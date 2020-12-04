Apple Arcade'de Bu Ay - Aralık 2020

Bu serimizde Apple Arcade sistemindeki yeni oyunları, aldığı güncellemelerle tekrar dönüp bakılması gereken oyunları ve sisteme ilk kez giriyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunları listeliyoruz.
Bu serimizde Apple Arcade sistemindeki yeni oyunları, aldığı güncellemelerle tekrar dönüp bakılması gereken oyunları ve sisteme ilk kez giriyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunları listeliyoruz.
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Bu firmalar gerizekalı mı eski oyunlarini ps1 ps2 zamaninin efsane oyunlarini adam gibi yapip tablet telefona getirmiyorlar.
Rockstarin gta projeleri mesela çok iyi. Vice city stories ciksa mesela direkt alip oynardim