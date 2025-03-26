Apple, Haritalar'daki görüntüleri yapay zeka eğitimi için kullanacak

Yalnızca bulanık görüntüler kullanılacak
Apple, kameralar, sensörler, iPhone'lar ve iPad'ler gibi ekipmanlarla donatılmış araçlar ve yalnızca yayalara açık alanlar için sırt çantaları kullanarak Apple Maps için sokak görüntülei ve 3 boyutlu veriler topluyor. Şirket, diğer rakipleri gibi Look Around özelliğinde yayınladığı görüntülerdeki yüzleri ve plakaları bulanıklaştırıyor. Apple ayrıca, model eğitimi için yalnızca bu detayları bulanıklaştırılmış görüntüleri kullanacağını söylüyor. Evlerinin de bulanıklaştırılmasını isteyenlerin talebi kabul ediliyor, ancak varsayılan olarak evler bulanıklaştırılmıyor.
Apple'ın bu görüntülerle hangi modellerini eğiteceği şimdilik bilinmiyor. Apple Intelligence, yapay zeka destekli görüntü oluşturma modellerini içeren birkaç özelliğe sahip. Bunlar arasında, görüntü oluşturma için kullanılan Image Playground, Apple’ın Fotoğraflar uygulamasında istenmeyen nesneleri kaldırabilen Clean Up aracı ve Fotoğraflar uygulamasının arama yeteneklerini iyileştiren gelişmiş görüntü tanıma özelliği yer alıyor.Kaynakça https://9to5mac.com/2025/03/25/apple-maps-look-around-cars-will-now-also-take-photos-to-help-train-apple-intelligence-models/ https://maps.apple.com/imagecollection/locations/us Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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