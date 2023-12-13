Tam Boyutta Gör Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da öne çıkan uygulamaların ve oyunların seçtiği App Store Ödülleri'ni açıkladı. Ayrıca binlerce uygulamanın yarıştığı listede ülkemizden tanıtık bir isim de yer alıyor. Efe Çakarel tarafından kurulan MUBI, Yılın Apple TV uygulaması oldu. İşte App Store'un en iyi uygulamaları

2023 App Store Ödülü Kazananları

En iyi uygulamalar

Yılın iPhone Uygulaması: AllTrails.

Yılın iPad Uygulaması: Prêt-à-Makeup.

Yılın Mac Uygulaması: Photomator.

Yılın Apple TV Uygulaması: MUBI.

En iyi oyunlar

Ayrıca Apple, Kültürel Etki kategorisi altında "kapsayıcı ve erişilebilir bir alanda öğrenmeye ve gelişmeye, daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya, kendilerini nasıl ifade edeceklerini keşfetmeye ve nesiller arasında bağ kurmaya iten" beş geliştiriciyi daha ödüllendirdi. Ödül alan uygulamalar ise şu şekilde:

Kültürel Etki Kazananları

Türkiye’de 2023'ün en iyi App Store uygumaları

Ücretli Uygulamalar

Ücretsiz Uygulamalar

Ücretli Oyunlar

Ücretsiz oyunlar

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Apple, 2023'ün en iyi oyun ve uygulamalarını açıkladı!