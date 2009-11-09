Apple Core i5 işlemcili iMac'lerin satışına başlıyor

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Apple bugün yaptığı açıklama ile 27-inç iMac modelinin Core i5 işlemcili yeni versiyonlarını satışa sunduğunu açıkladı. Firmanın son kullanıcılar için hazırladığı dört çekirdkeli işlemci kullanan ilk model olarak tanımlanan güncellenmiş iMac, Core 2 Duo işlemcili mevcut modelle benzer özelliklere sahip olan güncellenmiş sistem bazı farklılıklarla geliyor.

Ekran çözünürlüğü mevcut modelde olduğu gibi 2560 x 1440 olarak belirlenen Core i5 işlemcili 27-inç iMac modelinde 1TB kapasiteli depolama sürücüsüne ve 4GB sistem belleğine yer veriliyor. Yeni nesil işlemciye geçiş nedeniyle anakart tarafında ciddi bir değişikliğe gidilen sistemde ekran kartı tercihi ise ATi Radeon HD 4850'den yana kullanılmış.

Core i5 takviyeli iMac'lerin satışına başlayan Apple, Core 2 Duo işlemcili 27-inç iMac'de yeni siparişlerin sevkiyatında 7-10 gecikme olacağını açıkaladı.