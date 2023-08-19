Google Play Store'un koyu teması daha da kararıyor

Google, Play Store'da daha karanlık bir koyu temayı test etmeye başladı. Şirketin uygulamalarındaki koyu tema bildiğiniz üzere siyahtan çok "gri tona" sahip. Görünüşe bakılırsa arama devi bu durumu değiştirmek için bazı çalışmalar yapıyor.
Play Store için denenen yeni koyu renk 37.0.22-29 numaralı sürümde mevcut. Uygulama mağazasının #1F1F1F RGB kodlu arka plan rengi şimdikinden çok daha koyu bir griye karşılık gelen #131314 olarak değiştirildi. Bunu ekran görüntülerinden de fark edebilirsiniz.
Hala "AMOLED siyahı" değil
Play Store uygulamasındaki tüm ekranların arka planı güncellenmiş durumda. Şirket ayrıca alt kısımdaki çubuğu da daha koyu hale getirdi. Bu koyu temanın diğer Google uygulamalarına da yansıyıp yansımayacağı belli değil. Ancak hala "AMOLED siyahı" renginden uzak olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.