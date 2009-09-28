Apple AppStore hız kesmiyor; 2 milyar barajı da aşıldı

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Cupertino merkezli Apple'ın iPhone ve iPod Touch ile yüksek satış rakamlarına ulaşmasında AppStore yazılım mağazası üzerinden sunulan binlerce uygulamanın katkısı büyük. Konsept itibariyle pek çok firmaya ilham kaynağı olan uygulama mağazası AppStore'da ücretli ve ücretsiz uygulamalar, 2 milyardan fazla indirilerek yeni bir rekora daha imza atıldı. Haziran 2008'de lanse edilen ve an itibariyle 77 ülkeden erişilebilen uygulama mağazasında, iPhone Geliştirici Programı'na kayıtlı 125.000'den fazla geliştirici tarafından hazırlanan birbirinden farklı çok sayıda uygulamaya hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor.

Temmuz ayında 1.5 milyar barajının geçildiği açıklanan AppStore'da sadece birkaç ayda 2 milyarın da üzerine çıkılarak önemli bir başarı elde edildi. Donanım tarafında iPhone satışlarındaki artışa paralel olarak uygulama indirme sayısının daha da hızlı artması beklenirken yıl sonuna doğru 2.5 milyardan fazla uygulama indirilmesinin ön görüldüğü bildiriliyor.