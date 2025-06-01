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    Google'ın yeni lansman takvimi Pixel 10 için sürpriz tarih sinyalleri veriyor

    Google’ın yeni serisi Pixel 10 için geri sayım başladı. Yeni Pixel Superfans programı, Pixel 10 lansmanının beklenenden erken gerçekleşeceğine işaret ediyor. İşte detaylar:

    Yeni lansman takvimi Pixel 10 sürpriz tarih sinyallerini veriyor Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel Superfans programı kapsamında kullanıcılarını 27 Haziran’da düzenlenecek özel bir etkinliğe davet ederek, Pixel 10 serisinin beklenenden çok daha erken tanıtılabileceğine dair güçlü bir ipucu verdi. Geçtiğimiz yıl Pixel 9’un tanıtımı Ekim ayında gerçekleşmişti. Ancak bu yıl lansmanın yaz başında yapılacağına dair gelişmeler hız kazandı.

    Pixel 10 lansmanı yaklaşıyor: Superfans etkinliği erken tanıtımı mı müjdeliyor?

    Superfans programı, Pixel tutkunlarının Google ürünlerine daha yakından erişim sağlamasına olanak tanıyor. Şirketin sadık kullanıcılarına gönderdiği özel bir davet ile 25 kişiye, 27 Haziran’da yapılacak ön lansman etkinliğine katılma şansı sunuluyor. Google bu etkinlikte doğrudan Pixel 10’dan bahsetmese de tanıtılması beklenen başka bir büyük cihaz bulunmuyor. Bu da davetin aslında Pixel 10 ailesine yönelik olduğunu güçlü şekilde ima ediyor.

    Yeni lansman takvimi Pixel 10 sürpriz tarih sinyallerini veriyor Tam Boyutta Gör
    Pixel 10’un erkenden tanıtılma olasılığı, sadece yazılım takvimine değil aynı zamanda donanımdaki büyük değişikliklere de dayanıyor. Yeni Pixel serisine güç verecek olan Tensor G5 işlemcisi, TSMC tarafından üretilecek ve bu, performans açısından şimdiye kadar görülen en büyük sıçramalardan biri olabilir. Google'ın kendi geliştirdiği Tensor çip serisinin bu yeni jenerasyonu, hem verimlilik hem de yapay zeka destekli işlemler açısından kayda değer bir ilerleme sunacak.

    Son yıllarda Google’ın lansman takviminde önemli bir kayma gözlemleniyor. Pixel 9 ailesi geçtiğimiz yıl ağustos ayında tanıtılmış, Pixel 9a ise mart ayında piyasaya sürülmüştü. Bu takvim değişikliği, Google’ın ürün stratejisinde daha dinamik ve agresif bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Ayrıca Android 16’nın erken çıkışı da Pixel 10’un bu yazın başlarında piyasaya çıkma olasılığını güçlendiriyor.

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    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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