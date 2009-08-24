Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apacer A7 Turbo serisi yeni SSD modellerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apacer A7 Turbo serisi yeni SSD modellerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Apacer, A7 Turbo serisi yeni SSD modellerini duyurdu. Firmanın 2.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni depolama çözümlerinde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarına yer veriliyor. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olduğu belirtilen A7 Turbo serisi yeni SSD modellerinde yüksek performans için 128MB kapasiteli ön bellek kullanımuna gidildiği belirtiliyor. Okuma hızları 230MB/sn, yazma hızları ise 128GB/256GB kapasiteli modelleri için 200MB/sn, 64GB'lık model içinse 150MB/sn olarak açıklandı.

Siyah renkli Alüminyum kasa içerisinde şık bir görünüme sahip olan yeni SSD modelleriyle birlikte SSD+ Optimizer adı verilen özel bir depolama yazılımına da yer veriliyor. İfade edilen bilgilere göre bu yazılım ile dosyaların parçalara bölünmesi engellenerek SSD performansının optimize edilebildiği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen A7 Turbo serisi SSD'lerin fiyatları ise henüz bilinmiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
c34 10 yıl
fiyatlar bi ucuzlasa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim