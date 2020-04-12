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    Apple Haritalar, Koronavirüs testi yapılan merkezlerin yerini gösterecek

    Daha önce içerisinde Koronavirüs'le ilgili çeşitli içeriklerin bulunduğu COVID-19 web sitesini yayına açan Apple, şimdi de COVID-19 testi yapan merkezlerin konumunu haritalar uygulamasında gösterecek.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple Haritalar, Koronavirüs testi yapılan merkezlerin yerini gösterecek
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    Daha önce içerisinde Koronavirüs'le ilgili çeşitli içeriklerin bulunduğu ve kullanıcılara çeşitli sorular yönelterek, COVID-19 testi yaptırmalarına gerek olup olmadığını saptayan COVID-19 web sitesini yayına açan Apple'ın Koronavirüs'le mücadeleye karşı yeni hamlesi, COVID-19 testi yapan kuruluşların adreslerini haritalar uygulamasından göstermek oldu. 

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    Koronavirüs testi yapan sağlık kuruluşları haritalarda listelenecek

    Cupertinolu teknoloji devi, sağlık kuruluşlarının ve işletmelerin COVID-19 test merkezi olarak kayıt olmaları için bir portal başlattı. Başvuruları buradaki sayfadan alan Apple; test merkezi olmak için başvuruda bulunan kuruluşları inceleyip onay verdikten sonra, test yerleri haritada kırmızı tıbbi glif simgesi ve özel bir "COVID-19 Test Sitesi" kartı ile görünecek. 

    Bu kartta ilgili sağlık hizmeti sağlacısının adı, türü(laboratuvar, hastane vb.), adresi, telefon numarası, web sitesi vb. olmak üzere çeşitli bilgiler yer alacak. Uluslararası olduğu tahmin edilen bu özelliğin, ABD sınırlarını aşıp aşmayacağı belirsizliğini koruyor.

    Harita Harita Harita Harita Apple Distribution International Navigasyon Ücretsiz 1.8 MB



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