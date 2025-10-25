iOS 26.1 ile Google Fotoğraflar yedekleme sorunu çözülecek

Şimdiye kadar Google Fotoğraflar, Dropbox ve OneDrive gibi uygulamalar iOS’in sıkı sistem kısıtlamalarıyla karşı karşıyaydı. Bu uygulamalar yalnızca aktif olarak çalışırken fotoğraf yükleyebiliyordu, bu da yarım kalmış yedeklemelere ve hayal kırıklığına yol açıyordu. WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar da bu kısıtlamalar nedeniyle arka planda çok sayıda fotoğraf gönderemiyordu. Apple, iOS 26.1 ile bu sorunu nihayet çözüyor.
Apple belgelerine göre, yeni uzantıyı entegre etme adımları arasında bir uzantı hedefi oluşturup yapılandırma, yükleme işlerini işleme, hataları yeniden deneme, tamamlanan yüklemeleri onaylama ve sonlandırma olaylarını yönetme yer alıyor. Bu adımların bazıları açık kullanıcı onayı gerektirirken, bazıları uzantı etkinleştirildikten sonra otomatik olarak çalışıyor. Son kullanıcı için bu, Google Fotoğraflar veya başka uygulamada iCloud Fotoğrafları ile aynı düzeyde fotoğraf yedekleme deneyimine sahip olacağı ve uygulamayı saatlerce açık tutmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor.Kaynakça https://developer.apple.com/documentation/photokit/uploading-asset-resources-in-the-background#Create-and-configure-the-extension-target https://9to5mac.com/2025/10/24/ios-26-1-third-party-photos-backup-background/