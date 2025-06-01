Google'ın yeni lansman takvimi Pixel 10 için sürpriz tarih sinyalleri veriyor

Pixel 10 lansmanı yaklaşıyor: Superfans etkinliği erken tanıtımı mı müjdeliyor?
Superfans programı, Pixel tutkunlarının Google ürünlerine daha yakından erişim sağlamasına olanak tanıyor. Şirketin sadık kullanıcılarına gönderdiği özel bir davet ile 25 kişiye, 27 Haziran’da yapılacak ön lansman etkinliğine katılma şansı sunuluyor. Google bu etkinlikte doğrudan Pixel 10’dan bahsetmese de tanıtılması beklenen başka bir büyük cihaz bulunmuyor. Bu da davetin aslında Pixel 10 ailesine yönelik olduğunu güçlü şekilde ima ediyor.
Son yıllarda Google’ın lansman takviminde önemli bir kayma gözlemleniyor. Pixel 9 ailesi geçtiğimiz yıl ağustos ayında tanıtılmış, Pixel 9a ise mart ayında piyasaya sürülmüştü. Bu takvim değişikliği, Google’ın ürün stratejisinde daha dinamik ve agresif bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Ayrıca Android 16’nın erken çıkışı da Pixel 10’un bu yazın başlarında piyasaya çıkma olasılığını güçlendiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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