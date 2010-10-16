Android 4.0, Ice Cream kod adıyla geliştiriliyor

Android işletim sisteminin uzun süredir merakla beklenen Gingerbread kod adlı 3.0 versiyonunu yıl sona ermeden duyurmayı planlayan Google'ın gelecek planları da netleşiyor. Gingerbread versiyonuyla birlikte Android işletim sistemini tablet bilgisayarlara daha uygun bir yapıya büründürmeyi hedefleyen Google, Gingerbread'den sonraki adım olarak Honeycombd kod adını taşıyan Android 3.5'i lanse edecek. 2011'in başında hazır olması beklenen Android 3.5'in, çift çekirdekli yeni nesil mobil işlemciler için daha gelişmiş optimizasyonlar ve 3D odaklı bir takım yenilikler sunacağı, kulaktan kulağa dolaşan söylentiler arasında yer alıyor.

Hazırladığı mobil işlemcilerle cep telefonu pazarının %95'ine sahip olan ve benzer şekilde tablet bilgisayar pazarını da kontrol eden İngiltere merkezli ARM firmasının başkanı Tudor Brown, Android platformunun geleceğiyle ilgili bir başka detaya da açıklık getirdi. Google ile yakın ilişkileri olan Tudor Brown'a göre Android işletim sisteminin 4.0 versiyonu, Ice Cream (dondurma) kod adını taşıyor. 2011'in ortalarına kadar çıkması beklenmeyen Android 4.0'la ilgili Google'ın ne gibi yenilikler planladığı henüz bilinmese de şirket yaptığı açıklamasında "Bir sonraki platform sürüm isimleri Gingerbread ve Honeycamb. Yeni sürümlerin zamanlaması ve diğer detayları ise henüz yayımlanmadı" ifadelerine yer verdi.