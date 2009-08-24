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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Apacer, A7 Turbo serisi yeni SSD modellerini duyurdu. Firmanın 2.5-inç boyutundaki NAND flash tabanlı yeni depolama çözümlerinde MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash yongalarına yer veriliyor. 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olduğu belirtilen A7 Turbo serisi yeni SSD modellerinde yüksek performans için 128MB kapasiteli ön bellek kullanımuna gidildiği belirtiliyor. Okuma hızları 230MB/sn, yazma hızları ise 128GB/256GB kapasiteli modelleri için 200MB/sn, 64GB'lık model içinse 150MB/sn olarak açıklandı.

Siyah renkli Alüminyum kasa içerisinde şık bir görünüme sahip olan yeni SSD modelleriyle birlikte SSD+ Optimizer adı verilen özel bir depolama yazılımına da yer veriliyor. İfade edilen bilgilere göre bu yazılım ile dosyaların parçalara bölünmesi engellenerek SSD performansının optimize edilebildiği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen A7 Turbo serisi SSD'lerin fiyatları ise henüz bilinmiyor.