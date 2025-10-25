Giriş
    iOS 26.1 ile Google Fotoğraflar yedekleme sorunu çözülecek

    Google, iOS için Fotoğraflar uygulamasında arka planda yedekleme sunduğunu söylese de, iPhone kullanıcıları seçenekleri açmalarına rağmen yedeklenmediğinden şikayet ediyor. iOS 26.1 ile bu değişiyor.

    ios 26.1 google fotoğraflar arka planda yedekleme Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26.1 ile fotoğraf uygulamalarının arka planda sorunsuz bir şekilde yedekleme yapmasına olanak tanıyan önemli bir iyileştirme sunacak. PhotoKit'teki yeni Background Resource Upload eklentisi sayesinde, sistem artık yükleme zamanlamasını otomatik olarak yönetecek ve uygulamayı kapatsanız veya iPhone ekranınız kilitlense bile fotoğraflarınızın bulutla senkronize olmaya devam etmesini sağlayacak.

    Şimdiye kadar Google Fotoğraflar, Dropbox ve OneDrive gibi uygulamalar iOS’in sıkı sistem kısıtlamalarıyla karşı karşıyaydı. Bu uygulamalar yalnızca aktif olarak çalışırken fotoğraf yükleyebiliyordu, bu da yarım kalmış yedeklemelere ve hayal kırıklığına yol açıyordu. WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar da bu kısıtlamalar nedeniyle arka planda çok sayıda fotoğraf gönderemiyordu. Apple, iOS 26.1 ile bu sorunu nihayet çözüyor.

    Apple belgelerine göre, yeni uzantıyı entegre etme adımları arasında bir uzantı hedefi oluşturup yapılandırma, yükleme işlerini işleme, hataları yeniden deneme, tamamlanan yüklemeleri onaylama ve sonlandırma olaylarını yönetme yer alıyor. Bu adımların bazıları açık kullanıcı onayı gerektirirken, bazıları uzantı etkinleştirildikten sonra otomatik olarak çalışıyor. Son kullanıcı için bu, Google Fotoğraflar veya başka uygulamada iCloud Fotoğrafları ile aynı düzeyde fotoğraf yedekleme deneyimine sahip olacağı ve uygulamayı saatlerce açık tutmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.

    https://developer.apple.com/documentation/photokit/uploading-asset-resources-in-the-background#Create-and-configure-the-extension-target https://9to5mac.com/2025/10/24/ios-26-1-third-party-photos-backup-background/
