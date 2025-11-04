2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, App Store’u webden erişime açarak kullanıcılarına tüm platformlardaki uygulamalara doğrudan herhangi bir tarayıcıdan göz atma ve keşfetme olanağı sunmaya başladı. Tamamen yeniden tasarlanan ve apps.apple.com adresinden erişilebilen site, artık iPhone ve iPad'deki App Store'u yansıtan, özelliklerle dolu bir arayüzle kullanıcıları karşılıyor.

Apple App Store web arayüzü yenilendi

Tam Boyutta Gör Apple App Store web sürümünde sol üst köşede, kullanıcıların iPhone, iPad, Mac, Vision, Watch ve TV uygulamaları için ayrı sayfalar arasında geçiş yapmalarını sağlayan bir açılır menü sunuyor. Site, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch mağazasında bulunan aynı editoryal düzenlemeyi, en iyi listeleri ve öne çıkanları gösteren "Bugün" sekmesini içeriyor. Bu özellik, kullanıcıların Apple cihazda olmalarına gerek kalmadan derlenmiş önerileri ve özel etkinlikleri keşfetmelerine olanak tanıyan uygulama keşif özelliğini webe getiriyor.

Uygulama ürün sayfaları da ekran görüntüleri, sürüm geçmişi ve diğer ayrıntıları web görüntüleme için optimize edilmiş bir düzende sergileyen, medya açısından zengin bir arayüzle yenilendi. Yeni tasarım, artık doğrudan App Store arama sonuçlarında görüntülenebilen özel ürün sayfalarının genişletilmesi gibi geliştirici odaklı son güncellemelerle uyumlu.

Apple App Store web sürümü, daha önce içerik keşfi için merkezi bir site olmadan, bireysel uygulama listeleme sayfalarıyla sınırlıydı. App Store’un görünümü yenilense de, uygulama indirmenin bir yolu yok. Apple, kullanıcılara yalnızca bir uygulamayı paylaşma veya doğrudan cihaza yüklü App Store'da açma seçeneği sunuyor.

Apple App Store, yenilenen arayüzüyle webden erişime açıldı

