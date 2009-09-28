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Apple AppStore hız kesmiyor; 2 milyar barajı da aşıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple AppStore hız kesmiyor; 2 milyar barajı da aşıldı
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Cupertino merkezli Apple'ın iPhone ve iPod Touch ile yüksek satış rakamlarına ulaşmasında AppStore yazılım mağazası üzerinden sunulan binlerce uygulamanın katkısı büyük. Konsept itibariyle pek çok firmaya ilham kaynağı olan uygulama mağazası AppStore'da ücretli ve ücretsiz uygulamalar, 2 milyardan fazla indirilerek yeni bir rekora daha imza atıldı. Haziran 2008'de lanse edilen ve an itibariyle 77 ülkeden erişilebilen uygulama mağazasında, iPhone Geliştirici Programı'na kayıtlı 125.000'den fazla geliştirici tarafından hazırlanan birbirinden farklı çok sayıda uygulamaya hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor.

Temmuz ayında 1.5 milyar barajının geçildiği açıklanan AppStore'da sadece birkaç ayda 2 milyarın da üzerine çıkılarak önemli bir başarı elde edildi. Donanım tarafında iPhone satışlarındaki artışa paralel olarak uygulama indirme sayısının daha da hızlı artması beklenirken yıl sonuna doğru 2.5 milyardan fazla uygulama indirilmesinin ön görüldüğü bildiriliyor.


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sinuhe.s 10 yıl
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rabbitweed 10 yıl
saidaddkas a katiliyorum :) inanilmaz yazilimlar mevcut.iphone kullanmak telefon kullanmaktan ote birsey oldu...
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saidakkas 10 yıl
Evet çok satılmasında pay sahibi. Hem Apple'ın müzik kalitesi, hem yazılım zenginliği, hem de hiçbir telefonda olmayan özelliklerle yazılımcılara müthiş olanaklar tanınması. Bir yazılım gördüm iPhone için, ABD'de metro istasyonunda açıyorsunuz, istasyonun neresinde olduğunuzu, nereye gitmek için neye binmeniz gerektiğini, ona hangi yoldan gideceğinizi falan da gösteriyor. Hatta telefonu tuttuğunuz konuma göre (X,Y,Z ekseninde) yol tarifi de üç boyutlu olarak değişiyor. Yani haritayı bırakın, basit kroki okumaktan dahi anlamayan bir adamsanız telefonu yürüyeceğiniz doğrultuya tutun gidin. Böylesine şeyleri iPhone'dan önce hâyâl edebilir miydiniz. Yazılımcılara da büyük olanak sağladı, tabi bu sayede Apple da bir dünya para kazandı orası ayrı. Birçok yazılımcı işini bırakıp iPhone uygulaması geliştirmeye koyuldu ve eski işlerinden çok daha fazla kazanıyorlar. Ben de istiyorum böyle birşeyler yapayım, o derece gaza geldim yani :)
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Vipracing 10 yıl
Pratikliği en cezbedici yanlarından birisi çoğu yerde endüstri standartı gibi kabul görmeye başladı.Tıpkı mp3 çalar denilince iPod un ilk akla gelen model olması gibi.Birde üstüne maddi kazançta eklenince iyi promosyonunda yardımı ile neredeyse ( vede haklı olarak) rakipsiz konuma geldi.
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Momo-Oz 10 yıl
Birde ucuz olsa şu meret , alsak kullansak ..
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Vipracing 10 yıl
Hafif bir yaz meltemi gibiydi iPhone,sonra rüzgar gibi oldu derken fırtınaya dönüştü şimdide kasırga olma yolunda.Tabiki bu yolda ki en büyük yardımcısı AppStore oldu.SJ neden ilk başta böyle bir uygulamayı hayata geçirmedi?Bence buda planın bir parçasıydı.

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