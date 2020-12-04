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    Apple Arcade'de Bu Ay - Aralık 2020

    2 hf.
    5,6b
    1
    Oyunlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Tunahan
    Editör
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    Bu serimizde Apple Arcade sistemindeki yeni oyunları, aldığı güncellemelerle tekrar dönüp bakılması gereken oyunları ve sisteme ilk kez giriyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunları listeliyoruz.

    Bu serimizde Apple Arcade sistemindeki yeni oyunları, aldığı güncellemelerle tekrar dönüp bakılması gereken oyunları ve sisteme ilk kez giriyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunları listeliyoruz.



    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamza5806 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Öfff oyunlara bak çay demle.

    Bu firmalar gerizekalı mı eski oyunlarini ps1 ps2 zamaninin efsane oyunlarini adam gibi yapip tablet telefona getirmiyorlar.

    Rockstarin gta projeleri mesela çok iyi. Vice city stories ciksa mesela direkt alip oynardim
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