    iPhone 18 baz model 12GB RAM ile gelebilir

    iPhone 17 tanıtılmadan önce, Apple'ın serinin uygun fiyatlı modelinde bellek miktarını artırmasını bekledi ancak bu olmadı. Yeni bir rapor, tüm iPhone 18 modellerinin 12GB RAM ile geleceğini söylüyor.

    apple iphone 18 12 gb ram Tam Boyutta Gör
    iPhone 17, 2025 iPhone serisi arasında 8 GB RAM’e sahip tek model. iPhone 17 Pro ve iPhone Air, standart modeli geride bırakarak daha büyük kapasitede belleğe sahip. Bu durum, iPhone 18 serisiyle değişebilir.

    Rapora göre, Apple, Samsung'dan bir sonraki iPhone neslinde kullanılmak üzere LPDDR5X bellek yongalarının siparişini artırmasını istedi. Samsung'un yüksek hızlı LPDDR5X belleğinin yalnızca 12 GB ve 16 GB kapasitelerde üretiliyor. Samsung'un Apple tedarik zincirindeki konumu göz önüne alındığında, 2026’da iPhone 18 baz model için 12 GB'a geçiş olacak gibi görünüyor.

    Raporda, Apple’ın daha fazla bellek yongası almak için diğer iki bellek tedarikçisi SK Hynix ve Micron ile de görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. Apple'ın iPhone için diğer tedarikçilerden daha düşük kapasiteli ancak benzer hızdaki bellek yongaları tedarik etmesi, Samsung’un da Pro ve Air modelleri için daha yüksek kapasiteli tedariği bırakması mümkün.

    Elbette bunun gerçekleşmeme ihtimali de var. Ancak, akıllı telefonlarda daha yüksek RAM ihtiyacı, çoğunlukla güç tüketen yapay zeka özelliklerinden kaynaklanıyor. Apple, iPhone 18 serisiyle birlikte Siri'nin yapay zeka destekli bir sürümünü çıkarır ve cihaz içinde çalışan yeni Apple Intelligence özellikleri getirirse düz modelde de RAM yükseltmesi kaçınılmaz olacaktır.

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    koçari 44 dakika önce

    ...

