    Apple App Store, yenilenen arayüzüyle webden erişime açıldı

    Apple, App Store için yepyeni web arayüzünü sundu. Yeni mağaza, iPhone, iPad, Mac, Vision, Watch ve TV uygulamalarına tarayıcıdan göz atılmasını sağlıyor, uygulama indirmek için kullanılamıyor.

    Apple App Store web yenilendi Tam Boyutta Gör
    Apple, App Store’u webden erişime açarak kullanıcılarına tüm platformlardaki uygulamalara doğrudan herhangi bir tarayıcıdan göz atma ve keşfetme olanağı sunmaya başladı. Tamamen yeniden tasarlanan ve apps.apple.com adresinden erişilebilen site, artık iPhone ve iPad'deki App Store'u yansıtan, özelliklerle dolu bir arayüzle kullanıcıları karşılıyor.

    Apple App Store web arayüzü yenilendi

    Apple App Store web Tam Boyutta Gör
    Apple App Store web sürümünde sol üst köşede, kullanıcıların iPhone, iPad, Mac, Vision, Watch ve TV uygulamaları için ayrı sayfalar arasında geçiş yapmalarını sağlayan bir açılır menü sunuyor. Site, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch mağazasında bulunan aynı editoryal düzenlemeyi, en iyi listeleri ve öne çıkanları gösteren "Bugün" sekmesini içeriyor. Bu özellik, kullanıcıların Apple cihazda olmalarına gerek kalmadan derlenmiş önerileri ve özel etkinlikleri keşfetmelerine olanak tanıyan uygulama keşif özelliğini webe getiriyor.

    Uygulama ürün sayfaları da ekran görüntüleri, sürüm geçmişi ve diğer ayrıntıları web görüntüleme için optimize edilmiş bir düzende sergileyen, medya açısından zengin bir arayüzle yenilendi. Yeni tasarım, artık doğrudan App Store arama sonuçlarında görüntülenebilen özel ürün sayfalarının genişletilmesi gibi geliştirici odaklı son güncellemelerle uyumlu.

    Apple App Store web sürümü, daha önce içerik keşfi için merkezi bir site olmadan, bireysel uygulama listeleme sayfalarıyla sınırlıydı. App Store’un görünümü yenilense de, uygulama indirmenin bir yolu yok. Apple, kullanıcılara yalnızca bir uygulamayı paylaşma veya doğrudan cihaza yüklü App Store'da açma seçeneği sunuyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    OneCandy 41 dakika önce

    bekliyoruz

    A
    akinbalci 44 dakika önce

    teşekkürler

    Profil resmi
    o.madanoglu 44 dakika önce

    Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?

    M
    museraba 46 dakika önce

    alalım bir kod bizde

    P
    phyask0 46 dakika önce

    kod

    D
    dahaiyisi_ 49 dakika önce

    haydaaa

    M
    myildizofficial 7 saat önce

    kod

    Profil resmi
    rcknrll 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 1 gün önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 2 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 2 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 2 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 3 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 3 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 3 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 3 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 3 gün önce

    kod alabilirmiyiz

