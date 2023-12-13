Apple, 2023'ün en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı

- 2023 App Store Ödülü Kazananları
- En iyi uygulamalar
- En iyi oyunlar
- Kültürel Etki Kazananları
- Türkiye’de 2023'ün en iyi App Store uygumaları
- Ücretli Uygulamalar
- Ücretsiz Uygulamalar
- Ücretli Oyunlar
- Ücretsiz oyunlar
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2023 App Store Ödülü Kazananları
En iyi uygulamalar
- Yılın iPhone Uygulaması: AllTrails.
- Yılın iPad Uygulaması: Prêt-à-Makeup.
- Yılın Mac Uygulaması: Photomator.
- Yılın Apple TV Uygulaması: MUBI.
En iyi oyunlar
- Yılın iPhone Oyunu: Honkai: Star Rail
- Yılın iPad Oyunu: Lost in Pla
- Yılın Mac Oyunu: Lies of P
- Yılın Apple Arcade Oyunu: Hello Kitty Island Adventure.
Ayrıca Apple, Kültürel Etki kategorisi altında "kapsayıcı ve erişilebilir bir alanda öğrenmeye ve gelişmeye, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya, kendilerini nasıl ifade edeceklerini keşfetmeye ve nesiller arasında bağ kurmaya iten" beş geliştiriciyi daha ödüllendirdi. Ödül alan uygulamalar ise şu şekilde:
Kültürel Etki Kazananları
Türkiye’de 2023'ün en iyi App Store uygumaları
Ücretli Uygulamalar
- Deprem Ağı
- Harika Haftalar
- GSE SMART IPTV PRO
- Shadowrocket
- Forest - Odaklan
- CamScanner +
- Blitzer.de PRO
- JSPS APP
- MilGPS
- Threema. Güvenli Mesajlaşma
Ücretsiz Uygulamalar
- WhatsApp Messenger
- Threads, an Instagram app
- YouTube
- TikTok
- Google Haritalar
- Trendyol - Online Alışveriş
- CapCut - Video Editor
- e-Devlet
Ücretli Oyunlar
- Minecraft
- Aylık Distopya
- Mesih
- Plague Inc.
- Earn to Die 2
- Hitman Sniper
- Başkanlar
- RFS - Real Flight Simulator
- Grand Theft Auto: San Andreas
- MONOPOLY
Ücretsiz oyunlar
- PUBG MOBILE
- 101 YüzBir Okey Plus
- Subway Surfers
- Roblox
- Royal Match
- Words of Wonders: Kelime Oyunu
- Candy Crush Saga
- Hay Day
- Gardenscapes
- Traffic Rider
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.