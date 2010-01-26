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Android işletim sistemli HTC Bravo'nun satışına mart ayında mı başlanacak?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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knight
Haber Editörü
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İsveç'in en büyük operatörlerinden 3, Facebook sayfasında Google'ın Android işletim sistemini kullanan HTC Bravo'nun mart ayında satışına başlanabileceğine dair açıklamalarda bulundu. HTC'nin internete sızdırılan yol haritasında karşımıza çıkan Bravo'nun, daha önce nisan-mayıs aylarına doğru piyasaya sürüleceği düşünülüyordu.

Android işletim sistemli Bravo ile Nexus One'ın bazı teknik özellikleri ise benzerlik gösteriyor. Dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 3.7 inç boyutunda - WVGA çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, 1 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon işlemci, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, HD çözünürlükte video kaydı, WI-FI, GPS, 3.5 mm jak girişi, FM radyo ve Flickr - Facebook - Twitter gibi popüler sitelerle entegrasyon.

Bravo'nun fiyatı belirsizliğini korumaya devam ediyor.


http://phandroid.com/2010/01/16/3-sweden-getting-htc-bravo-in-march/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
talh4wk 9 yıl
Haber için teşekkürler
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Mertcan. 9 yıl
HTC çalışmalarına iyice gaz verdi çok güzel ürünler geliyor , zaten akıllı telefon alacak olsam hiç düşünmeden HTC alırım.
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TELESCOPE 9 yıl
fiyatı belli olunca düşünürüz,ama akıllı telefonda tercih HTC olur
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KayhanKaan 9 yıl
Nexus One ın en büyük rakibi bu telefon olacak.
Özellikleri neredeyse aynı eğer yeni çıkan yazılım güncellemelerini iki cihazda aynı anda kullanamayacaksa bence Nexus One almakta fayda var.
Her halükarda google kendi telefonunu kayırıp yazılım avantajı sağlamaya çalışacaktır diye düşünüyorum.
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