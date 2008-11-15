Aopen'in yeni güç kaynakları bekleme durumunda 1 watt'dan az elektrik harcıyor

Aopen, hem dünyayı hem de paranızı koruyun sloganıyla hazırladığı Prima Energy serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 350, 400, 500 ve 600 watt'lık dört modelden oluşan yeni seri dahilindeki güç kaynaklarının en önemli özelliği olarak bekleme durumunda 1 watt'dan daha az elektrik harcamaları gösteriliyor. Termal kontrollü 140mm'lik fan ile soğutulan yeni seri dahilindeki güç kaynaklarının %76+ seviyesinde verimlilik değerine sahip oldukları belirtiliyor.
Çift 12v rail tasarımına sahip olan PSU'lar modeline göre günümüz modern ekran kartları için 6pin ve 8pin'lik güç konnektörleriyle geliyor. Düşük-yüksek voltaj, kısa devre ve aşırı yük gibi olası senaryolar için güvenlik önlemleriyle donatılan Prima Energy serisi yeni güç kaynakları, ATX 2.2 12v standardıdını da desteklemekte. Aopen'in RoHS prensipleri çerçevesinde hazırlanan yeni güç kaynakları hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Editörün Notu: Aopen, olağan güç kaynaklarının bekleme durumunda >3 watt'lık güç tüketimine sahip olduğunu iddia ediyor.
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Örneğin benim 80+ Corsair TX 650w PSU belemede 5-6 watt çekiyor. Günde ortalama 20 saat yattığını hesaplarsak bu 100-120 watt ortalama 110 watt yapar. Apoenin 20 saatte 1x20= 20 watt çektiğini kabul edersek, ortaya 90-100 watt civarı fark çıkar...
Diğer taraftan günlük ortalama dört saatlik çalışmada, %76'lık verimilikle kıyaslama yaparsak elde yaklaşık %5'lik lehime bir fark var.
Oyun oynamadığımı farz ve kabul edersek, kasamın çektiği 150 wattlık enerjinin PSU'nun Aopen olması durumunda 157,5 watt olacağı ve sonuçta 4 saatlik kullanımda 4x7,5=30 wattlık ortalama bir fazlalığımın oluşacağı net ortada!
Neticeye gelirsek; benim gibi mütevazi bir kullanıcı için corsair kullanmanın enerji bazlı günlük kazancı: 30-100= -70 Watt.
Bu da ayda ortalama 30x70=2.1 KW yapar.
Belki bu yekün içinde 1 TL bile yapmasada ortada böyle de bir gerçek var!
Sonuçta her durumun kendine göre bir gerçeği var; örneğin günün çoğunu PC başında oyun oynayarak geçiren biri için söylediklerimin hiç bir kıymeti harbiyesi kalmayacaktır...
Güç, verimlilik hesabina girecek birinin 100 lerce bilgisayarı işi için kullanan bir profesyonel olması beklenir. Güç kaynaginız yetmiyorsa sisteminizi ölçüp ona göre alın. bu marka bağımlılarıyla, model ezberleyicileriyle fikir alışverişi olursa zaten sonu yok
tüketim dünyasının. ayda bir degisirsiniz.
Ne anlamda, zarar?
evet bu kadar övüp verimlilik %76 yazmak biraz saçma olmuş