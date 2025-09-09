Giriş
    Apple A19 Pro tanıtıldı: Bir akıllı telefondaki en hızlı işlemci!

    Apple’ın Awe Droping etkinliği kapsamında iPhone 17 ve iPhone 17 Pro tanıtıldı. Aynı zamanda Pro modellere güç veren A19 Pro ve temel modeldeki A19 çip özellikleri de belli oldu.      

    Apple A19 Pro ve A19 tanıtıldı: En hızlı işlemci ve detayları! Tam Boyutta Gör
    Apple, Awe Droping etkinliğinde mobil dünyanın en hızlı işlemcisi A19 Pro’yu resmen tanıttı. iPhone 17 modeli A19 çip, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri ise daha güçlü olan A19 Pro çip ile gelecek.

    Apple A19 Pro ve A19 özellikleri ne?

    iPhone 17 Pro modelleri, Apple'ın yeni nesil A19 Pro çipini kalplerinde barındırıyor. Apple, üst düzey çipinde TSMC’nin 3nm N3P üretim sürecini kullanıyor. Bu en gelişmiş 3nm üretim süreci sayesinde hem performans hem de verimlilikte önemli artışlar yaşanıyor.

    Apple A19 Pro ve A19 tanıtıldı: En hızlı işlemci ve detayları! Tam Boyutta Gör
    Apple A19 Pro, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU ile geliyor. GPU, ikinci nesil Dinamik Önbellekleme, iki katına çıkarılmış matematik hızları ve yeni birleşik görüntü sıkıştırma ile yenilenmiş durumda. Ayrıca nöral hızlandırıcılar her GPU çekirdeğine entegre edilmiş. Apple, A19 Pro için “MacBook Pro düzeyinde işlem gücü” vurgusunu yapıyor. Apple'a göre A19 Pro'lu Phone 17 Pro, 16 Pro'ya göre %40'a kadar daha iyi sürdürülebilir performans sunuyor
    Apple A19 Pro ve A19 tanıtıldı: En hızlı işlemci ve detayları! Tam Boyutta Gör
    Apple A19, 6 çekirdekli CPU (2 performans çekirdeği ve 4 verimlilik çekirdeği) ve 5 çekirdekli GPU'ya sahip. Bu haliyle iPhone 16'daki A18 işlemciden yüzde 20 daha hızlı GPU performansı sunuyor. GPU performansındaki fark iPhone 15'teki A16 Bionic'e göre yüzde 80, A15 Bionic'e göre ise yüzde 90 seviyesine çıkıyor.

    Bununla birlikte Apple, iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde performans artışını daha uzun sürdürebilmek için buhar odacıklı soğutma sistemine de geçiş yapıyor. Yeni soğutma çözümü sayesinde uzun süreli yüksek performans elde edilebiliyor.

    Bu bir son dakika haberidir. İçerik güncelleniyor.

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

