Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.0, Ice Cream kod adıyla geliştiriliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,8b
1
10
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android işletim sisteminin uzun süredir merakla beklenen Gingerbread kod adlı 3.0 versiyonunu yıl sona ermeden duyurmayı planlayan Google'ın gelecek planları da netleşiyor. Gingerbread versiyonuyla birlikte Android işletim sistemini tablet bilgisayarlara daha uygun bir yapıya büründürmeyi hedefleyen Google, Gingerbread'den sonraki adım olarak Honeycombd kod adını taşıyan Android 3.5'i lanse edecek. 2011'in başında hazır olması beklenen Android 3.5'in, çift çekirdekli yeni nesil mobil işlemciler için daha gelişmiş optimizasyonlar ve 3D odaklı bir takım yenilikler sunacağı, kulaktan kulağa dolaşan söylentiler arasında yer alıyor.

Hazırladığı mobil işlemcilerle cep telefonu pazarının %95'ine sahip olan ve benzer şekilde tablet bilgisayar pazarını da kontrol eden İngiltere merkezli ARM firmasının başkanı Tudor Brown, Android platformunun geleceğiyle ilgili bir başka detaya da açıklık getirdi. Google ile yakın ilişkileri olan Tudor Brown'a göre Android işletim sisteminin 4.0 versiyonu, Ice Cream (dondurma) kod adını taşıyor. 2011'in ortalarına kadar çıkması beklenmeyen Android 4.0'la ilgili Google'ın ne gibi yenilikler planladığı henüz bilinmese de şirket yaptığı açıklamasında "Bir sonraki platform sürüm isimleri Gingerbread ve Honeycamb. Yeni sürümlerin zamanlaması ve diğer detayları ise henüz yayımlanmadı" ifadelerine yer verdi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SaatliBomba 8 yıl
sistem gereksinimleri çok yüksek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berqsan 9 yıl
teknolojinin hızına yetişemeyiz. Türkiyede daha çıkarmasınlar bakalım 2.2 yaygınlasınca adamlar 3.5 e gecerler artık..!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 9 yıl
cok iyi haber

vAllah cok sevdim bu andoridi

daha hafta sonu aldık ama şimdiden müthiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EfeAYDIN 9 yıl
La daha 2.2 doru durust yayilmadi 3.0 piyasada yok adamlar 3.5 4ten bahsedio. .....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kirmizibulten 9 yıl

EfeAYDIN

La daha 2.2 doru durust yayilmadi 3.0 piyasada yok adamlar 3.5 4ten bahsedio. .....

aynen o cikcak bu cikcak.daha froyo updateleri yeni cikti yada cikmadi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 9 yıl
İsimlendirme iştah açıcı, Donut favorim ama :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scqo 9 yıl
İngilizce tatlı isimleri bitince Türk tatlı isimlerini koyarlar mı acaba ???



Android 9.0 - Künefe
Android 9.1 - Keşkül
Android 9.3 - Kazandibi
Android 9.4 - Bici Bici

gibi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12838 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, arm ve
2 etiket daha google android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MSI GTX460 Cyclone video inceleme 9 yıl Sony'nin IFA'da sergilediklerini Genel Müdürü Mohsen Noohi anlatıyor 9 yıl Nokia X6 Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim