Aopen'in yeni güç kaynakları bekleme durumunda 1 watt'dan az elektrik harcıyor

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Aopen, hem dünyayı hem de paranızı koruyun sloganıyla hazırladığı Prima Energy serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. 350, 400, 500 ve 600 watt'lık dört modelden oluşan yeni seri dahilindeki güç kaynaklarının en önemli özelliği olarak bekleme durumunda 1 watt'dan daha az elektrik harcamaları gösteriliyor. Termal kontrollü 140mm'lik fan ile soğutulan yeni seri dahilindeki güç kaynaklarının %76+ seviyesinde verimlilik değerine sahip oldukları belirtiliyor.

Çift 12v rail tasarımına sahip olan PSU'lar modeline göre günümüz modern ekran kartları için 6pin ve 8pin'lik güç konnektörleriyle geliyor. Düşük-yüksek voltaj, kısa devre ve aşırı yük gibi olası senaryolar için güvenlik önlemleriyle donatılan Prima Energy serisi yeni güç kaynakları, ATX 2.2 12v standardıdını da desteklemekte. Aopen'in RoHS prensipleri çerçevesinde hazırlanan yeni güç kaynakları hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Editörün Notu: Aopen, olağan güç kaynaklarının bekleme durumunda >3 watt'lık güç tüketimine sahip olduğunu iddia ediyor.