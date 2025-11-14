Apple'dan geliştiricilere uyarı: "Kendi fikirlerinizi ortaya koyun"

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yönergeler genelinde gizlilik ve veri işleme konusundaki ifadeleri sıkılaştırdı. Geliştiriciler artık verilerin nasıl kullanılacağını, nerede paylaşılacağını ve kullanıcıların erişim izni verdiklerinde neler bekleyeceğini açıklamak zorunda. Apple, uygulamaların izinsiz kişisel veri toplayamayacağını, bu verileri daha fazla izin olmadan yeniden kullanamayacağını ve hassas verileri reklam amaçlı kullanamayacağını defalarca vurguluyor. İşte Apple’ın geliştiriciler için belirlediği yeni kurallar:

Taklit uygulamalara yer verilmeyecek

Apple, geliştiricilerin onay almadan uygulamanın simgesinde veya adında başka birinin simgesini, markasını veya ürün adını kullanmasını açıkça yasakladı. Apple, daha önce geliştiricileri kendi fikirlerini üretmeye teşvik etmiş ve diğer uygulamaları taklit etmenin Geliştirici Davranış Kuralları'nı ihlal ettiğini belirtmişti. Son dönemde Sora 2 ve başka popüler uygulamaların klonlarının App Store’da yayınlanmasından sonra Apple, son değişiklikle birlikte artık taklitçilere yer vermeyecek gibi görünüyor.

İçerik üretme uygulamalarına yaş sınırı

Apple, içerik üretme uygulamaları için de yeni bir kural ekledi. İçerik oluşturucu odaklı platformlar artık uygulamanın yaş sınırını aşan içerikler için net etiketler ve doğrulanmış veya beyan edilmiş yaşa dayalı kısıtlama sistemi sunmak zorunda.

Kişisel verilerin kimlerle paylaşılacağı açıkça belirtilecek

Apple artık geliştiricilerin kişisel verilerin üçüncü taraflarla nerede paylaşılacağını açıkça belirtmelerini ve bunu yapmadan önce açık izin almalarını zorunlu kılıyor. Bu, veri işlemeye ilişkin şeffaflık konusunda artan baskıyı yansıtıyor. Apple ayrıca, sıkı düzenlemelere tabi tutulan hizmetler listesine kripto para borsalarını da ekledi.

Apple ayrıca, sağlık ve bankacılık gibi sıkı düzenlemelere tabi alanlardaki uygulamaların bireyler tarafından değil, tüzel kişiler tarafından yayınlanması gerektiğinin altını çizdi.

Güncellenen Apple Uygulama İnceleme Yönergeleri neler getiriyor?

1.2.1(a): İçerik üretme uygulamaları, yaş sınırını aşan içerikleri etiketlemeli ve doğrulanmış veya beyan edilmiş yaş sınırlamalarını kullanmalıdır.

4.1(c): Geliştiriciler, başka bir geliştiricinin simgesini, markasını veya ürün adını onay almadan kullanamaz.

4.7: HTML5 ve JavaScript mini uygulamaları ile mini oyunlarının yönerge kapsamına girdiği açıklığa kavuşturulmuştur.

4.7.2: Harici yazılım sunan uygulamalar, izinsiz olarak yerel platform API'lerini genişletemez veya kullanıma sunamaz.

4.7.5: Uygulamalar, yaş sınırlamalarını aşan yazılımları etiketlemeli ve yaş kısıtlama mekanizmaları kullanmalıdır.

5.1.1(ix): Kripto borsaları, düzenlenen uygulama kategorilerine eklenmiştir.

5.1.2(i): Geliştiriciler, üçüncü taraf yapay zeka da dahil olmak üzere kişisel verilerin nerede paylaşılacağını açıklamalı ve açık izin almalıdır.

