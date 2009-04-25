Apple: App Store'da 1 milyar indirme barajı aşıldı

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Firma tarihinin en iyi mart dönemini yaşayan ve açıkladığı finansla sonuçlarla küresel ekonomik krize adeta meydan okuyan Apple, kullanıcılarına "milyar defa" teşekkür ediyor. Apple cephesinden yapılan resmi açıklamaya göre App Store'da sadece 9 ay gibi kısa bir sürede 1 milyar indirme gerçekleştirildi.

Apple kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği, uygulama geliştiriciler arasında kendi zenginlerini yaratan App Store, oldukça geniş uygulama protföyü ile dikkat çeken mağazadan 1 milyar defa uygulama indirildiğini açıklayan Apple, iPhone satışlarındaki ivmelenmenin de devam ettiğini düşündüğümüzde iki milyar barajına daha kısa süre içerisinde de ulaşabilir.