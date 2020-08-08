Ryzen 9 4950X hızlanarak geliyor: Bu sefer 3.7/4.9 GHz’de çalışan örnek paylaşıldı

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Henüz geçtiğimiz gün paylaştığımız erken mühendislik örneği işlemcinin ardından bir yenisi daha geldi. Ryzen Pro 4000G APU’larının çekirdek sayıları ve frekanslarını 1 aydan önce doğru rapor eden Igor iş başında.

5 GHz'in ensesindeki 16/32 mühendislik örneği işlemci

CPU OPN koduna göre yeni erken mühendislik örneği Ryzen 9 4950X işlemcisi 3.7 GHz’lik taban ve 4.9 GHz’lik boost frekansta çalışıyor. Bu değerler mevcut 16/32 Ryzen 9 3950X’in hem taban hem de tepe frekans değerlerinden 200’er MHz yüksek.

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Ayrıca Bkz. "Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor"

Yüzdeye vuracak olursak %4.3’lük artışa tekabül eden rakamları Zen 2’nin üzerine kaydadeğer IPC artışı getirecek Zen 3 mimarisiyle ve üretim sürecindeki iyileştirmelerle birlikte düşünecek olursak AMD Intel’e bu kez herhangi bir fırsat vermemekte kararlı görünüyor. Tabi bu değerler erken mühendislik örneği yonga için, nihai silikonlarda 5 GHz görülür mü sorusunun cevabı olumlu sonuçlanacağa benziyor.

https://videocardz.com/newz/amd-16-core-zen3-ryzen-9-4950x-engineering-sample-boosts-up-to-4-9-ghz

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