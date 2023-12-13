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    Apple, 2023'ün en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı

    Apple, App Store'da 2023'ün en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı. Peki Türkiye'de dahil 35'ten fazla ülkede en popüler uygulamalar neler oldu? İşte 2023'ün en iyi AppStore uygulamaları...
    Apple, 2023'ün en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da öne çıkan uygulamaların ve oyunların seçtiği App Store Ödülleri'ni açıkladı. Ayrıca binlerce uygulamanın yarıştığı listede ülkemizden tanıtık bir isim de yer alıyor. Efe Çakarel tarafından kurulan MUBIYılın Apple TV uygulaması oldu. İşte App Store'un en iyi uygulamaları

    2023 App Store Ödülü Kazananları

    En iyi uygulamalar

    En iyi oyunlar

    Ayrıca Apple, Kültürel Etki kategorisi altında "kapsayıcı ve erişilebilir bir alanda öğrenmeye ve gelişmeye, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya, kendilerini nasıl ifade edeceklerini keşfetmeye ve nesiller arasında bağ kurmaya iten" beş geliştiriciyi daha ödüllendirdi. Ödül alan uygulamalar ise şu şekilde:

    Kültürel Etki Kazananları

    Türkiye’de 2023'ün en iyi App Store uygumaları

    Ücretli Uygulamalar

    Ücretsiz Uygulamalar

    Ücretli Oyunlar

    Ücretsiz oyunlar

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/newsroom/2023/11/apple-unveils-app-store-award-winners-the-best-apps-and-games-of-2023/ https://www.apple.com/newsroom/2023/12/apple-spotlights-the-top-apps-and-games-of-2023-on-the-app-store/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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