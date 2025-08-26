Giriş
    Elon Musk’ın xAI şirketi OpenAI ve Apple’a dava açtı

    xAI, Apple ve OpenAI’ye dava açtı Elon Musk, iPhone’a entegre edilen ChatGPT’nin rekabeti engellediğini, App Store’un ise rakip yapay zeka uygulamalarını geri plana ittiğini iddia ediyor.

    Elon Musk’ın xAI şirketi OpenAI ve Apple’a dava açtı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Apple ve OpenAI’a karşı ABD’de dava açtı. Musk, şirketlerin ChatGPT’yi iPhone’lara entegre etme anlaşmasının yapay zeka sektöründe rekabeti engellediğini iddia ediyor.

    Dava, X Corp. ve xAI tarafından hafta başında açıldı. Belgelerde, Apple’ın App Store’unun rakip sohbet botları ve “süper” uygulamalar, özellikle Grok ve X’i “önceliksiz” hale getirdiği öne sürülüyor. xAI, iPhone kullanıcılarının üçüncü taraf yapay zeka uygulamaları indirmesine gerek olmadığını, çünkü Apple Intelligence’ı etkinleştirdiklerinde ChatGPT’nin otomatik olarak varsayılan sohbet botu haline geldiğini belirtiyor.

    Musk ile Apple-OpenAI krizi büyüyor

    Davalarda ayrıca Apple ve OpenAI’ın pazarı kilitleyerek tekel oluşturdukları ve X ile xAI gibi yenilikçilerin rekabet etmesini engelledikleri ileri sürülüyor. Musk, bu ayın başlarında Apple’ı, App Store sıralamalarını OpenAI lehine manipüle etmekle suçlamıştı.

    Dava belgelerine göre X ve Grok uygulamaları yüksek sıralamalar alsa da, App Store’un mutlaka sahip olunması gereken uygulamalar bölümünde görünmüyor. 4 Ağustos 2025 itibarıyla bu bölümde ChatGPT’nin “tek” yapay zeka sohbet botu olarak yer aldığı iddia ediliyor.

    xAI ayrıca, Apple ile OpenAI arasındaki ortaklığın Apple’ın akıllı telefon pazarındaki tekeli sayesinde OpenAI’ye avantaj sağladığını, iPhone’daki ChatGPT entegrasyonunun OpenAI’ye yüz milyonlarca iPhone’dan potansiyel olarak milyarlarca kullanıcı girdisine erişim imkânı tanıdığını öne sürdü.

    OpenAI, yaptığı açıklamada “Bu son dava, Musk'ın devam eden taciz eğilimiyle örtüşüyor” derken Apple ise App Store’un “adil ve önyargısız olacak şekilde tasarlandığını” söyledi.

