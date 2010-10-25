Angry Birds fenomeni peluş oyuncaklarla devam ediyor

Android tabanlı akıllı telefonlar için hazırlanan ücretsiz versiyonu geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan ve çıktığı gibi bir milyondan fazla kişi tarafından indirilen Angry Birds, djital ekrandan çıkıp gündelik hayata geliyor. Sadece iPhone versiyonu 6,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen ve dünya çapında üne kavuşan Angry Birds'ün peluş oyuncakları satışa sunuluyor. Sert ve sinirli duruşlarına rağmen sevimliliklerinden hiçbirşey kaybetmeyen kızgın kuşların peluş oyuncakları, özellikle oyunu beğeniyle oynayan bayan kullanıcıların ilgisini çekecek, çocuklar için iyi bir hediye seçeneği olacak gibi görünüyor.
Angry Birds'ün önümzüdeki günlerde satışa sunulması beklenen peluş oyuncakları için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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benim bildiğim bi peluş var ama o olmasın?
yoksa beleş ile peluş anlamına gelen yeni bir sözcük mü :P
şaka bir yana atınca veya bir yere çarpınca ses çıkartırsa daha güzel olur, hatta siyah patlasın :)
ben 3g için installoustan indirdim oyuna girince ekran siyah oluyor ondan sonra masaüstüne atıyor bu sorunu yaşayan varmı
olsun okadar oyun ciden baya güzel
bu arada süper olmuşlar görsem alrıım direk