Android işletim sistemli HTC Bravo'nun satışına mart ayında mı başlanacak?

İsveç'in en büyük operatörlerinden 3, Facebook sayfasında Google'ın Android işletim sistemini kullanan HTC Bravo'nun mart ayında satışına başlanabileceğine dair açıklamalarda bulundu. HTC'nin internete sızdırılan yol haritasında karşımıza çıkan Bravo'nun, daha önce nisan-mayıs aylarına doğru piyasaya sürüleceği düşünülüyordu.

Android işletim sistemli Bravo ile Nexus One'ın bazı teknik özellikleri ise benzerlik gösteriyor. Dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 3.7 inç boyutunda - WVGA çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon işlemci, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, HD çözünürlükte video kaydı, WI-FI, GPS, 3.5 mm jak girişi, FM radyo ve Flickr - Facebook - Twitter gibi popüler sitelerle entegrasyon.

Bravo'nun fiyatı belirsizliğini korumaya devam ediyor.

http://phandroid.com/2010/01/16/3-sweden-getting-htc-bravo-in-march/