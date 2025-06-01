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    Anlık Bildirim

    Galaxy S22 serisi One UI 8 beta programına dahil edildi

    Samsung, topluluk forumunda Galaxy S22 One UI 8 beta programı için bir sayfa oluşturdu. Bu, Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra için son büyük güncellemenin betasının yakında yayınlanacağı anlamına geliyor.

    samsung galaxy s22 telefonlar android 16 one ui 8 beta programı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu hafta Android 16 tabanlı One UI 8 beta programını Galaxy S25 serisi için başlattı. Ancak, One UI 8 beta güncellemelerini alacak tek cihaz en yeni modeller olmayacak. Samsung topluluk forumundan paylaşılan bir sayfa, Galaxy S23’ün ardından Galaxy S22 telefonların da One UI 8 beta programına dahil edildiği anlaşılıyor.

    One UI 8 beta programının Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra için “yakında” yayınlanacağı söyleniyor.

    Hatırlanacağı üzere bu ayın başlarında, Galaxy S22 Ultra modeli Geekbench platformunda Android 16 yüklü olarak görülmüştü. Ancak, Samsung'un bu telefona beta güncellemelerini verip vermeyeceği hakkında bir bilgi yoktu. Şimdi, One UI 8 beta programının Galaxy S22 serisine açılacağını biliyoruz.

    One UI 8, Galaxy S22 serisi için son büyük Android yükseltmesi olacak. S22, S22+ ve S22 Ultra, güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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