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    iPhone'lara App Store dışından uygulama yükleme geliyor!

    Avrupa Birliği'nin artan baskıları nedeniyle Apple gelecek yıl iPhone'lara dışarıdan uygulama yüklemeye izin verebilir. Böylelikle başka uygulama mağazalarından da uygulama yüklemek mümkün olacak.
    iPhone'lara App Store dışından uygulama yükleme geliyor! Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği'nin artan baskıları nedeniyle Apple gelecek yıl iPhone'lara dışarıdan uygulama yüklemeye izin verebilir. Şuanda Apple sadece App Store'dan uygulama yüklemeye izin veriyor. Uygulama gerçekleşirse başka uygulama mağazalarından da iPhone'lara uygulama yüklemek mümkün hale gelecek.

    2024'ün ilk yarısında gelebilir

    Analist Mark Gurman'a göre Apple 2024'ün ilk yarısında dışarıdan uygulama yüklemeye izin verebilir. Daha önceden sadece Jailbreak yoluyla App Store dışında uygulama yüklemek mümkündü.

    Ancak bu durum Apple'a bazı dezavantajlar getirecek. Birincisi uygulamalar App Store dışından yüklenebileceği için Apple %15 ile %30 arası komisyon gelirinden mahrum kalacak. İkincisi ise Apple'ın geliştiricilere yönelik yönergeleri olmadan yükleme yapılabilecek olması ve dolayısıyla güvenlik açığı oluşma riski.

    Ancak söz konusu Apple olduğu için kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlayacak bazı mekanizmaları mutlaka devreye sokacaktır. Gurman'a göre Apple, geliştiricilerin App Store dışında uygulama sunabilmesi için "yüksek düzeyde kontrollü bir sistem" getirecek.

    Daha önceleri Apple dışarıdan uygulama yüklemenin kullanıcı gizliliği ve güvenliği problemleri yaratacağını söylemişti. Ancak AB'nin Dijital Piyasalar Yasası büyük teknoloji şirketlerini "kapı bekçileri" olarak tanımladığı için daha adil bir rekabet ortamı sağlamak adına servislerini üçüncü parti şirket ve geliştiricilere açmasını zorunlu kılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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