabilir, nitekim bunların hesabını-kitabını yapmadan böyle açıklama yapmazlardı, ne de olsa para ve piyasa konusunda profesyonel analistleri vardır, nasıl mı? Farâzi bir diyalog örneği yapalım:

Analist: Jin Sung Sang bey önümüzdeki yıl masaüstü anakart satışlarımızın kâr getirisi 500 milyon dolardan 400 milyon dolara düşecek.
Jin Sung Sang: Yapma ya, tüh, koçum benim bir zirve yapalım, kâr düşüşünü yavaşlatalım.
Analist: Yapalım hocam.

İşin esprisi bir yana, batmazlar ya, yine yeni yeniden satarlar, satarlar ve satarlar, masaüstü bilgisayarlar için anakartlara mutlaka ihtiyaç olacaktır. Korkmasınlar, karamsar olmasınlar, batmazlar.
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Erkin07 9 yıl
Bu durum aslında masaüstü kullanıcılarını bir nebze elimine eden bir durum. Bilgisayarını Word dosyalarını düzenlemek, müzik dinlerken internette surf yapmak için kullanan insanlar düşük fiyat karşısında dizüstülere geçiş yapacaklar. Fakat performans odaklı sistemleri tercih eden oyuncular ve meslekî gereklilik duyan rendererler masaüstü kullanmaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla iki grup arasındaki fark belirginleşecek ve üretilen yeni anakartlar da buna yönelik olacaktır.
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ayzer 9 yıl
2210 yılına az kaldı...
kimse masaüstü masaaltı kısaca masa almasın...
geliyor geliyor dizüstü geliyor...
lansmanı 2209 yılı 28 ekimde yapılacak..
dizüstü fanatikleri heyecanla bekliyor...
hehehhehe
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easwood 9 yıl
ben kalkıpta sinemayı bunda izlemem odamda 22 inç varken bunlan ne işim olur ancak görünüşten öte geçemez bununlan uğraşmak ölüm gibi geliyor ufak ekran düşük çözünürlük düşük perfonmans nasıl korkuyorlar anlamıyorum profosyonel bir kullanıcı yeni sistem alıcağı zaman zaten buna yatırım yapmaz ayrıca ben sinema ile uğraşan biriyim bununlan convert etmek saatlerimi alır onun laptop zor zamanlarda ve dışarda başka yerde işime yaramaz ve yeni sistem alıcaklarda iyi düşünsün
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arda1811 9 yıl
Msi Gigabayt veya Asus gibi markalar leptop anakartlarına da el atamazlarmı


Konuya Gelecek olursak masaüstü sistemler için önümüzde uzun süreler var kimse vazgeçemez ayrıca leptop kullanıcılarının fazla olması demek leptop sök tak işinden anladklarını da göstermez masaüstü vazgeçilmez hiçbir zaman. zaten bu kadar büyük işler yapan firmalarda mutlaka buna çözüm getirecek kişiler vardır
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fx57 9 yıl
Masaüstü bilgisayar pazarının tamamiyle ölmesi tabii ki beklenemez ama unutmayalım ki pazar çok büyük ve onlarca farklı segment için çok sayıda model üretiliyor. Tabii tahmin edebileceğiniz üzere bu modellerin önemli bir kısmı dizüstü bilgisayarlar ile yer değiştirebilir. Örneğin özellikle ofis sistemleri buna örnek olarak gösterilebilir zira şimdiden kurumlar masaüstü sistemler yerine fiyatları düşen dizüstü bilgisayarlara kayarak, çalışanların evde veya dışarıda da işlerine devam edebilmelerini hedefliyorlar.
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safe-e 9 yıl
masaüstünün perfonmasını hiç bir laptopa deişmem ayrıca istediğim her bileşeni istediğim an dağişme özgürlüğünüde :)
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