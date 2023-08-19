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    Google Play Store'un koyu teması daha da kararıyor

    Arama devi Google'ın Play Store uygulamasındaki koyu temayı daha da karartmayı planladığı ortaya çıktı. Şirket şimdikinden çok daha koyu bir gri rengi test ediyor.
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    Google Play Store'un koyu teması daha da kararıyor Tam Boyutta Gör

    Google, Play Store'da daha karanlık bir koyu temayı test etmeye başladı. Şirketin uygulamalarındaki koyu tema bildiğiniz üzere siyahtan çok "gri tona" sahip. Görünüşe bakılırsa arama devi bu durumu değiştirmek için bazı çalışmalar yapıyor.

    Play Store için denenen yeni koyu renk 37.0.22-29 numaralı sürümde mevcut. Uygulama mağazasının #1F1F1F RGB kodlu arka plan rengi şimdikinden çok daha koyu bir griye karşılık gelen #131314 olarak değiştirildi. Bunu ekran görüntülerinden de fark edebilirsiniz.

    Google Play Store'un koyu teması daha da kararıyor Tam Boyutta Gör

    Hala "AMOLED siyahı" değil

    Play Store uygulamasındaki tüm ekranların arka planı güncellenmiş durumda. Şirket ayrıca alt kısımdaki çubuğu da daha koyu hale getirdi. Bu koyu temanın diğer Google uygulamalarına da yansıyıp yansımayacağı belli değil. Ancak hala "AMOLED siyahı" renginden uzak olduğunu belirtelim.

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    alex59 1 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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