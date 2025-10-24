App Store komisyonu pahalıya patladı: Apple'a 2 milyar dolar ceza

Davanın merkezinde, App Store'daki %30 oranındaki komisyon kesintisi yer alıyor. Akademisyen Rachel Kent tarafından açılan toplu dava, Apple'ın geliştiricilerden aldığı bu kesintinin gereksiz yüksek olduğunu ve maliyetlerin tüketicilere yansıtıldığını savunuyordu. Mahkeme, bu argümanı kabul ederek Apple'ın "hakim konumunu suistimal ettiğini" belirtti.
Birleşik Krallık'taki bu dava, Apple'ın dünya genelinde karşılaştığı benzer yasal mücadelelerin son halkası konumunda. Keza daha önce şirket, ABD'de Epic Games tarafından açılan davayı kaybetmiş, Avrupa'da ise Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında 580 milyon dolarlık cezayı temyize taşımıştı.