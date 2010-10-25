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Angry Birds fenomeni peluş oyuncaklarla devam ediyor

8 yıl
60,8b
1
42
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android tabanlı akıllı telefonlar için hazırlanan ücretsiz versiyonu geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan ve çıktığı gibi bir milyondan fazla kişi tarafından indirilen Angry Birds, djital ekrandan çıkıp gündelik hayata geliyor. Sadece iPhone versiyonu 6,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen ve dünya çapında üne kavuşan Angry Birds'ün peluş oyuncakları satışa sunuluyor. Sert ve sinirli duruşlarına rağmen sevimliliklerinden hiçbirşey kaybetmeyen kızgın kuşların peluş oyuncakları, özellikle oyunu beğeniyle oynayan bayan kullanıcıların ilgisini çekecek, çocuklar için iyi bir hediye seçeneği olacak gibi görünüyor.

Angry Birds'ün önümzüdeki günlerde satışa sunulması beklenen peluş oyuncakları için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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Alpiya 1 yıl
Yeni açılmış bir site var modernoyuncak.com.tr oraya bakabilirsiniz
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OzgunSelim 7 yıl
1 ay sonra getirip satanlar olur o zaman alırım kırmızı ve sarıdan :)
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TeKNoYDN 7 yıl
mavi olan 3e ayrılıyor mu
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tundra36 7 yıl
almayı düşünenler bana mesaj atabilir.
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MS4343 7 yıl
Bu peluş oyuncaklar bir tutsun çakmalarını pazarlarda görürüz merak etmeyin....angara börds guşlari gelmistir
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techraven 7 yıl
Bir set almak şart bunlardan
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sinuhe.s 7 yıl
Abı su oyuna ısınamadım gıttı mıllet hastası ben gordukce kıl oluyorum
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rbcntechnic 7 yıl
büyük olanı 140 lira en ufakları 25 lira ort aboylarıo 50 lira
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2K 7 yıl
Sevgiliye güzel bir hediye olabilir ama Angry Birds'ü bu kadar niye abarttılar anlamıyorum bende oynadım uzun saatler ama abartılacak bir yanını göremedim.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar istanbulda hangi noktada satılıyor bilen var mı
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Jack Rabbit Slims 7 yıl
Peluşlar güzel de bu oyunda ne bulundu bu kadar hala anlayamıyorum...
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imphotephe 8 yıl
peleş nedir arkadaşlar?
benim bildiğim bi peluş var ama o olmasın?
yoksa beleş ile peluş anlamına gelen yeni bir sözcük mü :P
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kymelria 8 yıl
installoustan oyunu beleşe indirmiştik de bu oyuncaklara nasıl beleşe sahip oluruz :)
şaka bir yana atınca veya bir yere çarpınca ses çıkartırsa daha güzel olur, hatta siyah patlasın :)

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serkan737 8 yıl

kymelria

installoustan oyunu beleşe indirmiştik de bu oyuncaklara nasıl beleşe sahip oluruz :)
şaka bir yana atınca veya bir yere çarpınca ses çıkartırsa daha güzel olur, hatta siyah patlasın :)




ben 3g için installoustan indirdim oyuna girince ekran siyah oluyor ondan sonra masaüstüne atıyor bu sorunu yaşayan varmı
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whtswrongstupid 8 yıl
Adamlar fena vurdu parayi bundan
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Poyri 8 yıl

EdinDžeko

Adamlar fena vurdu parayi bundan

olsun okadar oyun ciden baya güzel
bu arada süper olmuşlar görsem alrıım direk
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