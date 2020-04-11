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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, iPhone X işlemcisiyle hayat bulacak

    Aşırı ısınma problemleri yüzünden Apple'ın kalite standartlarını karşılayamayan AirPower, iPhone X'e güç veren A11 Bionic çipiyle birlikte ısınma sorunlarının üstesinden gelebilir.
    5 sa.
    1,5b
    8
    11
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, iPhone X işlemcisiyle hayat bulacak

    Apple'ın Eylül 2019'da duyurusunu yaptığı kablosuz şarj cihazı AirPower'ın son kullanıcıyla buluşmayacağını, şirketin donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dan Riccio'nun bir haber sitesine attığı mail'deki şu ifadelerden öğrenmiştik:

    “Oldukça çabaladıktan sonra, AirPower'ın yüksek standartlarımıza ulaşamayacağını görüp projeyi iptal ettik. Bu ürünün tanıtılmasını dört gözle bekleyen müşterilerden özür dileriz. Geleceğin kablosuz olduğuna ve kablosuz deneyimini ilerletmeye kararlı olduğumuza inanmaya devam ediyoruz...”

    Ayrıca Bkz. "Apple ve Google, Koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi! İşte COVID-19 temas izleme teknolojisi"

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    Cupertinolu teknoloji devi, geleceğin kablosuz olduğuna dair inancını kaybetmemiş olmalı ki AirPower isimli kablosuz şarj cihazı geliştirme çalışmalarına tekrar başlamış.

    Daha önce Apple mühendislerinin şarj bobinlerini yeniden tasarladıklarına ve cihazdaki ısı dağılımı problemini çözdüğüne dair çıkan haberlerin ardından şimdi de AirPower'ın "C68" isimli bir prototipine ilişkin görüntü paylaşıldı. 

    Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, iPhone X işlemcisiyle hayat bulacak
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    AirPower, iPhone X işlemcisiyle küllerinden doğacak

    Aynı anda iPhone, Apple Watch ve AirPods'u şarj edebilecek şekilde tasarlanan AirPower, elektrik akımını doğru bir şekilde bu cihazlara dağıtabilmek için A10 Fusion yongasından destek alıyordu. Ancak teknoloji analisti Jon Prosser, AirPower'ın daha iyi bir dinamik enerji ve ısı kontrolü için iPhone X'e güç veren A11 Bionic çipine terfi edeceğini bildirdi. 

    Aslına bakarsanız AirPower'da yaşanan tüm bu sorunlar, Apple Watch'un ince ayarlı özel bir şarj teknolojisinden istifade ediyor olmasından kaynaklanıyor. Zira Apple Watch'u şarj etmek için Qi kablosuz şarj teknolojisine kıyasla daha fazla enerji gerekiyor. Haliyle saat AirPower'ın üzerinde şarj olurken, mindere diğer cihazların da yerleştirilmesi durumunda tüm şarj matı aşırı ısınıyor. Bu da yangın ve hatta patlamalara kadar giden olumsuz sonuçlara sebebiyet verebiliyor. 

    Apple'ın A11 Bionic çipiyle birlikte bu sorunların üstesinden geldiği ifade ediliyor. Öyle ki şirketin evden çalışan mühendislerine gönderdiği yeni AirPower prototipi, A11 Bionic yongası sayesinde elektrik akımını belirli bobin bölgelerine yönlendiriyor ve daha fazla enerji aktarımında bulunmadan önce, sıcaklıkların ideal derecelere düşmesini bekliyor. Bu sayede aşırı ısınma sorununun da önüne geçiliyor. 



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 34 dk. yeni yorumcu
    Apple kendini geliştiriyor şü ippone 9 çıksa daha güzel olucak
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 2 sa.
    Bozulabilir kıvama getirmeye çalışıyorlardır. Uzun ömürlü kablosuz şarj cihazı falan satarlarsa satış sürekliliği olmaz allah korusun...
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 sa.
    Şarj matı piyasadaki telefonların %90’ından hızlı olacak anlaşılan?



    Apple Watch için fazla güç gerektiği söylenmiş, bu kadar uğraşacağınıza Apple Watch’a normal kablosuz şarj standartı getirsenize?



    Diğer taraftan bakıyorum, adamlar kolaya kaçmıyor savaş veriyor pedle resmen mükemmel olması için. A11 işlemci ne şarj pedinde ya
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 3 sa.
    Bu ped çıkana kadar birsürü firma üretti bile. Elleri yüzlerine bulaştırdılar kabul etmemek için bahane uydurup duruyorlar.
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    fotifoti (foti ) 3 sa.
    Ben anlamadım. şipigen var 7/24 fişte. iphone 11'i gayet güzel şarj ediyor. ısınma falan da yok. 100tl'ye aldım. Bunlar neyin davasındalar :)
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    Bloodin 3 sa.
    Topu topu geniş alanlı kablosuz şarj cihazı la, A11 işlemciyi gerektirecek neyi var? Günümüzde televizyonlarda dahi öyle güçlü işlemci yok... Apple'ın aklında başka bir şey var belli ki, ya yine bir bizi izleme teknolojisi ya da gelecek planlarla ilgili bir şey...
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 sa.
    İşlemci falan muhabbeti başladıysa 200$'dan açarlar kapıyı :D
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    Bozuk adam (Oğuzhan Kara) 4 sa.
    Benim telden akıllı şarj aleti çıkıcak
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    Xtrud (Harun Yahya) 4 sa.
    10 Watt şarj falan olurmuş bide düşüncesene dünyanın en hızlı kablosuz şarjı olur :)
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    crazywinner3 4 sa.
    Kablosuz şarj için nasıl bu kadar işlem gücü gerekiyor anlamış değilim
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    cangunner (Can Güner) 3 sa. crazywinner3
    A11’i işlem gücünden ziyade neural engine kısmından dolayı seçmişlerdir. Yapay zeka, makine öğreniminde kullanmak için
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    1512 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    Apple, apple airpower ve
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