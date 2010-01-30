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Apple, Çin'e özel WAPI destekli iPhone mu hazırlıyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Apple, Çin'e özel WAPI destekli iPhone mu hazırlıyor ?
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Ekim ayının sonunda Çin pazarında iPhone satışına başlayan Apple, Çin'e özel bir iPhone üzerinde çalışıyor olabilir. Cloned In China'nın Çin'li PCPOP adlı siteye dayandırdığı haberinde Apple'ın iş ortaklarından Foxconn'un Çin'de satılmak üzere WAPI (WLAN Authentication and Privacy Infrastructure yani Çin'in küresel Wi-Fi standartına benzeyen kablosuz iletişim standartı) uyumlu iPhone'un üretimine başladığı iddiasına yer verdi.

Bilindiği gibi Ekim ayında Çin'de satışa sunulan iPhone'lar Wi-Fi yeteneğinden yoksun bırakılmıştı.


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A.R.E.S. 9 yıl
Bana 2 ay önce Çin'den geldi. Orijinal ve 39. hafta. Sorunsuz bir bicimde kullanıyorum.
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deagle100 9 yıl
Hiç dikkatimi çekmemişti...
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sotoxs 9 yıl
ikiside gelsin bakarız f/p. i fiyatları da düşer belki
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deagle100 9 yıl
boşversin onları ya
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talh4wk 9 yıl
haßer iÇin T€şekküRler
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X-Slim 9 yıl
Haber için tesekkurler hocam

bu cinliler cin malinin ne kadar zarar oldugunu bilmiyorlar mi ?
heralde bunlar kendileride kullanıyordur cin mali telefonlari ama neden saglıga zarar oldugunu bile bile üretiyorlarki
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metaldrag 9 yıl
bence boşuna çıkartıyolar çünkü çinliler o destekli iphoneları kendileri üretiyolar :D
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