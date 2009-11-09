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Apple Core i5 işlemcili iMac'lerin satışına başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple Core i5 işlemcili iMac'lerin satışına başlıyor
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Apple bugün yaptığı açıklama ile 27-inç iMac modelinin Core i5 işlemcili yeni versiyonlarını satışa sunduğunu açıkladı. Firmanın son kullanıcılar için hazırladığı dört çekirdkeli işlemci kullanan ilk model olarak tanımlanan güncellenmiş iMac, Core 2 Duo işlemcili mevcut modelle benzer özelliklere sahip olan güncellenmiş sistem bazı farklılıklarla geliyor.

Ekran çözünürlüğü mevcut modelde olduğu gibi 2560 x 1440 olarak belirlenen Core i5 işlemcili 27-inç iMac modelinde 1TB kapasiteli depolama sürücüsüne ve 4GB sistem belleğine yer veriliyor. Yeni nesil işlemciye geçiş nedeniyle anakart tarafında ciddi bir değişikliğe gidilen sistemde ekran kartı tercihi ise ATi Radeon HD 4850'den yana kullanılmış.

Core i5 takviyeli iMac'lerin satışına başlayan Apple, Core 2 Duo işlemcili 27-inç iMac'de yeni siparişlerin sevkiyatında 7-10 gecikme olacağını açıkaladı.


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ParacelciuS 10 yıl
Amerikada 1500$ a sattıkları makineyi Türkiye'de hangi akla hizmetse 6000 TL civarında satıyor sevgili Bilkom! İnsan gibi bir rakama satsalar ben de düşünüyorum ama bu gidişle zor. Steave Jobs'a bile mail attım bu eşkıyalığı şikayet etmek için ama tabiki cevap yok. Bi de terbiyesizler bi önceki modeli satıyorlar 6000'e. Bak gene sinirlendim :(
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grafiker 10 yıl
süper ama fiyat dahada süper olur en az 4,000 tl olur bu cihaz
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sft67 10 yıl
mac hiç kullanmadım merak ediyorum kullanmayı aslında elbet bigün kullanacağım inşallah.
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editortr 10 yıl
amerika fiyatları makul olabilir ama türkiye için bi 7-8bin tl rakam çıkar en az 24"leri 4-5 bin TL civarları zaten...
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ucankurbaga 10 yıl
fiyati noolcak acaba, ucuz olcagini hic sanmiyorum...
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Ac1DBuRN 10 yıl
mukemmellllll
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RevidaL 10 yıl
Sistem mükemmel, fiyat bu yönde olmayabilir
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WinteR 10 yıl
Katmer katmer ohh..
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