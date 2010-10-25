Angry Birds fenomeni peluş oyuncaklarla devam ediyor

Android tabanlı akıllı telefonlar için hazırlanan ücretsiz versiyonu geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan ve çıktığı gibi bir milyondan fazla kişi tarafından indirilen Angry Birds, djital ekrandan çıkıp gündelik hayata geliyor. Sadece iPhone versiyonu 6,5 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen ve dünya çapında üne kavuşan Angry Birds'ün peluş oyuncakları satışa sunuluyor. Sert ve sinirli duruşlarına rağmen sevimliliklerinden hiçbirşey kaybetmeyen kızgın kuşların peluş oyuncakları, özellikle oyunu beğeniyle oynayan bayan kullanıcıların ilgisini çekecek, çocuklar için iyi bir hediye seçeneği olacak gibi görünüyor.

Angry Birds'ün önümzüdeki günlerde satışa sunulması beklenen peluş oyuncakları için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.