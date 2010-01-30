Apple, Çin'e özel WAPI destekli iPhone mu hazırlıyor ?

Haber Editörü
Ekim ayının sonunda Çin pazarında iPhone satışına başlayan Apple, Çin'e özel bir iPhone üzerinde çalışıyor olabilir. Cloned In China'nın Çin'li PCPOP adlı siteye dayandırdığı haberinde Apple'ın iş ortaklarından Foxconn'un Çin'de satılmak üzere WAPI (WLAN Authentication and Privacy Infrastructure yani Çin'in küresel Wi-Fi standartına benzeyen kablosuz iletişim standartı) uyumlu iPhone'un üretimine başladığı iddiasına yer verdi.
Bilindiği gibi Ekim ayında Çin'de satışa sunulan iPhone'lar Wi-Fi yeteneğinden yoksun bırakılmıştı.
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bu cinliler cin malinin ne kadar zarar oldugunu bilmiyorlar mi ?
heralde bunlar kendileride kullanıyordur cin mali telefonlari ama neden saglıga zarar oldugunu bile bile üretiyorlarki