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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 9 4950X hızlanarak geliyor: Bu sefer 3.7/4.9 GHz’de çalışan örnek paylaşıldı

    Görünüşe göre AMD donanımseverleri frekans beklentisini karşılayacak.
    1 hf.
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    1
    15
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 9 4950X hızlanarak geliyor: Bu sefer 3.7/4.9 GHz’de çalışan örnek paylaşıldı
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    Henüz geçtiğimiz gün paylaştığımız erken mühendislik örneği işlemcinin ardından bir yenisi daha geldi. Ryzen Pro 4000G APU’larının çekirdek sayıları ve frekanslarını 1 aydan önce doğru rapor eden Igor iş başında.

    5 GHz'in ensesindeki 16/32 mühendislik örneği işlemci

    CPU OPN koduna göre yeni erken mühendislik örneği Ryzen 9 4950X işlemcisi 3.7 GHz’lik taban ve 4.9 GHz’lik boost frekansta çalışıyor. Bu değerler mevcut 16/32 Ryzen 9 3950X’in hem taban hem de tepe frekans değerlerinden 200’er MHz yüksek.

    Ryzen 9 4950X hızlanarak geliyor: Bu sefer 3.7/4.9 GHz’de çalışan örnek paylaşıldı
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    Ayrıca Bkz. "Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor"

    Yüzdeye vuracak olursak %4.3’lük artışa tekabül eden rakamları Zen 2’nin üzerine kaydadeğer IPC artışı getirecek Zen 3 mimarisiyle ve üretim sürecindeki iyileştirmelerle birlikte düşünecek olursak AMD Intel’e bu kez herhangi bir fırsat vermemekte kararlı görünüyor. Tabi bu değerler erken mühendislik örneği yonga için, nihai silikonlarda 5 GHz görülür mü sorusunun cevabı olumlu sonuçlanacağa benziyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-16-core-zen3-ryzen-9-4950x-engineering-sample-boosts-up-to-4-9-ghz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    6s 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Firmanın üzerinde işlemcileri 5ghz çıkarmak için bir baskı var veya şöyle diyelim müşteri saat hızı üzerinde pazarlama yapın diyor direkt. Sanki 5ghz değilse işlemcilerin bir tarafı yarım kalmış gibi bir algı var. Burada bilgili geçinenlerin yorumlarında dahi böyle hissettikleri anlaşılıyor.Benim düşündüğüm ise acaba böyle bir saat hızı yarışı olduğunda işlemci tasarımda ısıyı azaltmak için transistor sayısında bir kısıtlamaya gidiliyor mu. Mesela döngü başına performans kısmı dikkatimizi çekse, 2ghz arm işlemciler aldı yürüdüler hala daha pentium 4 zamanı muhabbeti yapılıyor.
    Firmanın üzerinde işlemcileri 5ghz çıkarmak için bir baskı var veya şöyle diyelim müşteri saat hızı üzerinde pazarlama yapın diyor direkt. Sanki 5ghz değilse iş...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Valla benimde aklımda deli sorular var. Bir kere şu işe bir standart getirilmeli. Intel'in son bir kaç modeli örneğin çok saçmaydı. Şu ghz diyor, eee ama yok 30 saniye çıkarmışta sonra yine ghz düşermişte. Bir de kaç çekirdek o ghz'ye çıkıyor olayı var. Yani bir standart olmalı. Ya tüm çekirdekler çıkmadıkça kabul görmemeli. Sürekli olmadıkça kabul görmemeli. Oldu o zaman 3 saniyeliğine 6ghz ye çıkabilsin, sonra 6ghz diye pazarlansın. Ama geri kalan zamanda 4ghz. Eğer yazan ghz ler bu kadar standartsız yazılacaksa tek tek çok daha iyi araştırmamız gerekir işlemci almadan önce.
    Valla benimde aklımda deli sorular var. Bir kere şu işe bir standart getirilmeli. Intel'in son bir kaç modeli örneğin çok saçmaydı. Şu ghz diyor, eee ama yok 30...
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    Yanıtla +7
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    No Way Out (Mert A.) 1 hf.
    Tek çekirdek boost hızları birşey ifade etmiyor, tamamen donanımdan anlamayanları kandırma "marketing" amaçlı. 4.7 diye satılan 3950x all core da 4200 zor görüyor.
    Tek çekirdek boost hızları birşey ifade etmiyor, tamamen donanımdan anlamayanları kandırma "marketing" amaçlı. 4.7 diye satılan 3950x all core da 4200 zor görüy...
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    Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf.
    Telefonlar'daki Yüksek mp olayına döndü bu işte, Yüksek Mp iyi fotoğraf zannedenler ile yüksek Ghz çok daha iyi diyenler aynı kişiler sanırım.
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    makine26 1 hf. Glorfindel1907
    Biraz detaylı açıklama veya link verirsen bilmeyenler ve unutanlar için faydalı olur. Yüksek ghz neden yetersiz ve beraberinde neler gerekli?
    Fotografta diyafram mesafesi vardı fakat artık yeni telefonlarda düşme yerine artış yapılmakta.
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    One Shot One Kill 1 hf.
    Intel in en büyük kozu oyun performansı aslında. Amd islemcilere pek cok oyunda en az 15 fps fark atıyor. Bunun tek nedenin tek cekirdekte daha yüksek ghz olduğunu sanmıyorum. Amd tarafında sanki işlemci ekran karti bellek üçlüsü biraz gecikmeli hareket ediyor. Intel e geçildiği tek alan da burası zaten. Amd pci e 4.0 çoktan islemcilerine entegre etti intel bu konuda yaya kaldi. Desteklediği teknolojiler amd tarafında daha yeni. Amd şu fps sorununu çözerse intel in işi çok zor.
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    huso 1 hf. One Shot One Kill
    Hicbir ayar yok.Tak Calıstır16GB 2666 CL19 Ram Asus B450I Strix 100ms gecikme, MSI B460M Pro 65Ms Gecikme bence dananın kuyrugunun koptugu yer de burası...Yoksa dediginiz gibi teknolojilerde AMD cok daha ustun 64Bit,PCİ 4.0,COk Cekirdek ve Multitasking Perf.,Daha dusuk enerji tuketimiİntel de ise yeni nesil diye birsey yok.8-9-10 hepsi birbirinin aynısı Z170 de calısması gereken 10900K icin en az 3 tane board degistirmen gerekiyor.Z170-Z390-Z490Ama Yuksek Saat Hızı 4.8GHZ ve ustu + Dusuk Ram gecikmesi olay burada bitiyor.
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    EmuDev 1 hf. One Shot One Kill
    Sorun önbellek (cache) yönetiminde. Eskiden beri intel işlemcilerin önbelleği daha verimli kullandığı bilinir. Eğer bir işlemci aradığı veriyi önbellekte bulursa bunu anında okuyabilir. Ararken L1, L2, L3 diye dolaşıp en sonunda ana belleğe (ddr ram) gider. Eğer işlemci bir veriyi okumak için ne kadar sık ana belleğe gidiyorsa veri okuma hızı o kadar düşük olur. Ayrıca bir çekirdek ana belleği okurken bellek veriyolu meşgul durumdadır. Diğer bir çekirdek belleğe erişmek isterse veriyolu serbest kalana kadar program askıya alınır. 5 ghz işlemci deyince sanki her işlem 0,2 ns'de tamamlanıyormuş gibi görünüyor ama o cpu çevrimlerinin çoğu belleği beklerken boşa gidiyor.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    Ryzen 5 2600x kullanıyorum. Ryzen gerçekten müthiş
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    MogoLKhan (Kültegin HAN) 1 hf.
    eğer bu şekildeyse oc li 4ghz olan işlemci olacak bu oysaki hayallerimiz vardı 4000 serisi rahat 4.5 görecekti.
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    huso 1 hf.
    5GHZ psikolojik bir sınır ve Intel bunu cok guzel pazarlama aracı olarak kullanıyor.ben AMD nin de 5GHZ calısmasını isterim.Bunun neden elestirldigini anlamıs degilim.Tabi olay sadece hız degil Aynı Ram "tak calıstır" hicbir ayara dokunmadan Asus B450İ Strix de 100ms gecikme suresi MSI B460 da 65ms gecikme suresi zaten en buyuk etkenlerden biri de bu sırf 5GHZ yetmez bunların da duzelmesi lazım...Ama 5GHZ bircok kullanıcının Biosunda gormek isteyecegi bir deger ...
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    No Way Out (Mert A.) 1 hf.
    Tek çekirdek boost hızları birşey ifade etmiyor, tamamen donanımdan anlamayanları kandırma "marketing" amaçlı. 4.7 diye satılan 3950x all core da 4200 zor görüyor.
    Yanıtla +4
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Valla benimde aklımda deli sorular var. Bir kere şu işe bir standart getirilmeli. Intel'in son bir kaç modeli örneğin çok saçmaydı. Şu ghz diyor, eee ama yok 30 saniye çıkarmışta sonra yine ghz düşermişte. Bir de kaç çekirdek o ghz'ye çıkıyor olayı var. Yani bir standart olmalı. Ya tüm çekirdekler çıkmadıkça kabul görmemeli. Sürekli olmadıkça kabul görmemeli. Oldu o zaman 3 saniyeliğine 6ghz ye çıkabilsin, sonra 6ghz diye pazarlansın. Ama geri kalan zamanda 4ghz. Eğer yazan ghz ler bu kadar standartsız yazılacaksa tek tek çok daha iyi araştırmamız gerekir işlemci almadan önce.
    Yanıtla +7
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    6s 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Firmanın üzerinde işlemcileri 5ghz çıkarmak için bir baskı var veya şöyle diyelim müşteri saat hızı üzerinde pazarlama yapın diyor direkt. Sanki 5ghz değilse işlemcilerin bir tarafı yarım kalmış gibi bir algı var. Burada bilgili geçinenlerin yorumlarında dahi böyle hissettikleri anlaşılıyor.Benim düşündüğüm ise acaba böyle bir saat hızı yarışı olduğunda işlemci tasarımda ısıyı azaltmak için transistor sayısında bir kısıtlamaya gidiliyor mu. Mesela döngü başına performans kısmı dikkatimizi çekse, 2ghz arm işlemciler aldı yürüdüler hala daha pentium 4 zamanı muhabbeti yapılıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. 6s
    Aslında fpsyi arttirmada mimarideki gecikmeleri azaltacak yöntemlerini daha etkili olduğunu hem amd de hem intelde yakın zamanda gördük ama bunlar çok teknik konular ve her mimarinin farkli yapısı oldugundan belli bir benchmark yapacak teknik kriter olmuyor.



    Çekirdek sayısı ve frekanslar ise her zaman bir benchmark kriteri olabildi ki genelde de doğruya götüren işaretler verdi.
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 hf. 6s
    2ghz arm işlemciler aldı başını gitti diyorsun da 8 çekirdekli 2ghz arm işlemci 5ghz'lik ryzen'ın tek çekirdeği anca ediyor.
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