Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, iPhone X işlemcisiyle hayat bulacak

Apple'ın Eylül 2019'da duyurusunu yaptığı kablosuz şarj cihazı AirPower'ın son kullanıcıyla buluşmayacağını, şirketin donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio'nun bir haber sitesine attığı mail'deki şu ifadelerden öğrenmiştik:

“Oldukça çabaladıktan sonra, AirPower'ın yüksek standartlarımıza ulaşamayacağını görüp projeyi iptal ettik. Bu ürünün tanıtılmasını dört gözle bekleyen müşterilerden özür dileriz. Geleceğin kablosuz olduğuna ve kablosuz deneyimini ilerletmeye kararlı olduğumuza inanmaya devam ediyoruz...”

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Cupertinolu teknoloji devi, geleceğin kablosuz olduğuna dair inancını kaybetmemiş olmalı ki AirPower isimli kablosuz şarj cihazı geliştirme çalışmalarına tekrar başlamış.

Daha önce Apple mühendislerinin şarj bobinlerini yeniden tasarladıklarına ve cihazdaki ısı dağılımı problemini çözdüğüne dair çıkan haberlerin ardından şimdi de AirPower'ın "C68" isimli bir prototipine ilişkin görüntü paylaşıldı.

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AirPower, iPhone X işlemcisiyle küllerinden doğacak

Aynı anda iPhone, Apple Watch ve AirPods'u şarj edebilecek şekilde tasarlanan AirPower, elektrik akımını doğru bir şekilde bu cihazlara dağıtabilmek için A10 Fusion yongasından destek alıyordu. Ancak teknoloji analisti Jon Prosser, AirPower'ın daha iyi bir dinamik enerji ve ısı kontrolü için iPhone X'e güç veren A11 Bionic çipine terfi edeceğini bildirdi.

Aslına bakarsanız AirPower'da yaşanan tüm bu sorunlar, Apple Watch'un ince ayarlı özel bir şarj teknolojisinden istifade ediyor olmasından kaynaklanıyor. Zira Apple Watch'u şarj etmek için Qi kablosuz şarj teknolojisine kıyasla daha fazla enerji gerekiyor. Haliyle saat AirPower'ın üzerinde şarj olurken, mindere diğer cihazların da yerleştirilmesi durumunda tüm şarj matı aşırı ısınıyor. Bu da yangın ve hatta patlamalara kadar giden olumsuz sonuçlara sebebiyet verebiliyor.

Apple'ın A11 Bionic çipiyle birlikte bu sorunların üstesinden geldiği ifade ediliyor. Öyle ki şirketin evden çalışan mühendislerine gönderdiği yeni AirPower prototipi, A11 Bionic yongası sayesinde elektrik akımını belirli bobin bölgelerine yönlendiriyor ve daha fazla enerji aktarımında bulunmadan önce, sıcaklıkların ideal derecelere düşmesini bekliyor. Bu sayede aşırı ısınma sorununun da önüne geçiliyor.

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