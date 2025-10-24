App Store komisyonu pahalıya patladı: Apple'a 2 milyar dolar ceza

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, App Store komisyonları nedeniyle yeni bir toplu davayı daha kaybetti. İngiltere'nin Rekabet Temyiz Mahkemesi, App Store'un yüksek komisyon ücretleri nedeniyle Apple'ın piyasa gücünü kötüye kullandığına karar verdi. Karar doğrultusunda teknoloji devinin, 20 milyon iPhone ve iPad kullanıcısına toplamda 1,5 milyar sterlin (yaklaşık 2 milyar dolar) tazminat ödemesi gerekiyor.

App Store komisyonu pahalıya patladı

Davanın merkezinde, App Store'daki %30 oranındaki komisyon kesintisi yer alıyor. Akademisyen Rachel Kent tarafından açılan toplu dava, Apple'ın geliştiricilerden aldığı bu kesintinin gereksiz yüksek olduğunu ve maliyetlerin tüketicilere yansıtıldığını savunuyordu. Mahkeme, bu argümanı kabul ederek Apple'ın "hakim konumunu suistimal ettiğini" belirtti.

Tam Boyutta Gör Apple, karara itiraz edeceğini açıkladı. Şirket, geliştiricilerin %85’inin herhangi bir ücret ödemediğini savunurken, Spotify gibi hizmetler, App Store politikalarının uzun süredir iş modellerini zorlaştırdığını dile getiriyor. Davadaki tazminat miktarı ise, her kullanıcı için ortalama 75 sterlinlik bir (yaklaşık 100 dolar) ödeme sağlayacak.

Apple'ın gelecek yol haritası paylaşıldı: Her yıla farklı iPhone 18 sa. önce eklendi

Birleşik Krallık'taki bu dava, Apple'ın dünya genelinde karşılaştığı benzer yasal mücadelelerin son halkası konumunda. Keza daha önce şirket, ABD'de Epic Games tarafından açılan davayı kaybetmiş, Avrupa'da ise Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında 580 milyon dolarlık cezayı temyize taşımıştı.

