Galaxy S22 serisi One UI 8 beta programına dahil edildi

One UI 8 beta programının Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra için “yakında” yayınlanacağı söyleniyor.
Hatırlanacağı üzere bu ayın başlarında, Galaxy S22 Ultra modeli Geekbench platformunda Android 16 yüklü olarak görülmüştü. Ancak, Samsung'un bu telefona beta güncellemelerini verip vermeyeceği hakkında bir bilgi yoktu. Şimdi, One UI 8 beta programının Galaxy S22 serisine açılacağını biliyoruz.
One UI 8, Galaxy S22 serisi için son büyük Android yükseltmesi olacak. S22, S22+ ve S22 Ultra, güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!