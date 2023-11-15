Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği'nin artan baskıları nedeniyle Apple gelecek yıl iPhone'lara dışarıdan uygulama yüklemeye izin verebilir. Şuanda Apple sadece App Store'dan uygulama yüklemeye izin veriyor. Uygulama gerçekleşirse başka uygulama mağazalarından da iPhone'lara uygulama yüklemek mümkün hale gelecek.

2024'ün ilk yarısında gelebilir

Analist Mark Gurman'a göre Apple 2024'ün ilk yarısında dışarıdan uygulama yüklemeye izin verebilir. Daha önceden sadece Jailbreak yoluyla App Store dışında uygulama yüklemek mümkündü.

Ancak bu durum Apple'a bazı dezavantajlar getirecek. Birincisi uygulamalar App Store dışından yüklenebileceği için Apple %15 ile %30 arası komisyon gelirinden mahrum kalacak. İkincisi ise Apple'ın geliştiricilere yönelik yönergeleri olmadan yükleme yapılabilecek olması ve dolayısıyla güvenlik açığı oluşma riski.

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Ancak söz konusu Apple olduğu için kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini sağlayacak bazı mekanizmaları mutlaka devreye sokacaktır. Gurman'a göre Apple, geliştiricilerin App Store dışında uygulama sunabilmesi için "yüksek düzeyde kontrollü bir sistem" getirecek.

Daha önceleri Apple dışarıdan uygulama yüklemenin kullanıcı gizliliği ve güvenliği problemleri yaratacağını söylemişti. Ancak AB'nin Dijital Piyasalar Yasası büyük teknoloji şirketlerini "kapı bekçileri" olarak tanımladığı için daha adil bir rekabet ortamı sağlamak adına servislerini üçüncü parti şirket ve geliştiricilere açmasını zorunlu kılıyor.

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iPhone'lara App Store dışından uygulama yükleme geliyor!