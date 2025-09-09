Apple A19 Pro tanıtıldı: Bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci!

iPhone 17 Pro modelleri, Apple'ın yeni nesil A19 Pro çipini kalplerinde barındırıyor. Apple, üst düzey çipinde TSMC’nin 3nm N3P üretim sürecini kullanıyor. Bu en gelişmiş 3nm üretim süreci sayesinde hem performans hem de verimlilikte önemli artışlar yaşanıyor.
Bununla birlikte Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde performans artışını daha uzun sürdürebilmek için buhar odacıklı soğutma sistemine de geçiş yapıyor. Yeni soğutma çözümü sayesinde uzun süreli yüksek performans elde edilebiliyor.
Bu bir son dakika haberidir. İçerik güncelleniyor.
