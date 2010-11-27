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Android tabanlı tablet bilgisayarlarda marka ve model çeşitliliği artıyor

8 yıl
7,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın Android işleti sistemini kullanan tabletlerin sayısı hızla artıyor. Samsung, Acer ve Dell gibi dünya dev isimlerin yanında daha küçük ölçekli firmalar da arka arkaya yaptıkları açıklamalarla Andorid tabanlı tablet bilgisayar pazarına adım atıyorlar. İşte o tabletlerden biri olan Enspert firmasının Identity Tab modeli detaylandı.

Android işletim sistemli diğer tabletlerde olduğu gibi ARM platformunu kullanan Identity Tab, 1GHz'de çalışan Cortex A8 işlemciden güç alıyor. 7-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde resesif dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Android işletim sisteminin Eclair kod adlı 2.1 sürümünü kullanıyor.

8GB depolama kapasitesine sahip olan ve daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcılar için üzerinde SD kart okuyucusu da bulunan tablet bilgisayar, kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Akselometre, 3MP çözünülüğünde kamera, GPS, USB ve HDMI portları da cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Güney Kore'de satışa sunulan Enspert Identity Tab'ın önümüzdeki ay Avrupa'ya da gelmesi beklenirken, Avrupa satış fiyatı henüz açıklanmadı.


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jiveltro 8 yıl
ACABA BU TABLETLER ARASINDA EN İYİ EKRAN KALİTESİNE SAHİP OLAN HANGİSİ HD DESTEKLİ FELAN VARMI ACABA BİDE 3D LİSİ ÇIKSA TADINDAN YENMEZ BU TABLETLER TABLET DEDİĞİN BİLGİSAYAR GİBİ OLAMAZ BENCE BEN TABLET ALICAK OLSAM EĞLENCESİNE BAKARIM MULTİMEDYASINA BAKARIM 7 İNÇ ÇOK KÜÇÜK Bİ EKRAN TABLETİN KOPCASI OLCAK DUVARA ASICAN GEREKTİĞİNDE :)
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