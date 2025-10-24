Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    App Store komisyonu pahalıya patladı: Apple'a 2 milyar dolar ceza

    Birleşik Krallık rekabet mahkemesi, App Store komisyon ücretleri nedeniyle Apple'a 2 milyar dolarlık tazminat cezası verdi. Karar, 20 milyon iPhone ve iPad kullanıcısını kapsıyor.

    App Store komisyonu pahalıya patladı: Apple'a 2 milyar dolar ceza Tam Boyutta Gör
    Apple, App Store komisyonları nedeniyle yeni bir toplu davayı daha kaybetti. İngiltere'nin Rekabet Temyiz Mahkemesi, App Store'un yüksek komisyon ücretleri nedeniyle Apple'ın piyasa gücünü kötüye kullandığına karar verdi. Karar doğrultusunda teknoloji devinin, 20 milyon iPhone ve iPad kullanıcısına toplamda 1,5 milyar sterlin (yaklaşık 2 milyar dolar) tazminat ödemesi gerekiyor.

    App Store komisyonu pahalıya patladı

    Davanın merkezinde, App Store'daki %30 oranındaki komisyon kesintisi yer alıyor. Akademisyen Rachel Kent tarafından açılan toplu dava, Apple'ın geliştiricilerden aldığı bu kesintinin gereksiz yüksek olduğunu ve maliyetlerin tüketicilere yansıtıldığını savunuyordu. Mahkeme, bu argümanı kabul ederek Apple'ın "hakim konumunu suistimal ettiğini" belirtti.

    App Store komisyonu pahalıya patladı: Apple'a 2 milyar dolar ceza Tam Boyutta Gör
    Apple, karara itiraz edeceğini açıkladı. Şirket, geliştiricilerin %85’inin herhangi bir ücret ödemediğini savunurken, Spotify gibi hizmetler, App Store politikalarının uzun süredir iş modellerini zorlaştırdığını dile getiriyor. Davadaki tazminat miktarı ise, her kullanıcı için ortalama 75 sterlinlik bir (yaklaşık 100 dolar) ödeme sağlayacak.

    Birleşik Krallık'taki bu dava, Apple'ın dünya genelinde karşılaştığı benzer yasal mücadelelerin son halkası konumunda. Keza daha önce şirket, ABD'de Epic Games tarafından açılan davayı kaybetmiş, Avrupa'da ise Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında 580 milyon dolarlık cezayı temyize taşımıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üniversiteye giderken alınacaklar evin önüne duba koymak yasak mı kartaldan üsküdara nasıl gidilir volvo s60 en çok tutulan modeli hangisi momo lastik kimin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum