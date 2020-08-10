Apple’a özel Core i9-10910 benchmark testinde ortaya çıktı

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Intel Comet Lake ailesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Avengers temalı KA işlemciler, uygunb fiyatlı 10850 ve en nihayetinde Apple’a özel yonga da ufukta görülmeye başlandı.

Core i9-10900’de olduğu gibi 10 çekirdek 20 izlekli yonga 20 MB L3 önbellekle desteklenecek. Buna karşın yeni modeli ayıracak detay frekansında. 2.9 GHz yerine 3.6 GHz’lik taban frekansa sahip çözümün tepe frekansı ise 5.2 GHz yerine 5 GHz olarak belirlenmiş. Artan taban frekansına bağlı olarak TDP değeri de 95 watt’a yükselmiş.

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Beklenenin dışında sonuç

Geekbench’te ortaya çıkan Core i9 işlemcisi beklentilerin aksi bir performans sergilemiş. Yonga tek çekirdekte Core i9-10900’den %6.9 geriye düşerken çoklu çekirdekte %9.6 farkla öne geçmiş.

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Zira Core i9-10900’ün tek çekirdekte tepe frekansı daha yüksek iken, Apple’a özel işlemcinin de PL1 durumu için sahip olduğu TDP değeri daha yüksek, tüm çekirdekleriyle daha yüksek frekansta tutunması beklenirdi.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 9 4950X hızlanarak geliyor: Bu sefer 3.7/4.9 GHz’de çalışan örnek paylaşıldı"

Ortaya çıkan tablonun arkasında macOS’un Turbo Boost 3.0 ve Thermal Velocity Boost konusundaki optimizasyon eksikliği yatıyor olabilir. Görünüşe göre Apple’ın mühendis ekibinin konu üzerine biraz mesai ayırması gerekecek.

https://www.techpowerup.com/270812/intels-apple-exclusive-core-i9-10910-geekbenched

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