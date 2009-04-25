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Apple: App Store'da 1 milyar indirme barajı aşıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple: App Store'da 1 milyar indirme barajı aşıldı
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Firma tarihinin en iyi mart dönemini yaşayan ve açıkladığı finansla sonuçlarla küresel ekonomik krize adeta meydan okuyan Apple, kullanıcılarına "milyar defa" teşekkür ediyor. Apple cephesinden yapılan resmi açıklamaya göre App Store'da sadece 9 ay gibi kısa bir sürede 1 milyar indirme gerçekleştirildi.

Apple kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği, uygulama geliştiriciler arasında kendi zenginlerini yaratan App Store, oldukça geniş uygulama protföyü ile dikkat çeken mağazadan 1 milyar defa uygulama indirildiğini açıklayan Apple, iPhone satışlarındaki ivmelenmenin de devam ettiğini düşündüğümüzde iki milyar barajına daha kısa süre içerisinde de ulaşabilir.


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sertacaygun 10 yıl
13 yaşında diye vermemezlik ederler mi ? Malum, promosyon kurallarını okuduğunuz zaman 18'in altındakilerin giremeyeceğini, girse bile kazandığı hediyeleri alamayacakları söyleniyor..
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YourMotherWasAngel 10 yıl
Seytan Kobra


Türkiye yoktu zaten.

edit:Konu açılmış önceden;

forum.donanimhaber.com/...


Naptin hocam sen
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marikanwap 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

13 yaşında diye vermemezlik ederler mi ? Malum, promosyon kurallarını okuduğunuz zaman 18'in altındakilerin giremeyeceğini, girse bile kazandığı hediyeleri alamayacakları söyleniyor..

Bu kural Türkiye'ye has sanırım
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BrUdEr 10 yıl
Büyük Ödülü'de 13 yasindaki Connor Mulcaher kazandi..;)
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Fettah34 10 yıl
Pazarlama dehası = iTunes Store + AppStore...
Samsung, Nokia ve Rim gibi devlerinde kendi sanal mağazalarını açmalarının bir nedeni olsa gerek.
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marikanwap 10 yıl
Hediyeler bana çıkmadı







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