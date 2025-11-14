Giriş
    Apple, mini uygulamalar için App Store ücretlerini %15'e indirdi

    Apple, platformlarında mini uygulamalar barındıran geliştiricilere yönelik App Store ücretlerini yüzde 30’dan yüzde 15’e indiren bir program başlattığını duyurdu.

    Apple, mini uygulamalar için App Store ücretlerini %15'e indirdi
    Apple, platformlarında mini uygulamalar barındıran geliştiricilere yönelik App Store ücretlerini düşüren yeni bir program başlattığını açıkladı. Buna göre, belirli Apple teknolojilerini entegre eden ve uygun bulunan geliştiriciler için komisyon oranı yüzde 30’dan yüzde 15’e indirilecek.

    Bu adım, düzenleyici kurumlar ve mahkemelerin rekabeti artırma baskıları devam ederken Apple’ın App Store politikasında yeni bir uyarlama yapma çabası olarak görülüyor.

    Mini uygulama barındıran platformlara daha düşük kesinti

    Mini Apps Partner Program çerçevesinde, satın alma yönetimi, kullanıcı geçmişi kaydı, yaş doğrulama ve ödeme işleme gibi işlevleri sağlayan Apple araçlarını kullanan geliştiricilere daha düşük komisyon uygulanacak.

    Mini uygulamalar, HTML5 ve JavaScript gibi web teknolojileriyle çalışan, daha büyük uygulamaların içinde yer alan hafif hizmetler olarak tanımlanıyor. Discord ve Telegram gibi platformlarda bu tür gömülü deneyimler halihazırda bulunuyor.

    Bu format özellikle Çin’de yaygın; Tencent’in WeChat ekosistemi alışverişten toplu taşıma yönlendirmelerine, kargo takibinden çeşitli hizmetlere kadar milyonlarca mini uygulamayı barındırıyor. OpenAI dahil pek çok yapay zeka şirketi de benzer modülleri sohbet robotlarına entegre ediyor.

    Apple da mini uygulama dünyasına adım adım kapı aralamıştı. Geçen yıl mini uygulamaların dijital içerik satarken Apple’ın uygulama içi satın alma sistemini kullanmasına izin verilmişti. Buna rağmen şirket, çoğu bölgede üçüncü taraf uygulama mağazalarına hala izin vermiyor. Geliştiriciler uygulamalarını yayınlamadan önce insan tarafından yapılan inceleme sürecinden geçirmek zorunda. Apple, yeni programın ekosistemin kontrolünü zayıflatmak yerine güçlendirdiğini savunuyor.

    Apple ayrıca, programa katılanların Declared Age Range API ve Advanced Commerce API gibi araçları kullanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bu teknolojilerin müşterilere “güvenli ve akıcı bir deneyim” sunduğunu ifade etti.

    Antitröst soruşturması sonrası geldi

    Apple’ın bu değişikliği, yoğun rekabet soruşturmaları sürerken geldi. Perşembe sabahı şirket, WeChat’in mini uygulamalarındaki satın alımlar için Tencent ile yüzde 15’lik komisyon oranı konusunda anlaşmaya vardı.

    Birkaç saat sonra açıkladığı yeni programın, ABD Adalet Bakanlığı’nın baskısını hafifletebileceği yorumları yapılıyor. Adalet Bakanlığı, Apple’ı pek çok hizmeti bir arada sunan “süper uygulamaları” engellemekle suçluyor.

    Apple son yıllarda ücret indirimine yönelik çeşitli programlar duyurmuştu. Video, haber ve küçük geliştiricilere yönelik benzer avantajlar, Apple ekosistemine daha sıkı entegrasyon sağlanması koşuluyla verilmişti. Şirket, geliştiricilerin Apple araçlarını tercih etmesinin hem kullanıcılar hem de uygulama sahipleri için daha iyi sonuçlar doğurduğunu savunuyor. Yeni programa dahil olanların ödemeler ve iadeler için Apple’ın uygulama içi satın alma sistemini kullanması zorunlu tutuluyor.

