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    Apple, Haritalar'daki görüntüleri yapay zeka eğitimi için kullanacak

    Apple, Haritalar'daki Look Around görüntülerini yapay zeka modellerini eğitmek için kullanacağını açıkladı.                                                     
    Apple, Harita görüntülerini yapay zeka eğitimi için kullanacak Tam Boyutta Gör
    Apple, Google Haritalar'ın Sokak Görünümü'ne benzer bir özellik olan Apple Haritalar'ın Look Around özelliği için görüntüleri nasıl topladığını ve kullandığını açıklayan web sitesinin bir bölümünü geçtiğimiz ay güncelledi. Yeni eklenen paragrafta, Mart 2025'ten itibaren Apple'ın, görüntü tanıma, oluşturma ve geliştirme ile ilgili modeller de dahil olmak üzere Apple ürün ve hizmetlerini destekleyen modelleri eğitmek için Look Around çekimleri sırasında toplanan görüntüleri ve verileri kullanacağı belirtiliyor.

    Yalnızca bulanık görüntüler kullanılacak

    Apple, kameralar, sensörler, iPhone'lar ve iPad'ler gibi ekipmanlarla donatılmış araçlar ve yalnızca yayalara açık alanlar için sırt çantaları kullanarak Apple Maps için sokak görüntülei ve 3 boyutlu veriler topluyor. Şirket, diğer rakipleri gibi Look Around özelliğinde yayınladığı görüntülerdeki yüzleri ve plakaları bulanıklaştırıyor. Apple ayrıca, model eğitimi için yalnızca bu detayları bulanıklaştırılmış görüntüleri kullanacağını söylüyor. Evlerinin de bulanıklaştırılmasını isteyenlerin talebi kabul ediliyor, ancak varsayılan olarak evler bulanıklaştırılmıyor.

    Apple'ın bu görüntülerle hangi modellerini eğiteceği şimdilik bilinmiyor. Apple Intelligence, yapay zeka destekli görüntü oluşturma modellerini içeren birkaç özelliğe sahip. Bunlar arasında, görüntü oluşturma için kullanılan Image Playground, Apple’ın Fotoğraflar uygulamasında istenmeyen nesneleri kaldırabilen Clean Up aracı ve Fotoğraflar uygulamasının arama yeteneklerini iyileştiren gelişmiş görüntü tanıma özelliği yer alıyor.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2025/03/25/apple-maps-look-around-cars-will-now-also-take-photos-to-help-train-apple-intelligence-models/ https://maps.apple.com/imagecollection/locations/us
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