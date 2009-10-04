Apacer hız aşırtmacılar için hazırladığı Giant II serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

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Bellek üreticisi Apacer, Intel'in LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için hazırladığı Giant II serisi üç kanal DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan yeni bellek kitlerinin Elpida tarafından hazırlanan 1Gbit DRAM yongalarını kullandığı, Intel XMP teknolojisine destek verdikleri ve firma tarafından tasarlanan özel soğutucu ile donatıldıkları belirtiliyor.

Ömür boyu garanti ile satışa sunulacak yeni bellek kitlerinin detayları şu şekilde;

- 3/6GB PC3-12800 | 1600 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V

- 3/6GB PC3-15000 | 1866 MHz | 8-8-8-24 | 1.65V

- 3/6GB PC3-16000 | 2000 MHz | 9-9-9-27 | 1.65V

- 3/6GB PC3-17000 | 2133 MHz | 10-10-10-30 | 1.65V

3GB ve 6GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni bellek kitlerinin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatlar hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.