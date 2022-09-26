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    Anne karnındaki bebeklerin yiyeceklerin tadına tepki verdikleri kanıtlandı

    İngiliz bilim adamları, bebeklerin anne karnındayken tatları ve kokuları ayırt edebildiklerini ve bunlara tepki verebildiklerini keşfettiler.                    
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    Anne karnındaki bebeklerin yiyeceklerin tadına tepki veriyor
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    İngiltere Durham Üniversitesi'ndeki bilim insanları, fetüsün annenin tükettiği çeşitli tatlara verdiği tepki üzerine bir araştırma yaptı.

    Araştırmanın sonuçları Psychological Science dergisinde yayınlandı ve deneye 18 ila 40 yaşları arasındaki kadınlar, hamileliklerinin 32. ve 36. haftalarında katıldılar. Deney sırasında bilim insanları, annenin az miktarda lahana veya havuç aroması içeren özel hazırlanmış bir kapsülü tüketmesinden 20 dakika sonra fetüsün yüz ifadelerinin değiştiğini kaydetti.

    Bebeklerin lahanayı sevmedikleri görülüyor

    Uzmanlar, anneleri havuç ve lahana aromalı yiyecekler tükettikten sonra 4D ultrason taraması kullanarak bebeklerin yüzlerini incelediler. Anne lahana aromalı kapsülü yuttuğunda bebekler “ağlayan yüz” ifadesine büründü. Havuç tükettiğinde ise bebeklerin yüz ifadeleri “gülen yüz”e benziyordu.

    Anne karnındaki bebeklerin yiyeceklerin tadına tepki veriyor

    Havuç ve lahananın özündeki bazı maddelerin annenin kanı ve plasenta yoluyla doğrudan fetüsün kanına karıştığı ve bu maddelerin bir şekilde sinir sistemi üzerinde özel bir etkiye sahip olduğu - havuçta neşelendirici, lahanada ise üzücü bir şey olduğu - varsayılıyor. Ancak bebeklerin havuç ve lahanayı doğrudan anne karnında onları çevreleyen amniyotik sıvı yoluyla tatmış olmaları daha muhtemel. Annenin kanından gelen tat bileşikleri amniyotik sıvıya karışmış ve onunla birlikte bebeklerin ağzına girmiş olabilir.

    Anne karnındaki bebeklerin yiyeceklerin tadına tepki veriyor

    Bilim insanlarına göre, kadınların hamilelik sırasında yedikleri yiyecekler, doğumdan sonra çocukların tat tercihlerini etkileyebilme potansiyeline sahip.

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    homebird 22 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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