iPhone'lara App Store dışından uygulama yükleme geliyor!

2024'ün ilk yarısında gelebilir
Analist Mark Gurman'a göre Apple 2024'ün ilk yarısında dışarıdan uygulama yüklemeye izin verebilir. Daha önceden sadece Jailbreak yoluyla App Store dışında uygulama yüklemek mümkündü.
Ancak bu durum Apple'a bazı dezavantajlar getirecek. Birincisi uygulamalar App Store dışından yüklenebileceği için Apple %15 ile %30 arası komisyon gelirinden mahrum kalacak. İkincisi ise Apple'ın geliştiricilere yönelik yönergeleri olmadan yükleme yapılabilecek olması ve dolayısıyla güvenlik açığı oluşma riski.
Ancak söz konusu Apple olduğu için kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlayacak bazı mekanizmaları mutlaka devreye sokacaktır. Gurman'a göre Apple, geliştiricilerin App Store dışında uygulama sunabilmesi için "yüksek düzeyde kontrollü bir sistem" getirecek.
Daha önceleri Apple dışarıdan uygulama yüklemenin kullanıcı gizliliği ve güvenliği problemleri yaratacağını söylemişti. Ancak AB'nin Dijital Piyasalar Yasası büyük teknoloji şirketlerini "kapı bekçileri" olarak tanımladığı için daha adil bir rekabet ortamı sağlamak adına servislerini üçüncü parti şirket ve geliştiricilere açmasını zorunlu kılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.