Apple A19 Pro tanıtıldı: Bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci!

Tam Boyutta Gör Apple, Awe Droping etkinliğinde mobil dünyanın en hızlı işlemcisi A19 Pro’yu resmen tanıttı. iPhone 17 modeli A19 çip, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri ise daha güçlü olan A19 Pro çip ile gelecek.

Apple A19 Pro ve A19 özellikleri ne?

iPhone 17 Pro modelleri, Apple'ın yeni nesil A19 Pro çipini kalplerinde barındırıyor. Apple, üst düzey çipinde TSMC’nin 3nm N3P üretim sürecini kullanıyor. Bu en gelişmiş 3nm üretim süreci sayesinde hem performans hem de verimlilikte önemli artışlar yaşanıyor.

Tam Boyutta Gör Apple A19 Pro, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU ile geliyor. GPU, ikinci nesil Dinamik Önbellekleme, iki katına çıkarılmış matematik hızları ve yeni birleşik görüntü sıkıştırma ile yenilenmiş durumda. Ayrıca nöral hızlandırıcılar her GPU çekirdeğine entegre edilmiş. Apple, A19 Pro için “MacBook Pro düzeyinde işlem gücü” vurgusunu yapıyor. Apple'a göre A19 Pro'lu Phone 17 Pro, 16 Pro'ya göre %40'a kadar daha iyi sürdürülebilir performans sunuyor

Tam Boyutta Gör Apple A19, 6 çekirdekli CPU (2 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeği) ve 5 çekirdekli GPU'ya sahip. Bu haliyle iPhone 16'daki A18 işlemciden yüzde 20 daha hızlı GPU performansı sunuyor. GPU performansındaki fark iPhone 15'teki A16 Bionic'e göre yüzde 80, A15 Bionic'e göre ise yüzde 90 seviyesine çıkıyor.

iPhone 17 Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

Bununla birlikte Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde performans artışını daha uzun sürdürebilmek için buhar odacıklı soğutma sistemine de geçiş yapıyor. Yeni soğutma çözümü sayesinde uzun süreli yüksek performans elde edilebiliyor.

