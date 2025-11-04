Apple App Store, yenilenen arayüzüyle webden erişime açıldı

Uygulama ürün sayfaları da ekran görüntüleri, sürüm geçmişi ve diğer ayrıntıları web görüntüleme için optimize edilmiş bir düzende sergileyen, medya açısından zengin bir arayüzle yenilendi. Yeni tasarım, artık doğrudan App Store arama sonuçlarında görüntülenebilen özel ürün sayfalarının genişletilmesi gibi geliştirici odaklı son güncellemelerle uyumlu.
Apple App Store web sürümü, daha önce içerik keşfi için merkezi bir site olmadan, bireysel uygulama listeleme sayfalarıyla sınırlıydı. App Store’un görünümü yenilense de, uygulama indirmenin bir yolu yok. Apple, kullanıcılara yalnızca bir uygulamayı paylaşma veya doğrudan cihaza yüklü App Store'da açma seçeneği sunuyor.
bekliyoruz
teşekkürler
Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?
alalım bir kod bizde
kod
haydaaa
kod
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz