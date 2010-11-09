Android tabanlı medya oynatıcısı Archos 28 satışa sunuldu

Medya oynatıcılarıyla tanıdığımız Fransa merkezli tüketici elektroniği üreticisi Archos, Android tabanlı yeni medya oynatıcısını satışa sundu. 320 x 240 piksel çözünürlüğünde ve 2.4-inç büyüklüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip olan cihaza 800MHz'de çalışan Cortex A8 tabanlı işlemci güç veriyor. Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini kullanan Archos 28, 3D OpenGL ES 2.0 hızlandırma, 802.11n WiFi, dahili mikrofon, G-Sensörü gibi özellikleriyle kendi sınıfında dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

H.264, MPEG-4 ve WMV gibi dosya formatlarını oynatabilen Archos 28, yapılan açıklamaya göre tam şarj ile 16 saate kadar müzik, 6 saate kadar web veya 4 saate kadar video deneyimi yaşatabiliyor. 4GB ve 8GB olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Archos 28, 99 dolardan başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.